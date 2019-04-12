Terör iltisakı HDP’ye belediye kaybettirdi

Yüksek Seçim Kurulu, KHK ile kamudan atılan ve 31 Mart’ta belediye başkanı seçilen kişilere mazbata verilmeyeceğini açıkladı. Buna göre mazbatalar, seçimi ikinci sırada tamamlayanlara verilecek. HDP’nin Diyarbakır’da en güçlü olduğu yerlerden birisi olan Bağlar Belediye Başkanlığı seçiminde en yüksek oyu alan Zeyyat Ceylan, öğretmen olarak görev yaparken çıkarılan KHK ile ihraç edilmişti.

İHRAÇ EDİLMİŞLERDİ

Yine Van Tuşba’da seçimi önde tamamlayan Yılmaz Berki, Edremit’te Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Çaldıran’da Leyla Atsak ayrıca Kars’ın Digor ilçesi Dağpınar Beldesi’nde Abubekir Erkmen’in KHK ile ihraç edildiği bildirildi.

KHK’LI BAŞKANLAR HANGİ İLÇEDE KAZANDI

DİYARBAKIR - BAĞLAR

Zeyyat Ceylan (HDP)

Hüseyin Beyoğlu (AK PARTİ)

VAN-TUŞBA

Yılmaz Berki (HDP)

Salih Akman (AK PARTİ)

VAN-EDREMİT

Gülcan Kaçmaz Sayyiğit (HDP)

İsmail Say (AK PARTİ)

VAN-ÇALDIRAN

Leyla Atsak (HDP)

Şefik Ensari (AK PARTİ)

ERZURUM - TEKMAN

Muzahit Karakuş (HDP)

Mustafa Ergin (AK PARTİ)

KARS-DİGOR/DAĞPINAR BELDESİ

Abubekir Erkmen (HDP)

Ömer Vargün (AK PARTİ)