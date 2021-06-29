29 Haziran 2021 Salı 12:54 - Güncelleme: 29 Haziran 2021 Salı 12:58

Türkiye'nin Irak'ın Kuzey'inde gerçekleştirdiği operasyonlarla ağır darbe alan terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisi Mustafa Karasu yayımladığı video ile Kuzey Irak'taki operasyonlarla HDP'ye yönelik kapatma davası arasında ilişki kurarak Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin gücünü sorguladı.

"HDP OLMASAYDI CHP'DEN SAADET'E KADAR HİÇBİRİ AYAKTA KALAMAZDI"

Karasu, "CHP'sinden Saadet Partisi'ne kadar birçok parti ayakta kaldıysa bu HDP'nin direnişiyle oldu. On binler çıksa sokağa bu iktidar bitmiştir. Sedat Peker bile sallıyor" ifadelerini kullandı.