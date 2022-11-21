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Politika

''Terör örgütleri ve destekçilerinden hesap soracağız''

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Masum sivillere yönelik saldırılarını sürdüren terör örgütü YPG/PKK saldırılarına karşı güvenlik güçlerimiz misliyle karşılık vermektedir.' ifadelerini kullandı.

AA21 Kasım 2022 Pazartesi 15:02 - Güncelleme:
''Terör örgütleri ve destekçilerinden hesap soracağız''
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Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sivil, asker, polis, öğretmen, kadın, çocuk ayrımı gözetmeden hedef alan terör örgütü YPG/PKK'yı lanetlediklerini belirtti.

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde terör örgütü YPG/PKK üyelerince atılan 5 roket sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Altun, şunları kaydetti:

"Masum sivillere yönelik saldırılarını sürdüren terör örgütü YPG/PKK saldırılarına karşı güvenlik güçlerimiz misliyle karşılık vermektedir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da bu operasyonlarımız devam edecektir. Terör örgütleri ve destekçilerinden hesap soracağız."

Fahrettin Altun, paylaşımında "#Hesapzamanı" etiketine de yer verdi.

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