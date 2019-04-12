Terör iltisakı HDP’ye belediye kaybettirdi
Yüksek Seçim Kurulu, KHK’lı başkan adaylarına mazbata verilmeyeceğini açıkladı. Terör destekçisi HDP’den seçilen belediye başkanları koltuklarına dahi oturamadı.
Yüksek Seçim Kurulu, KHK ile kamudan atılan ve 31 Mart’ta belediye başkanı seçilen kişilere mazbata verilmeyeceğini açıkladı. Buna göre mazbatalar, seçimi ikinci sırada tamamlayanlara verilecek. HDP’nin Diyarbakır’da en güçlü olduğu yerlerden birisi olan Bağlar Belediye Başkanlığı seçiminde en yüksek oyu alan Zeyyat Ceylan, öğretmen olarak görev yaparken çıkarılan KHK ile ihraç edilmişti.
İHRAÇ EDİLMİŞLERDİ
Yine Van Tuşba’da seçimi önde tamamlayan Yılmaz Berki, Edremit’te Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Çaldıran’da Leyla Atsak ayrıca Kars’ın Digor ilçesi Dağpınar Beldesi’nde Abubekir Erkmen’in KHK ile ihraç edildiği bildirildi.
KHK’LI BAŞKANLAR HANGİ İLÇEDE KAZANDI
DİYARBAKIR - BAĞLAR
Zeyyat Ceylan (HDP)
Hüseyin Beyoğlu (AK PARTİ)
VAN-TUŞBA
Yılmaz Berki (HDP)
Salih Akman (AK PARTİ)
VAN-EDREMİT
Gülcan Kaçmaz Sayyiğit (HDP)
İsmail Say (AK PARTİ)
VAN-ÇALDIRAN
Leyla Atsak (HDP)
Şefik Ensari (AK PARTİ)
ERZURUM - TEKMAN
Muzahit Karakuş (HDP)
Mustafa Ergin (AK PARTİ)
KARS-DİGOR/DAĞPINAR BELDESİ
Abubekir Erkmen (HDP)
Ömer Vargün (AK PARTİ)
Başkan seçilen HDP’li, terörist çıktı
Ezurum’un Karayazı ilçesinde belediye başkanı seçilen HDP’li Melike Göksu’nun, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7,5 yıl hapis cezası aldığı ortaya çıktı. Dosyası şu an Yargıtay’da olan Göksu hakkındaki gerekçeli kararda çarpıcı bilgilere yer verildi. Terör örgütü PKK’nın sözde mahkemesindeki yargılamalarda görev alan Melike Göksu’nun, öldürülen teröristlerden ‘şehit’ diye bahsettiği belirlendi. Mazbatasını alan Melike Göksu, göreve başladı. Göksu’nun dosyasının Yargıtay’da olduğunu, yargılamanın halen devam ettiğini hatırlatan avukatı, cezasının kesinleşmemesi nedeniyle müvekkilinin seçilmesine engel bir durum olmadığını söyledi.
İKİNCİ SIRADAKİ ADAYA MAZBATA
YSK, Muş’un Bulanık İlçesi Rüstemgedik beldesinde, CHP’li Fikret Hamarat’a ‘adli sicil kaydı’ nedeniyle mazbatasını vermeyerek ikinci sıradaki HDP’li Salih İlhan’a mazbata verilmesini kararlaştırdı. HDP ise mazbatayı kabul etmediğini açıkladı. HDP, “İlkesel olarak kabul etmiyoruz. Halkın seçtiğini YSK bu şekilde iptal edemez. Burada seçim yenilenmelidir. Aday için kısıtlılık halini YSK’nin başvuru esnasında değerlendirmemesi tam bir hukuksuzluktur” dedi. Rüstemgedik beldesinde CHP’nin Adayı Fikret Hamarat 514 oy almıştı. HDP’nin adayı Salih İlhan ise 491 oy alarak ikinci sırada yer almıştı.
Damal’da Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşandı
Damal’da 31 Mart yerel seçimlerinde ilk defa bir sağ parti belediye meclis üyeliği kazandı. AK Parti Damal İlçe başkanı Nevriye Derdiyok’un ve Damal AK Parti Belediye başkan adayı Özge Derdiyok’un sürdürmüş olduğu özverili yerel seçim çalışmalarıyla Damal’da bir ilke imza atmış oldu. Başkan adayı Özge Derdiyok İlçe başkanı annesiyle birlikte yürüttüğü seçim çalışmasında seçimi kazanamamasına rağmen AK Parti oylarını önemli ölçüde arttırmıştı. Bu artışla birlikte Damal tarihinde bir ilkede imza atarak Sevim Karaçay’ı Belediye meclis üyesini kazandırdı. Damal Belediyesinde AK Parti’nin de temsil edilmesini sağladı. Başkan Nevriye Derdiyok’un girişimleri sonucu DSP’den Belediye Meclis Üyesi seçilen iki kişi AK Parti saflarına katıldı.
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