İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3041
  • 6,0063
  • 223.412
  • 102.422
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

İçişleri Bakanı Soylu: Terör neredeyse başını ezeceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'ABD diyecek ki 'Afrin'e girme.' Girdik ne oldu? Kim ne derse desin hükümetimizin kararlılığı, Cumhurbaşkanımızın talimatı, terör neredeyse başını ezeceğiz. Milletimizi bu beladan kurtaracağız.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Soylu, Ankara'nın Altındağ ilçesindeki AK Parti Karapürçek Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışına katıldı.

Terör örgütleriyle mücadelenin devam ettiğini belirten Soylu, "FETÖ ile mücadele ediyor muyuz? Siz 31 Mart'tan sonra onlara neler yapacağımızı bir görün." ifadelerini kullandı.

300 yıldır gerileme döneminde olan Türkiye'nin, 21'inci asrın başından itibaren yükselme dönemine geçtiğini, Türkiye'nin 300 yıl içinde ne kadar yükselmek istese hep başına vurulduğunu ifade eden Soylu, şunları söyledi:

"İstiklal mücadelemizi kazandık, güzel Cumhuriyetimizi kurduk. Bu ülkede birlik, beraberlik, kardeşlik içinde yaşamaya çalıştık. Bilmenizi istiyorum ki hep kursağımızda bırakmaya çalıştılar. Şimdi 21'inci asrın başlangıcından itibaren bir yükselme dönemi içerisindeyiz. Bunu kursağımızda bırakmalarına izin vermeyin. Bugün terörle mücadele ediyoruz. PKK'nın şah damarını kestik. Bilmenizi istiyorum belini kırdık. Sadece burada değil.

ABD diyecek ki 'Afrin'e girme.' Girdik ne oldu? Kim ne derse desin hükümetimizin kararlılığı, Cumhurbaşkanımızın talimatı, terör neredeyse başını ezeceğiz. Milletimizi bu beladan kurtaracağız. Bakın DEAŞ ile PYD anlaşmış durumda. 100 esiri bırakma karşılığında DEAŞ, Türkiye'ye bomba geçiriyor, PKK/PYD'de veriyor. Deyrizor'da petrolde anlaşıyorlar. ABD de DEAŞ'ı da PYD'yi de PKK'yı da kuruyor."

Uyuşturucuyla mücadelenin sürdüğüne dikkati çeken Soylu, "Bir haftaya kadar parklarda da öyle bir tane serkeş, öyle sarhoş, öyle milletimi rahatsız edecek bir tane adam bulamayacaksınız." diye konuştu.

Konuşmanın ardından seçim irtibat bürosunun açılışı için toplanan vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Soylu, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hindistan, İsrail´den 54 adet insansız hava aracı alımını onayladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

NASA'dan 'Türkiye' açıklaması

NASA'dan 'Türkiye' açıklaması

8 bin 400 kişiyi gözaltına alındı

8 bin 400 kişiyi gözaltına alındı

4. Kara Havacılık Alay komutanı görevden alındı

4. Kara Havacılık Alay komutanı görevden alındı

ABD'li temsilciden itiraf: İsrail ile Arap dünyası yakınlaştı

ABD'li temsilciden itiraf: İsrail ile Arap dünyası yakınlaştı

'CHP'li adayların PKK ve FETÖ bağlantısı yok'

'CHP'li adayların PKK ve FETÖ bağlantısı yok'

Bakan Soylu'dan çok sert sözler: Başını ezeceğiz

Bakan Soylu'dan çok sert sözler: Başını ezeceğiz

'İzmirli vatanına kurşun sıkanla beraber olmaz'

'İzmirli vatanına kurşun sıkanla beraber olmaz'

İYİ Parti'de deprem: Peş peşe istifa haberleri geliyor

İYİ Parti'de deprem: Peş peşe istifa haberleri geliyor
 

POPÜLER HABERLER

Azez´de PKK/YPG karşıtı gösteri düzenlendi

Azez´de PKK/YPG karşıtı gösteri düzenlendi

Airbus'tan tarihi karar! 'En büyüğü' tarih oluyor

Airbus'tan tarihi karar! 'En büyüğü' tarih oluyor

ABD üssü için referanduma gidilecek

ABD üssü için referanduma gidilecek

Teslim olan teröristten kan donduran ifadeler

Teslim olan teröristten kan donduran ifadeler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA