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'Terör sevgisi gün yüzüne çıktı'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun YPG’yi koruyan sözlerine MHP Lideri Bahçeli “Zillet ittifakının terör sevgisi, bölücülük merakı iyice somutlaşmış, gün yüzüne çıkmıştır” sözleriyle cevap verdi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, dün akşam bir televizyonu kanalındaki sorulara cevap verirken “baltayı taşa vurduğunu, müfteriliği tescillenmiş, şahsıyla müsemma hale gelen yeni bir yalan rüzgarı estirdiğini” belirtti. 

ŞUUR KAYBI 

Bahçeli, açıklamasına şöyle devam etti: Söz konusu televizyon programında adeta mayına basan, gerçek yüzünü ifşa eden bu şahsın, YPG/PKK’yı kast ederek ‘Onlar bize mi saldıracaklar?’ sorusunu alaycı bir şekilde ve terör örgütünün emellerini örtbas edercesine sorması tam bir suçüstü halidir. Zillet ittifakının terör sevgisi, bölücülük merakı iyice somutlaşmış, gün yüzüne çıkmıştır. Zillet hurafe, cumhur hakikattir. Zillet ittifakı yalan ve cehil, Cumhur İttifakı sadakat ve ehildir. Türk milleti bekayla bela, kandıranlarla kazandıranlar, aldatanlarla ahlakta anıtlaşanlar arasındaki seçimi 31 Mart 2019’da yapacak, tarihi ve muazzam iradesini tekraren sandıkta gösterecektir. Beka için milli karar, cumhur için istikrar.  31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri’nin neden bir beka seçimi olduğunu zillet faillerine bakan, zillet temsilcilerini dinleyen her vicdan sahibi insan kabul ve tasdik edecektir. Kılıçdaroğlu’nun telaş ve tereddütle yalana sarılması zilletin zehir etkisinin yayıldığını, siyasi zihniyetini felce uğrattığını, dehşet verici bir şuur kaybına düştüğünü göstermiştir.  

CHP LİDERİ YALANA İMZA ATTI

Kılıçdaroğlu’nun ABD Başkanı Trump’ın, paylaştığı; ‘Eğer Türkiye Kürtleri vurursa, Türkiye’yi ekonomik yönden mahvederiz’ sözlerine ‘Bahçeli tepki verdi mi? Hayır’ şeklindeki sözlerine Bahçeli “Yüzü kızarmadan, vicdanı sızlamadan büyük bir yalana imza atmıştır. Kılıçdaroğlu’nun millete yalan söylemesinin, alenen ve açıktan gerçekleri çiğneyerek uyduruk ve hayal mahsulü iddiaları dile getirmesi, karanlık ve iş birlikçi zihniyetini tekraren deşifre etmiştir.

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