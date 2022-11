Terör örgütüne katılım! Bakan Soylu: Adım adım sıfıra doğru ilerliyoruz

Şırnak'taki temaslarını sürdüren Bakan Soylu, Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Güvenlik Korucuları Hizmet İçi Eğitim Semineri Kapanış Töreni"ne katıldı.

Törende konuşan Soylu, Bakanlığın jandarmadan sahil güvenliğe, emniyetten güvenlik korucularına, valiliklerden kaymakamlıklara kadar ülkenin kamu düzeni ve kamu güvenliğini sağlayabilmek için 24 saat görev yaptığını belirterek, bu mesainin tahkim edilmesi gerektiğini söyledi.

- "BAKANLIK OLARAK EĞİTİM İÇİN KOLLARI SIVAMIŞ DURUMDAYIZ"



Bazı tehlikelere karşı topluma bilgilendirme yapılması, hizmet içi eğitimler gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade eden Soylu, güvenlik güçlerinin yanı sıra bu yıl sadece 5 milyonu aşkın çocuğa Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca "Siberay" eğitimi verdiklerini bildirdi.

Uyuşturucuyla mücadelede bu sene tüm birimlerin 5 milyonu aşkın gence eğitim verdiğini, yaklaşık 1 milyon 200 bin anneye "En iyi narkotik anne" eğitimi verildiğini dile getiren Soylu, aile içi şiddet, kadına yönelik şiddet ile ilgili de verilen eğitimlerle bilgilendirdikleri kişi sayısının 5 milyonu aştığını belirtti.

Soylu, İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde, "Kadına El Kalkamaz" sloganıyla yürütülen eğitimlerin sürdüğünü ifade etti.

Trafikle ilgili de bu sene milyonlarca çocuk ve gence okullarda eğitim verildiğini, 56 milyon insana afet eğitimiyle ulaşıldığını aktaran Soylu, "Bu sene 'Afet Tatbikat Yılı'. Yaklaşık 66 bin 200 tatbikatı bu yıl yaptık. Geçen yıl Diyanet İşleri Başkanlığı ile yine önümüzdeki günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ile ortak tatbikat yapacağız. Ayın 12'sinde ülke genelinde bir Türkiye tatbikatı ortaya koymaya çalışacağız. Bakanlık olarak eğitim için kolları sıvamış durumdayız. Geçen gün kaymakamlarımızla birlikte yeni bir eğitime başladık. 600 kaymakam." diye konuştu.

- "'PKK'NIN PARTİSİ' DİYORUZ ALINMIYORLAR, UTANMIYORLAR, İTİRAZ DA ETMİYORLAR"



Tüm bu eğitimlere katkı sunan herkese teşekkür eden Soylu, tüm bu çalışmaları yürütürken aynı zamanda izleme ve değerlendirme sistemlerinin de olduğunu vurguladı.

"1845 güvenlik korucusu şehidimiz var dedik. 57 bin 584 güvenlik korucumuz, 17 bin 600 gönüllü korucumuz, gönüllülerle birlikte toplam 1038 kadın korucumuz var" diyen Soylu terör nedeniyle yaşanılan acılara, mağduriyetlere değindi.

"Güvenlik sağlanamadığı için yerleşime kapanan köyler, akrabaları köy meydanında PKK tarafından katledilen anneler, hayvancılığa kapanan yaylalar, belediyeye gidersin PKK orada, çocuğunu gece gelir kapına dayanır, zorla alır, esnaflık yaparsın haraç alır, çiftçilik yaparsın haraç alır, festival var gidersin oradalar, çocuğunu ya kandırırlar ya kaçırırlar, dağa götürürler, gece sokağa çıkılmaz, gündüz rahat gezilmez, özgürce oy veremezsin, evlere tehdit gider, devlet havalimanı yapar kullanma diye tehdit edilirsin, ateş ederler, bomba atarlar, musluğundan su akmaz çünkü belediye PKK'nın elinde. Paralar PKK'ya gider senin suyun, yolun kimsenin umurunda olmaz. Yokluklar ve kayıplar üzerine kurulmuş bir hayat sürersin." ifadesini kullanan Soylu, bu nedenle gençlerin ya göç ettiğini ya dağda heder olduğunu belirtti.

Soylu, anne ve babaların çocuklarını kurtarmak için batıya göç etmesi nedeniyle bin yıllık köylerin, kasabaların, yaylaların boş kaldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Biz büyük bir medeniyetin çocuklarıyız. Kültürümüzü unutturmaya, medeniyetimizi başkalaştırmaya çalışanlara müsaade etmemeliyiz. Nasıl ki teröre müsaade etmiyorsak. Şehirlerimiz, köylerimiz yıllarca PKK'nın katliamları ile anıldı. Peçenek köyü, Pınarcık, Karageçit köyü, Eruh, Susa, Başbağlar katliamları. Bütün bu acıları, sıkıntıları hep birlikte yaşadık. Yıllarca omuzlarımızda şehit cenazesi taşıdık. Bunların hiçbirisi sayılarla anlatılmaz. Bunların hiçbirisini Brüksel'de, Paris'te, PKK'nın toplantılarında anlatmazlar. Bunların hiçbirisini PKK'nın partisi anlatmaz. Onların ortakları anlatmaz. Bakın yıllardır 'PKK'nın partisi' diyoruz alınmıyorlar, utanmıyorlar, itiraz da etmiyorlar. 'Hayır öyle değiliz' demiyorlar. Bilakis her platformda savunuyorlar. Yıllarca bu acıları yaşattılar. Hala utanmadan Diyarbakır, Şırnak, Cizre sokaklarında geziyorlar. Hala utanmadan PKK elebaşına özgürlük istiyorlar. Hala utanmadan PKK için eleman istiyorlar. Çocukların dağa gitmesine aracılık ediyorlar. Ankara'da güya siyaset yapıyorlar, Meclis'te el kaldırıyorlar. Ve bu katliamların, bu yaşananların biri için bile milletten, tarihten de özer dilemiyorlar. Siyasette yüzsüzlük ve utanmazlık abideleri."

- "BUGÜN DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA KARDEŞLİK ÇİÇEKLERİ AÇIYOR"



Bakan Soylu dün gece Mardin'in Nusaybin ilçesinde festival düzenlendiğini dile getirerek, HDP ve PKK'nın "gitmeyin" çağrısı yaptığını, buna rağmen 10 binlerce gencin, insanın festivale koşarak gittiğini söyledi.

"Milleti korkutarak, ürküterek, hizaya çekmeye çalıştığınız günler geçti. Bugün Doğu ve Güneydoğu'da Allah'a şükürler olsun özgürlük, kardeşlik çiçekleri açıyor. Açmaya da devam edecekler" diyen Soylu, terörle mücadeleye katkı sunan güvenlik korucularına teşekkür etti.

Soylu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terörle mücadeledeki en başarılı adımının koruculuk müessesesi olduğuna işaret ederek, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Bölgede artık başka bir iklimin yaşandığına dikkati çeken Soylu, "Türkiye bugün bu bölgeye bambaşka bir iklimi yaşatmakta. Burada yeni bir adım olarak söylüyorum, 47 köyümüz kapalıydı. 22'si Gabar Dağı'nda olmak üzere toplam 40 köyün açılışına karar verdik. İnşallah 40 köy çok yakın bir zamanda açılacak, oralar hemşehrilerimizle, köylülerimizle buluşmuş olacak. Kalan 7'si için de hazırlıklar yapılıyor, en kısa sürede açılacak." açıklamasında bulundu.

- "ESKİDEN TERÖR ÖRGÜTÜNE YILLIK KATILIM 5 BİNLİ SAYILARLA İFADE EDİLİYORDU, BUGÜN 100'ÜN ALTINA DÜŞTÜ"



Şırnak'ta daha önce yaylalara çıkılamadığını hatırlatan Soylu, yaylalara yollar yaptıklarını, 2023 yılına kadar yolu yapılmayan yaylanın kalmayacağını bildirdi.

Artık Diyarbakır'da "Kültür Yolu Festivali", Tunceli'de "Rafting Yarışları", Şırnak'ta "Cudi Cup Uluslararası Tenis Turnuvası" yapıldığını anımsatan Soylu, terörün herkese çok zarar verdiğini ama buna tahammül etmenin mümkün olmadığını ifade etti.

Bölgenin artık kültür, sanat, spor etkinliklerine ev sahipliği yaptığına işaret eden Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şırnak Üniversitesinde 2014'te 3 bin 327 öğrenci ve 32 bölüm vardı. Bugün 5 bin 620 öğrenci ve 72 bölüm var. Şırnak'ta tıp fakültesi kazanan öğrenci sayısı 2014 yılında 8, 2017 yılında sadece 4, 2021 yılında 93, 2022 yılında 85 oldu. 15 Temmuz'dan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ile terörle mücadele stratejimizi değiştirdikten sonra tehlikeyi olduğu yerde yok etme kesintisiz operasyon stratejisine geçtikten sonra terörün yanında terörizmle de yani teröre sebep olan, kaynaklık eden, destek veren unsurlarla da mücadele etmeye başladıktan sonra bu bölgede her şey değişti. Eskiden terör örgütüne yıllık katılım 5 binli sayılarla ifade ediliyordu, bugün 100'ün altına düştü. Adım adım sıfıra doğru ilerliyoruz. Geçen yıl 51 idi, bu yıl bugün itibarıyla 43. Az kalsın 44 olacaktı, neyse ki bir kız çocuğunu HDP'li bir yönetici tarafından dağa kaçırılırken yolda yakaladık. Anneleri, babaları da HDP binasına gittiler, onu kaçıran HDP'li yöneticileri orada darbettiler. Ellerine sağlık, iyi de yaptılar. Hani bir keresinde bir oh çekmiştim ya paralar PKK'ya gitmiyor diye şimdi bir oh daha çekiyorum gençler PKK'ya gitmiyor diye. Öğretmen, doktor, eczacı, hemşire olmaya gidiyorlar. Ve bu ülkenin yarınlarına katkı koymaya gidiyorlar, festivallere gidiyorlar, dinini, inancını öğrenmeye gidiyorlar."

Bakan Soylu, Türkiye'nin kavuştuğu huzur ve güven ile etrafındaki coğrafyaya da ümit verdiğini söyledi.

"Amerika Irak'a 'demokrasi getireceğim' diye geldi. Amerika Afganistan'ı işgal ettiğinde 'barış, kardeşlik getireceğim' diye geldi. Bugün Irak'taki, Afganistan'daki kardeşlerimizin durumunu görüyorsunuz. Batı'nın, Amerika'nın yalanlarına karnımız tok. Huzuru Erbil'e, Irak'a, Afganistan'a, etrafımızdaki coğrafyaya da biz getireceğiz. Bu kadro getirecek" diyen Soylu, terörle mücadelede güvenlik güçleriyle omuz omuza mücadele eden güvenlik korucularına da bu sağlanan huzur ve güvene katkıları için teşekkür etti.

Soylu, son terörist de etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadelenin devam edeceğini belirterek, 29 Ekim 2023'e kadar ülkede, kırsalda tek bir terörist kalmayacağını ifade etti.

"Bu ülkede istikrarın devam etmesi, terörün tekrar dirilmemesi için sürekli teyakkuzda ve güçlü olacağız. Etrafımızdaki coğrafyanın istikrara kavuşması uzun zaman alacak. Terör tam da böyle ortamlarda yuvalanır, böyle ortamlarda palazlanır. İşte onun için bizim kriterimiz içerideki terörist veya eylem sayısı değildir. Bizim kriterimiz coğrafyamızdaki istikrardır" ifadesini kullanan Soylu, güvenlik korucularına sağlanan haklara ilişkin bilgi verdi.

- "TÜRKİYE BUGÜN KALKINMA YOLUNDA ÖNEMLİ BİR PRANGADAN KURTULMUŞTUR"



Bu konuda önemli adımlar attıklarını dile getiren Soylu, Bakanlık bünyesinde Korucular Daire Başkanlığını kurduklarını, özlük haklarında iyileştirmeler yaptıklarını bildirdi.

İçişleri Bakanı Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kanun hükmünde kararname ile 45 yaşın üzerindeki tüm korucuların emekli olabileceğini ortaya koyduk. Yaklaşık 25 bin korucumuz emekli oldu. Onlara minnettarız ve şükran duyuyoruz. Yaşları 22, 23, 30 olan korucularımızı kadroya kattık. Ve böylece 44 ve 45 olan ortalama yaşımız 32'ye düşmüş oldu. Operasyon tazminatı ayda bir kez ödeniyordu, her operasyon için günlük şekilde vermeye başladık. Emekli olanların kardeşleri ve çocuklarına korucu olabilme imkanı sağlandı. 3 bine yakın korucumuz uzman erbaş oldu. Bu adımlarımız elbette devam edecek ve bugün bir de eğitim gerçekleştiriyoruz. Bu yıl hedefimiz 23 bin güvenlik korucumuza eğitim vermekti. 25 bin 750 güvenlik korucumuza eğitim vererek bu yılki hedefimizi aşmış oluyoruz. 2019-2022 arasında toplam 35 bin güvenlik korucumuza eğitim vermiş olduk. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile işbirliği yaparak tarih, kültür, milli ve manevi değerler, aile içi iletişim gibi konularda birçok eğitim seminerleri verildi. Ayrıca Bakanlığımız tarafından da eğitimler verildi. Eğitimlerimiz artarak devam edecektir. Türkiye'nin terörle mücadelesinde hepiniz jandarmamız, polisimiz, askerimiz, bu mücadeleyi veren herkesle PKK'ya son darbeyi vuran ekip olarak tarihe geçtiniz. Şu kadrolara 100 yıl sonraki neslimiz dua edecek. Son 3 yılda PYD/PKK terör örgütüne Amerikan Senatosu 2 milyar dolar resmi yardım yaptı. Bu az bir para değil. O yardımı yapanlara da, yardımı yaptıklarına da haddini bildiriyoruz. Sizlerin alın teri ve emeği sayesinde Türkiye bugün kalkınma yolunda önemli bir prangadan kurtulmuştur. Bakın Bingöl'de bu bölgenin ve Türkiye'nin en stratejik yatırım yapılıyor. Neredeyse 600 milyon dolara yakın güçlü bir sanayi tesisi kuruluyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri illeri göç veren değil, sayenizde göç alan şehirler oluyor."

- EĞİTİMLER SÜRECEK



Törende konuşan İller İdaresi Genel Müdürü Selçuk Aslan da 2022 yılı itibarıyla terör örgütüne yönelik kararlı mücadelede 26 ilde 57 bin 584 güvenlik korucusunun görev yaptığını belirterek, güçlenen ve dinamikleşen kadrosuyla her geçen gün gelişen sistemde kadın güvenlik korucularının da büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

2022 yılı itibarıyla 791 kadın güvenlik korucusunun, 247 kadın gönüllü güvenlik korucusunun görev yaptığını aktaran Aslan, güvenlik korucularının eğitim düzeylerinin de arttığına işaret etti.

Bugün itibarıyla lisans ve ön lisans mezunu toplam 1223 güvenlik korucusunun görev yaptığını belirten Aslan, uzman erbaşlığa geçme hakkından 2 bin 691 güvenlik korucusunun faydalandığını bildirdi.

Aslan, 13 ilde güvenlik korucularımızın tamamına eğitim verildiğini dile getirerek, Bakanlığın 2023 vizyonu çerçevesinde bu alandaki çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini kaydetti.

- "GÜVENLİK KORUCULARIMIZ ÜLKEMİZİN HER KARIŞ TOPRAĞINDA MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDİYOR"



Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ise kahraman güvenlik korucuları ile birlikte yıllardır ülkeye, millete ve devlete hizmet ettiklerini belirtti.

Eğitimin yaşının ve sınırının olmadığını vurgulayan Çetin, milli sınırlar içerisinde bütün etki ve ilgi alanında çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

Güvenlik korucularının 1985'ten beri devam eden koruculuk müessesinin bayrağını şerefli ve onurlu şekilde kahramanca taşımayı sürdürdüğüne işaret eden Çetin, şu görüşleri paylaştı:

"Vatan topraklarını bölmek isteyen ve vatana ihanet eden her türlü terör unsurlarına karşı canları pahasına mücadeleye devam edeceklerinden kuşkumuz yok. Ülkemizin huzurunu sağlamada güvenlik korucularının katkısı çok büyük. Kıymetli güvenlik korucularımız asker polis ve jandarmamızla birlikte ülkemizin bekası ve huzuru için omuz omuza mücadele etmekte. Güvenlik korucularımız yurt savunmasında olduğu gibi Afrin'de Pençe Harekatı'na katılarak da hizmet vermekteler. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin sınırları içinde son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar gece gündüz, yaz kış demeden mücadele devam edecek. Güvenlik korucularımız farkındalar ki güvenlik koruculuğu bir meslek değil, onurdur, şereftir. Kahraman güvenlik korucularımız Cudi'de, Gabar'da, Herekol'da, Bestler Dereler'de, Tunceli'de, Ağrı'da ve Diyarbakır'da ülkemizin her karış toprağında mücadele etmeye devam ediyor ve edecek. Bu vatan toprakları için canlarını seve seve veren kahraman korucularımızı bir kez daha kutluyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere canını seve seve veren aziz şehitlerimizi şükranla, kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz."

- "ŞIRNAK ARTIK FESTİVALLER, KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİYLE ANILIYOR"



Şırnak Valisi Osman Bilgin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde İçişleri Bakanlığı ve diğer bakanların öncülüğünde güvenlik güçlerinin mücadelesiyle huzur ikliminin yaşandığını belirterek, daha önce bölgeyi ziyaret etmekten çekinen insanların artık yatırım yapmaya geldiğini anımsattı.

Şırnak OSB'de yaptıkları protokol ile 1 milyar liralık bir plastik fabrikası kurulacağını ifade eden Bilgin, 750 vatandaşa istihdam sağlanacağını vurguladı.

Bu yatırımların kararlı mücadelenin sonucu olduğunu anlatan Bilgin, bugün Kato, Cudi ve Gabar dağlarında artık terörden değil, hayvancılık faaliyetlerinden bahsedildiğini aktardı.

Bilgin, "Akçay'da petrol üretiminden bahsediyoruz. Dağlarda maden üretiminden bahsediyoruz. Şırnak artık festivaller, kültür ve sanat etkinlikleriyle, eğitim ve tarımdaki başarılarıyla anılıyor. Bunda güvenlik korucularımızın da çok büyük destekleri var." dedi.

Güvenlik korucusu Ayşe Tataroğlu ise güvenlik korucuları olarak daha kaliteli hizmet sunmaları için verilen eğitimden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'e teşekkür ettiklerini dile getirdi.

Tataroğlu, "Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanlığımızın terörle mücadelede kararlı duruşları sayesinde bugün eli kanlı terör örgütlerine dağları dar ediyoruz. Son terörist de etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz gece gündüz sürecek. Vatanın birliği ve bütünlüğü için verilen her görevi üstleneceğimize söz veriyoruz." sözlerini sarf etti.

Törende, bazı güvenlik korucuları "Kadına el kalkamaz" ve "Kadına şiddet insanlık suçudur" yazılı pankart açtı.

Törene, Vali Yardımcısı Mehmet Çelik, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, Belediye Başkan Vekili Ayten Algül, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik ve güvenlik korucuları katıldı.