'Terör örgütüne karşı cümle kuramayanların niyeti ve istikameti bellidir'

10 Mart 2021 Çarşamba 22:26 - Güncelleme: 10 Mart 2021 Çarşamba 22:45

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Burada yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ailesi üzerinden eleştiren Akşener'e AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan tepki gösterdi.

"AİLE MAHREMİYETİNE SALDIRIDIR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesi üzerinden örnek verilmesini şiddetle kınadıklarını ifade eden Çelik, "Akşener'in konuşması, Cumhurbaşkanımızın ailesini hedef alarak kadına şiddetin bir parçası olmaktan başka bir şey değildir. Bu yapılan son derece çirkin bir şekilde Cumhurbaşkanımızın aile mahremiyetine saldırıdır." dedi.

"TERÖR ÖRGÜTÜNE KURAMADIĞI CÜMLELERİ CUMHURBAŞKANIMIZA KARŞI KURANLARIN İSTİKAMETİ BELLİDİR"



AK Parti'nin hukuk ve siyaset zemininde bu çirkin saldırganlığa karşı en güçlü mücadeleyi vereceğini belirten Çelik, "Terör örgütlerine karşı kuramadıkları cümleleri Cumhurbaşkanımıza karşı kuranların niyeti ve istikameti bellidir. Cumhurbaşkanımıza karşı Türkiye karşıtı odakların diliyle konuşanların kendilerine biçtikleri elbise vahimdir." ifadelerini kullandı.

"KADINA ŞİDDETİN BAŞKA BİR ÖRNEĞİ"



Akşener'in kendi hukukunu savunma adı altında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve ailesini hedef aldığını vurgulayan Çelik, "Cumhurbaşkanımızın aile hukukunu hedef almak bir kadın hakları savunusu değil siyasi hayatımızın en çirkin ve hadsiz tablolarından biri olarak kayda geçmiştir. Bu, kadına ve kadın haklarına yönelik şiddetin yeni ve başka bir örneğidir." paylaşımında bulundu.

Çelik'in açıklamalarının devamı şöyle:

Bu hadsiz ve çirkin saldırılarla hukuk ve siyaset zemininde en güçlü şekilde mücadele etmeye kararlılığımız tamdır. Böylesi bir çirkinliğe ve hadsizliğe Ak Parti tüm gücüyle karşı çıkacaktır.

AK Parti'miz adına Uygur kardeşlerimizin haklarına ilişkin defalarca açıklamalar yaptım. Bu açıklamalarımızda Uygur kardeşlerimizin hak ve hukuku için en net siyasi açıklamaları yaptık.

Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Dışişleri Bakanlığımız ilgili tüm platformlarda Uygur kardeşlerimizin hakkını savundu, savunmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığımız Uygur kardeşlerimize özel bir ilgi gösteriyor.

Buna rağmen İYİ Parti Genel Başkanı, AK Parti'nin bu konuda sanki net bir tutumu yokmuş gibi cümleler kurarak gerçeğe aykırı beyanlarda bulunuyor. Uygur meselesini istismar ediyor.

Bu mesele bir siyasi rant ve siyasi polemik meselesi değildir.

Kürsüden bağırmak politika değildir. Hak ve hukuk savunusunu kararlı şekilde her zeminde sürdüreceğiz. İşi gücü propaganda olanların samimi bir şekilde Uygur kardeşlerimizin yanında yer almadığı açıktır.