Terör sevici AİHM'i ciddiye alamayız
Başkan Erdoğan, ‘Demirtaş serbest bırakılsın’ diyen AİHM’e sert tepki gösterdi: 50 masum vahşice katledilirken, teröristler Avrupa’da baş tacı edilirken, benim vatandaşıma nefes aldırılmıyor. AİHM sen neredesin? Bunu görmüyor musun? Bu terörperestlik, terörist seviciliktir.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu’nda düzenlenen 48’inci Muhtarlar Toplantısı’nda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) HDP eski Genel Bakanı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasını isteyen kararı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Gezi Kalkışması’nı öven sözlerine çok sert cevap verdi:
- Dünyada demokrasinin böylesine yaygın ve etkin uygulanabildiği pek az ülke var. Siz bakmayın birilerinin Türk demokrasisini hakir görmeye çalışmasına. Onlar demokrasiyi sadece kendilerine hizmet ettiğinde severler.
- AİHM ülkemiz aleyhine bir karar açıklamış. Türkiye, terör örgütü PKK ile iltisaklı bir partinin eski genel başkanının (Selahattin Demirtaş) özgürlük, güvenlik ve seçim hakkını ihlal etmiş.
- Peki siz AB organlarından birinin, aynı zatın 6-8 Ekim 2014’deki olaylarda 50 masumun vahşice katledilmesine yol açması konusunda herhangi bir beyanını duydunuz mu?
YASİN’IN KANI ELİNDE
- Elinde aralarında 16 yaşındaki Yasin Börü’nün de bulunduğu 50 insanın kanı bulunan biri için sergilenen gayretin milyonda biri, o masumlar için gösterilmiş midir?
- 11 aylık bebeğiyle paramparça edilen hanım kardeşimize gösterilmeyen ilgi, onları katledenlere yağdırılıyorsa burada bir sorun vardır.
- AB’nin terör örgütü olarak kabul ettiği PKK’ya verilen desteği, bu zalimlerin kurbanlarından esirgeyenleri, hiçbir zaman ciddiye almayacağız.
- Bugün Avrupa’nın hangi şehrine giderseniz gidin, terör örgütü yandaşları diledikleri gibi at koştururken, ülkesini ve milletini seven vatandaşlarımıza nefes aldırılmıyor.
- AİHM, sen neredesin? Bunlar hakkında verilmiş bir kararın var mı? FETÖ’cüleri baş tacı yapan hiçbir ülkenin, kurumun’ demokrasinin’ adını ağzına almaya hakkı yoktur.
- Bu ‘özgürlük’ veya ‘hak arayışına destek olmak’ değil, düpedüz ‘terörperestliktir, terörist seviciliktir. O çok sevdiğiniz teröristler var ya, çıkarlarına dokunduğunuz gün silahlarını size çevirecekler.
- Siz varın kendi sırça köşklerinizde dilediğiniz kararları alın, dilediğiniz oylamaları yapın, biz demokratik hukuk devleti vasfımızdan asla taviz vermedik. Ülkemizin ve milletimizin bekası için ne gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz.
- Tarih, milletimizin kahramanlığı ve cesaretiyle birlikte ana muhalefet partisinin her konuda, her olayda, her dönemde nasıl ülkesinin karşısında yer aldığını da yazacak.
- Yine bu partinin (CHP) başındaki zat (Kemal Kılıçdaroğlu) çıkmış, gezi olaylarını öven, gezici vandalları yücelten zırvalar beyan etmiş.
- Gezi olaylarında teröristlerin finans kaynağı olan bir kişi (Osman Kavala) şu anda içeride. Onun arasında kim var? Meşhur Macar Yahudisi Soros. Bu adam dünyada milletleri bölmek, parçalamakla birilerini görevlendiren, parası bol ve bu paraları da bu şekilde tüketen birisidir.
- Türkiye’deki temsilcisi de aynı şekilde babadan zengin ve bu imkanlarını da bu ülkeyi parçalayıp, bölen işte bu terör eylemlerine karşı her türlü bu noktada desteği veren kişi. Şimdi içeride.
- Gezi olayları, tıpkı CHP’nin başındaki zatın kendisi gibi bir projeydi. Bu projenin adı Türkiye’nin ayaklarına pranga vurma ihanetidir.
- Ne diyor Bay Kemal? ‘Bunların hepsi akademisyen, davet etseydiniz onlar zaten gelirdi.’
- Senin işte o ‘beyefendi’ dediklerinden bir tanesi de yine bir köşe yazarıydı. 5 yıl 10 aya mahkum oldu. Fakat cezaevine göndermedi onu yargı. Tutuksuz devamını sağladı. Peki ne yaptı? Kaçıp Almanya’ya gitti.
- Şimdi Almanya’da bu zat. (Can Dündar) Türkiye’nin aleyhinde her türlü kampanyayı yapıyor. Şu anda da oradaki kampanyaları o idare ediyor.
- Bay Kemal bunu görmüyor musun? Mahkum edilmiş bir adamı yargı boş bulundu, serbest bıraktı. O da kaçıp Almanya’ya gitti. Müslüman, bir sokulduğu delikten bir daha sokulmaz.
- Demokraside, ekonomide ve siyasette bir üst lige çıkan Türkiye’ye diz çöktürme projesinin elemanları hala dayanışma içindeler.
- Geziyi övenler, bunlar değil miydi? Vatandaşın, esnafın dükkanlarını yakıp yıkanlar bunlar değil miydi? Bunlara hoşgörüyle mi bakacağız, eyvallah mı edeceğiz.
- Gezi’yi övenler, PKK’yı da över FETÖ’ye de destek verir. Gezi’yi yüceltenler, milletin kutsallarına saldıranları da baş tacı ediyor.
- Gezi, Türkiye’yi kalkındıracak ne kadar proje varsa karşısına dikilmenin adıdır.
- Bunları destekleyenler aynı zamanda Suriye’de ve Irak’ta tezgahlanan oyunların da savunucuları.
ALÇAKLIKTA SINIRSIZLAR
- Aynı kesimler, Türkiye’nin ekonomik ve siyasi bağımsızlığına yönelik her tehdide malzeme taşımak, taşeronluk yapmakta yarışıyor.
- Adı ister akademisyen, ister gazeteci, ister siyasetçi, ister işadamı, ister sivil toplum kuruluşu yöneticisi olsun hiç fark etmez. Bunların hepsinin girdileri aynı yerden gelir, çıktıları da aynı yere gider.
- Sinsilikte, iftirada, provokasyonda, alçaklıkta sınır tanımayan bu tipler, zahirde demokrasiyi, özgürlükleri hatta sol jargonu ağızlarından düşürmezler ama hepsi de tam manasıyla birer faşisttir.
STOKÇU DEPOLARINI BASACAĞIZ
“Stok yapıyorsunuz, patatesleri stokluyorsunuz, soğanı stokluyorsunuz, sebze, meyve stokluyorsunuz” uyarısında bulunduğunu hatırlatan Başkan Erdoğan “Bundan sonra aldığımız ihbarlar sebebiyle bütün bu stokların yapıldığı depoları basacağız. Ondan sonra da ‘Hastalıklı, çürüdü’ diyorlar. Sen çürüttün, sen hastalıklı hale getirdin. Bunlar havasız kalırsa tabii ki çürüyecek. Onun için asla taviz yok” dedi. Başkan Erdoğan, bir muhtarın sigara paketine el koydu.
Muhalefet de yenilenecek
Muhtarlarla ilk buluşmasının aşağılandığını hatırlatan Erdoğan, CHP Genel Başkanı’nın da muhtarlarla bir araya gelme çabalarını hatırlatarak her konuda olduğu gibi bu hususta da nefeslerinin erken kesildiğini kaydetti. Terör örgütüne yönelik operasyonlara karşı çıkanların, şehit yakınlarını, gazileri istismar etmekten de geri durmadığını dile getiren Erdoğan, şunları söyledi: “Utanmadan sıkılmadan ‘Gazilerin yanında biz varız’ diyor. Sen, hangi gazimizin yanındasın? Şöyle geçerken uğradığın bir gazinin yanında olmak, gazilerin yanında olmak değildir. İşte böyle bir çarpık muhalefet anlayışına sahip olmak ülkemizin en büyük kaybıdır. Dünyadaki ve Türkiye’deki değişim öylesine güçlü ve köklü ki önümüzdeki dönemde bu anlayışında ne kadar direnirse dirensin kendini yenilemek zorunda kalacağına inanıyorum.”
Başkan Erdoğan, bir muhtarın sigara paketine el koydu.
Başkan Erdoğan, yanına gelen çocuklarla yakından ilgilendi.
Tahammülümüz kalmadı
Döviz kuru ve faizde ibrenin sürekli indiğine işaret eden Erdoğan, yerlilik ve millilik konusunda alttan alta ciddi bir direnişle karşılaşıldığını vurguladı. Erdoğan “Defalarca talimat vermiş olmamıza rağmen eş değer ürünler arasında hala yabancı menşeli olanların tercih edilebiliyor olmasına tahammülümüz kalmamıştır” dedi.
Bay Kemal’e ekonomi dersi
Muhalefetin bir başka kötü özelliğinin fırsatçılığı olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Kendileri, hiçbir iş yapmadıkları halde sürekli iktidara gelmeyi beklerler. Bunun için de hep iktidarın ayağının kaymasını, kriz çıkmasını, kaos oluşmasını temenni ederler” dedi. Yaz aylarında faiz, kur, enflasyon üçgeninden kaynaklanan birtakım sıkıntılar yaşandığını, bunların hemen ellerini ovuşturmaya başladıklarını aktaran Erdoğan, ekonomi toparlandıkça ağız değiştirdiklerini kaydetti. Türkiye’nin buğday ithal ettiği yalanını gündeme getirdiğini anlatan Erdoğan, yılda 21 milyon ton üretim ve 19 milyon ton tüketim olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Biz bu buğdayı niye ithal ediyor olabiliriz? Un, makarna, bisküvi, irmik, bulgur gibi mamul maddelere dönüştürüp dışarıya satmak üzere ithal ediyoruz. Buna ‘İhraca dayalı ithal’ denir Bay Kemal.”
SEÇİM İKLİMİNİ ZEHİRLEYECEK
Türkiye’nin son 10 yılda buğdayın ‘ihraca dayalı ithali’nde yaklaşık 8,5 milyar dolarlık karı olduğunu vurgulayan Erdoğan “Bu durumu Türkiye’yi zayıf göstermek için kullanmaya kalkmanın adı muhalefet değil, işbilmezliktir, fırsatçılıktır. Güya yaz aylarında yaşanan sıkıntıların büyüdüğünü ima ederek milletimizin moralini bozacak ve seçim iklimini zehirleyecek” dedi.
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