Terör sevici AİHM'i ciddiye alamayız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu’nda düzenlenen 48’inci Muhtarlar Toplantısı’nda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) HDP eski Genel Bakanı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasını isteyen kararı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Gezi Kalkışması’nı öven sözlerine çok sert cevap verdi:

- Dünyada demokrasinin böylesine yaygın ve etkin uygulanabildiği pek az ülke var. Siz bakmayın birilerinin Türk demokrasisini hakir görmeye çalışmasına. Onlar demokrasiyi sadece kendilerine hizmet ettiğinde severler.

- AİHM ülkemiz aleyhine bir karar açıklamış. Türkiye, terör örgütü PKK ile iltisaklı bir partinin eski genel başkanının (Selahattin Demirtaş) özgürlük, güvenlik ve seçim hakkını ihlal etmiş.

- Peki siz AB organlarından birinin, aynı zatın 6-8 Ekim 2014’deki olaylarda 50 masumun vahşice katledilmesine yol açması konusunda herhangi bir beyanını duydunuz mu?

YASİN’IN KANI ELİNDE

- Elinde aralarında 16 yaşındaki Yasin Börü’nün de bulunduğu 50 insanın kanı bulunan biri için sergilenen gayretin milyonda biri, o masumlar için gösterilmiş midir?

- 11 aylık bebeğiyle paramparça edilen hanım kardeşimize gösterilmeyen ilgi, onları katledenlere yağdırılıyorsa burada bir sorun vardır.

- AB’nin terör örgütü olarak kabul ettiği PKK’ya verilen desteği, bu zalimlerin kurbanlarından esirgeyenleri, hiçbir zaman ciddiye almayacağız.

- Bugün Avrupa’nın hangi şehrine giderseniz gidin, terör örgütü yandaşları diledikleri gibi at koştururken, ülkesini ve milletini seven vatandaşlarımıza nefes aldırılmıyor.

- AİHM, sen neredesin? Bunlar hakkında verilmiş bir kararın var mı? FETÖ’cüleri baş tacı yapan hiçbir ülkenin, kurumun’ demokrasinin’ adını ağzına almaya hakkı yoktur.

- Bu ‘özgürlük’ veya ‘hak arayışına destek olmak’ değil, düpedüz ‘terörperestliktir, terörist seviciliktir. O çok sevdiğiniz teröristler var ya, çıkarlarına dokunduğunuz gün silahlarını size çevirecekler.

- Siz varın kendi sırça köşklerinizde dilediğiniz kararları alın, dilediğiniz oylamaları yapın, biz demokratik hukuk devleti vasfımızdan asla taviz vermedik. Ülkemizin ve milletimizin bekası için ne gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz.

- Tarih, milletimizin kahramanlığı ve cesaretiyle birlikte ana muhalefet partisinin her konuda, her olayda, her dönemde nasıl ülkesinin karşısında yer aldığını da yazacak.

- Yine bu partinin (CHP) başındaki zat (Kemal Kılıçdaroğlu) çıkmış, gezi olaylarını öven, gezici vandalları yücelten zırvalar beyan etmiş.

- Gezi olaylarında teröristlerin finans kaynağı olan bir kişi (Osman Kavala) şu anda içeride. Onun arasında kim var? Meşhur Macar Yahudisi Soros. Bu adam dünyada milletleri bölmek, parçalamakla birilerini görevlendiren, parası bol ve bu paraları da bu şekilde tüketen birisidir.

- Türkiye’deki temsilcisi de aynı şekilde babadan zengin ve bu imkanlarını da bu ülkeyi parçalayıp, bölen işte bu terör eylemlerine karşı her türlü bu noktada desteği veren kişi. Şimdi içeride.

- Gezi olayları, tıpkı CHP’nin başındaki zatın kendisi gibi bir projeydi. Bu projenin adı Türkiye’nin ayaklarına pranga vurma ihanetidir.

- Ne diyor Bay Kemal? ‘Bunların hepsi akademisyen, davet etseydiniz onlar zaten gelirdi.’

- Senin işte o ‘beyefendi’ dediklerinden bir tanesi de yine bir köşe yazarıydı. 5 yıl 10 aya mahkum oldu. Fakat cezaevine göndermedi onu yargı. Tutuksuz devamını sağladı. Peki ne yaptı? Kaçıp Almanya’ya gitti.

- Şimdi Almanya’da bu zat. (Can Dündar) Türkiye’nin aleyhinde her türlü kampanyayı yapıyor. Şu anda da oradaki kampanyaları o idare ediyor.

- Bay Kemal bunu görmüyor musun? Mahkum edilmiş bir adamı yargı boş bulundu, serbest bıraktı. O da kaçıp Almanya’ya gitti. Müslüman, bir sokulduğu delikten bir daha sokulmaz.

- Demokraside, ekonomide ve siyasette bir üst lige çıkan Türkiye’ye diz çöktürme projesinin elemanları hala dayanışma içindeler.

- Geziyi övenler, bunlar değil miydi? Vatandaşın, esnafın dükkanlarını yakıp yıkanlar bunlar değil miydi? Bunlara hoşgörüyle mi bakacağız, eyvallah mı edeceğiz.

- Gezi’yi övenler, PKK’yı da över FETÖ’ye de destek verir. Gezi’yi yüceltenler, milletin kutsallarına saldıranları da baş tacı ediyor.

- Gezi, Türkiye’yi kalkındıracak ne kadar proje varsa karşısına dikilmenin adıdır.

- Bunları destekleyenler aynı zamanda Suriye’de ve Irak’ta tezgahlanan oyunların da savunucuları.

ALÇAKLIKTA SINIRSIZLAR

- Aynı kesimler, Türkiye’nin ekonomik ve siyasi bağımsızlığına yönelik her tehdide malzeme taşımak, taşeronluk yapmakta yarışıyor.

- Adı ister akademisyen, ister gazeteci, ister siyasetçi, ister işadamı, ister sivil toplum kuruluşu yöneticisi olsun hiç fark etmez. Bunların hepsinin girdileri aynı yerden gelir, çıktıları da aynı yere gider.

- Sinsilikte, iftirada, provokasyonda, alçaklıkta sınır tanımayan bu tipler, zahirde demokrasiyi, özgürlükleri hatta sol jargonu ağızlarından düşürmezler ama hepsi de tam manasıyla birer faşisttir.

STOKÇU DEPOLARINI BASACAĞIZ