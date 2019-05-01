'Terör olursa yatırım gelmez'

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen 4’üncü Ticaret Müşavirleri Konferansı’nın açılış programında konuştu. Uluslararası alandaki belirsizliklerin arttığı, ticaret savaşlarının gündemi işgal ettiği bir dönemde konferansın da çok önem kazandığını belirten Erdoğan, “Ben, siz ticaret ataşelerimizi yurtdışındaki misyon şeflerimiz olarak görüyorum. Oralardaki bütün bu girişimleri, oralardaki gerek onların yatırımcılarının ülkemize getirilmesi veya buradaki yatırımcıların yurt dışına götürülmesi noktasında üstlendiğiniz misyonun çok çok önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

TOPYEKÜN KALKINMA

Türkiye olarak son 17 yılda hemen her alanda tarihi nitelikte reformlara, rekorlara imza attıklarına dikkati çeken Erdoğan, “Türk savunma sanayinin geldiği noktanın önemine dikkati çekerek şunları söyledi: “Eğer bunlar olmasaydı biz terörle böyle mücadele edemezdik ama bu imkanlarımız olduğu için terörle dağda, taşta çok daha farklı şekilde mücadele ediyoruz. Bu ayın başından şu ana kadar yaklaşık 160 teröristi etkisiz hale getirdik. ‘İnlerine gireceğiz’ dedik, inlerine giriyoruz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Çünkü benim milletimin huzurunu kaçıranları biz de huzurunu kaçırmakla kalmaz, onları biz o açtıkları çukurlara gömeriz ve gömeceğiz. Devlet olarak bunu yapmaya mecburuz. Çünkü Türkiye’nin dört bir yanı huzur içinde olmalı ve yatırımcı, girişimci Türkiye’nin dört bir yanında rahatlıkla yatırımını yapabilmeli ama bunları siz pazarlayacaksınız. Terör olursa buralara girişimci, yatırımcı gelmez. Bunlar ortadan kalktığı zaman oralardaki teşvik yüksek olduğu için yatırım da oralara gelecektir.”

Kapınız açık olmalı

Türkiye’nin yeni vizyonunun ete kemiğe büründüğü alanın dış ticaret olduğunun altını çizen Erdoğan, şöyle konuştu: “Son 17 yılda ihracat, turizm ve yatırım rakamlarında yaşanan değişimler ülkemizin nereden nereye geldiğini gösteriyor. 2002 yılında 36 milyar dolar olan ihracatımız 2018 senesinde 168 milyar dolara yükseldi. Yine aynı dönemde Türkiye yıllık ortalama yüzde 5,6 gibi ciddi bir büyüme oranı yakaladı. Ağustos ayındaki spekülasyonlara rağmen geçen seneyi yüzde 2,6 gibi önemli bir büyüme oranı ile kapattık. Seçim atmosferine rağmen bu dönemde tarihimizin en yüksek ilk çeyrek ihracatına imza atık. 2019 yılında 182 milyar dolar, 2023’de ise 500 milyar dolarlık bir ihracat rakamı hedefliyoruz. Türkiye 2018 yılında 168 milyar dolarlık mal ihracatına ilave olarak 48,5 milyar dolarlık hizmet ihracatı da yaparak önemli bir başarı yakalamıştır.”

“Siz ticaret müşavirlerimiz bir akıncı ruhu ile çalışarak Türk ürünlerinin yeni pazarlarla, yeni müşterilerle buluşmasını sağladınız” ifadelerini kullanan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “2023 hedeflerimize ulaşmamız için önümüzde 4 yıllık kesintisiz icraat dönemi var. Bu dönemi en verimli şekilde değerlendirmek zorundayız. Ülkemizi cari fazla veren bir ekonomiye dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bunu yapar mıyız, evet yaparız. 2017 yılında yüzde 5,6 olan cari açığımızın milli gelire oranını 2021 yılına geldiğimizde yüzde 2,6’ya kadar düşürmeyi planlıyoruz. Büyümemizi 2021 yılına geldiğimizde yeniden yüzde 5’in üzerine çıkartmakta kararlıyız. Terör örgütlerini destekleyenler dışında kapılarınız büyük küçük demeden tüm işadamlarımıza açık olmalıdır. Görev yaptığınız yerlerdeki ticaret erbabımızın hepsi ihtiyacı olduğunda, ticari sıkıntılarına çözüm aradığında size ulaşabilmelidir. Sizlerden firmalarımız arasında asla ayrım yapmamanızı, ülkemiz aleyhinde çalışanlar dışında hepsine sahip çıkmanızı özellikle rica ediyorum.”

Bu yıl 50 milyon turist sayısına ulaşacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan turizm sektörünün son 17 yılda başarı hikayesi yazan başka bir sektör olduğunu belirterek şöyle devam ettii: “2002 yılında 13,2 milyon olan turist sayısını 2018 yılında 46 milyona, turizm gelirlerimizi ise 12,4 milyar dolardan 30 milyar dolar civarına taşıdık. Artık bizim için bacasız sanayi konumuna turizm girmiş vaziyette. 2019 yılına turizmde çok farklı bir ivme ile başlamış bulunuyoruz. İlk 2 ayda yabancı turist sayımızda yüzde 7,4’lük bir artış oldu. Yaz ayları geldiğinde bu sayı artacak. Bu bir taraftan işsizliği de ayağı çekecek. 2019 yılında 50 milyon turist rakamına ulaşacağımıza inanıyorum. Biz dört mevsim turizme açık bir ülke haline geldik. Bizim kışımız da turizme açık, sağlıkta böyle bir yapıya kavuştuk. Bakıyorsunuz senenin ortasında artık batının futbol takımları buraya kampa geliyorlar. Sağlık turizmi alanında 2018 yılında yaklaşık 550 bin uluslararası hasta geldi. Şehir hastanelerimizin devreye girmesiyle birlikte bu sayıyı daha da yukarılara taşıyacağız. Böylece ülkemizi sadece yaz aylarında değil, yılın 365 gününde turizm geliri elde eden bir konuma getireceğiz” şeklinde konuştu.

İlk baskı Necip Fazıl