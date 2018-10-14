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Terör örgütü PKK'ya mali darbe

Güvenlik güçlerince PKK’nın sözde dağ kadrosuna yurt içinde ve dışında darbe vurulurken, diğer yandan da bölücü terör örgütün finansmanına da operasyonlar yapıldı.

  • STAR ANKARA
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Son iki yılda yapılan operasyonlarla örgütün 9 milyar TL’lik finans kaynağı kesildi. İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Kahraman Mehmetçiklerin başarılı operasyonlarla terör örgütü PKK’ya ait uyuşturucu, sigara, akaryakıt kaçakçılığından elde ettiği gelirlerine de ağır darbe vuruldu. Örgütün, 2017-18 yıllarında 9 milyar TL’lik finans kaynağı yok edildi. Edinilen bilgiye göre; 2017 yılında örgütün sığınak ve depolarından 92 bin dolar, 84 bin Euro ve 402 bin TL olmak üzere toplamda 1 milyon 530 bin TL para ele geçirildi. Örgütünün en önemli para kaynaklarından uyuşturucu ticaretinde piyasa değeri 5,5 milyar TL’lik uyuşturucu, 440 milyon 141 bin TL’lik kaçak sigara, 23 milyon 427 bin TL’lik kaçak akaryakıt imha edildi. 2018 yılının ilk 9 ayında ise 59 bin dolar, 154 bin Euro ve 145 bin TL olmak üzere toplamda 1 milyon 597 bin TL para olarak gerçekleşti. PKK’nın piyasa değeri 2 milyar 834 milyon TL’lik uyuşturucu ticareti, 146 milyon 280 bin TL’lik kaçak sigara ticareti, 16 milyon 426 bin TL’lik kaçak akaryakıt ticareti operasyonlarla engellendi. Örgütün finansmanına iki yılda toplam 9 miyar TL’ye yakın darbe vuruldu. Öte yandan terör örgütüne dolaylı ya da direkt olarak mali yardım yapan şirketler tespit edilip mercek altına alındı.

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