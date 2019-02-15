Terör vekili haddini aştı

HDP, terör örgütü PKK ile ilişkisini açık açık ifade etmekten kaçınmıyor. Geçmişte Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ “Sırtımızı YPG’ye dayadık” derken, bir diğer eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş ise Kobani olaylarını bahane ederek halkı sokağa dökmüş ve onlarca kişinin ölümüne yol açmıştı.

İPİ KANDİL’İN ELİNDE

Benzer yaklaşım HDP’nin 26. Dönem Milletvekili Nadir Yıldırım’dan geldi. İpi Kandil’in elinde olan ve ‘terör vekili’ olduğunu gösteren Yıldırım, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Hiçbir zaman çaresiz olmadık. Çünkü PKK var. PKK bitmez. PKK nicelerini bitirdi, sizi de bitirecek. Topalınızla, reisinizle, hav hav yapanınızla. Pek yakında” dedi. Yıldırım bir başka paylaşımda ise “Merak etmeyin yakında dişlerimiz siz ve ortağınız olan tüm faşistlerin gırtlağında olacak” dedi. Türkiye Cumhuriyeti’nin sağladığı demokratik ortamı kullanarak TBMM’ye girmiş olan bir eski vekilin bu skandal açıklamalarına toplumun her kesiminden yoğun tepki geldi. Star’a konuşan toplumun farklı kesiminden isimlerin tepkileri ise şöyle oldu:

‘AVRUPA'DA 10 KEZ KAPATILIRDI’

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Biz sürekli Meclis’te HDP’ye, demokratik bir rejim içinde yer alın, kendi seçmeninizin haklarını kollayın, ama böyle yapmıyorsunuz. Sadece Kandil’in ruhunu yaşıyorsunuz, Kandil’in sözcüsü gibi davranıyorsunuz dedikçe bize çok tepki gösteriyorlar. Aslında bugün ortaya çıkan tablo gösterdi ki, tam tersine bizim daha çok laf söylememiz lazım. Çünkü bu insanlar, demokrasiden, insan haklarından, terör karşısında durmaktan bir tarafa, terörün tam göbeğinde duruyorlar. Eğer Avrupa’da olsaydı şimdiye kadar bu parti on defa kapanırdı. Fakat daha vahim olan şu: Biz ısrarla bunların tavrını, felsefesini ortaya koydukça bize kızan CHP’liler bize kızan İP’liler, ısrarla bunlar partidir diyenler düşünsünler. Siz, tam Kandil adamı, İmralı adamı gibi konuşacaksınız. Bunun adını da, demokratik ittifak gibi bir takım argümanlarla beslemeye çalışacaksınız. Bence HDP’yle yol yürümeye çalışan, HDP’ye kul olan, köle olan CHP’nin bunu düşünmesi lazım.

'ŞER İTTİFAKI'NDAN GÜÇ ALIYORLAR MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak: Şer ittifakını hala göremeyenler için sözde örtülü ortağı; ‘Halkların eşitliği’, ‘demokrasi savaşçıları’ ve ‘insan hakları’ güzellemeleriyle ortalarda sözde çiçek böcek gezerken, şer ittifakındaki büyük abilerinden aldığını sandığı güç pırıltısını görünce bir kere daha faşizan ve terörist gerçek yüzünü saklayamamıştır. Yıllardır bölge halkımızı terörle bastırarak ezmeye çalışan ve bunu kullanarak ortada gezen bu eziklere, bu sınırlar içinde kiminle kol kola girmeye çalışırlarsa çalışsın yer yoktur. Niyetlerini bildiğimiz bu şer ittifakının her zaman karşısında, Türk-İslam ülkümüz idealinde olacağımızı bildiririz. Biz yanlıştan dönmeniz, ıslah olmanız, doğruyu bulmanız için sabırla beklemekteyiz. Yoksa sizden çekinen size benzesin.” BİTEN PKK GÜNDEME GETİRİLİYOR Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer: Yurt içinde artık bitmiş olan PKK, aslında bir projedir. Küresel emperyalist devletlerin bir projesidir. Eylem kabiliyeti ve örgütsel varlığı ortadan kalktığı için halkı da artık kontrol edemiyorlar. Ancak, demokratik ortamda kendi legal aparatları, siyasal aparatları bu anlamda PKK’nın varlığını en azından siyasi olarak devam ettirebilmek için bu tweetlerdeki sözde vekil durumundaki insanlar PKK’nın tetikçileri olarak insanlarımızı tahrik etmek, toplumsal birliğimizi zedeleyebilmek ve eylem kabiliyeti bitmiş olan PKK’yı acaba hala toplumsal gündemde, medya aracılığıyla tutma gayretlerine devam ediyorlar.

TERÖRİST CENAZESİNDE

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı terörden arananların kırmızı listesinde yer alan PKK/KCK’nın sözde KJK (Kürdistan Kadın Özgürlük Hareketi) yürütme konseyi üyesi ‘Delal Amed’ kod adlı Hülya Eroğlu’nun Diyarbakır’daki cenazesine Nadir Yıldırımla birlikte HDP’li milletvekilleri Feleknas Uca, Sibel Yiğitalp, Berdan Öztürk, Ahmet Yıldırım ve Leyla Birlik’te katılmıştı.