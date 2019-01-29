Terör sevici adaylar

Cumhur İttifakı’nın karşısında sözde Millet İttifakı adıyla çıkan partiler ‘Zillet İttifakı’ olduklarını bir kez daha ortaya koydu. Türkiye’nin yerel seçimlerİ ‘beka meselesi’ olarak görmesinin doğru bir tespit olduğu ortaya çıktı. CHP’de Aziz Kocaoğlu’nun yeniden aday adaylığı sonrasında krize dönüşen İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için belirsizlik son buldu. Kocaoğlu’nun karşı çıkmasına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı’nı hem MYK’ya hem de Parti Meclisi’ne kabul ettirdi.

HENDEKLERİ SAVUNDU

CHP’nin İzmir adayı, Güneydoğu’da hendek kazan, barikat kuran, bomba tuzaklayan, devletin parasını PKK’ya gönderen HDP’li belediyeleri kardeş kabul eden Tunç Soyer oldu. CHP İzmir Büyükşehir Adayı Soyer’e göre, PKK’nın ipoteğindeki belediyelerin kayyum atanarak millileştirilmesi ise ‘darbe’ oldu. 31 Mart seçimlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaorğlu’nun İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak göstermek istediği Soyer, Sur’da terör örgütüne yardım ettiği şüphesiyle görevde alınan ve yerine devlet tarafından atanan kayyum hakkında skandal sözler sarf etti.

HDP SEMPATİZANI

“Sur’a bizi almıyorlar, birşey yapamamak bizi kahrediyor” diyen Soyer, çukur eylemlerindeki PKK’lılara bu sözlerle destek vermiş “Sur’a kayyum darbedir, HDP’nin yanındayım” şeklinde skandal sözlere imza atmıştı. HDP’nin isteği üzerine Soyer’in İzmir adayı yapıldığı öne sürülürken CHP, tabanından bu duruma büyük tepkiler geldi.

TÜRKEŞ’İN İDAMI

CHP’nin İzmir adayı Tunç Soyer’in babası Nurettin Soyer’e de vatandaşlar tepkili. 12 Eylül darbe döneminin askeri savcısı Albay Nurettin Soyer, özellikle milliyetçi kesim için işkence ve idamlarla anılan bir isim olmuştu. Tunç Soyer’in babası Nurettin Soyer, 12 Eylül askeri darbesinden sonra MHP ve ülkücü kuruluşlar iddianamesini yazan ve Alparslan Türkeş’e idam isteyen askeri savcı olarak biliniyor.

PKK DESTEKÇİSİ ÇIKTI

CHP’de gözler bugün açıklanacak belediye başkan adayları için CHP Genel Merkezi’ndeydi. CHP’de Kadıköy Belediye Başkan adayı MYK’nın ardından PM’den de geçti. İstanbul’un Kadıköy İlçesi için yapılan oylama sonucuna Şerdil Dara Odabaşı’nın ismi CHP PM’de onaylandı. CHP’li Odabaşı 30’a 29 oyla Şerdil Dara Odabaşı CHP’nin Kadıköy Belediye Başkan adayı oldu. CHP’nin Kadıköy Belediye Başkan Adayı Şerdil Dara Odabaşı’nın HDP/PKK destekçisi olduğu ortaya çıktı. CHP’nin Kadıköy Belediye Başkan Adayı Şerdil Dara Odabaşı’nın Lice’deki PKK eylemlerini destekleyen tweetler attığı görüldü.