Teröre katılım en düşük düzeyde

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu AK Parti Edirne İl Başkanlığı’nda konuştu. Terörle mücadele konusunda da çok başarılı operasyonlar düzenlediklerini, teröre katılımların son 30 yılın en düşük seviyesine gerilediğini vurgulayan Soylu “Terör örgütünden kopmaların en çok olduğu bir yılın içerisindeyiz. Tunceli’de büyük bir sığınağın, mağaranın içerisinde sıkıştırdık bunları. Büyük bir mağara yapmışlar 550 metrelik, katları var. Yiyecek depoları, spor salonları, eğitim salonları ayrı. Geçen hafta perşembe gününden itibaren bunlara ‘oradan çıkın’ dedik. Çıkmadılar, ‘çıkın’ dedik, çıkmadılar. Dün itibariyle hepsini etkisiz hale getirdik. Dağ, taş, tepe, hiç önemli değil. Şu anda kimi yerde 1 metre, kimi yerde 2,5 metre kar var. kahramanlarımız, aslanlarımız, biz burada sıcak yerde dururken, orada bizim huzurumuz için terör örgütüne aman vermemek için ellerinden gelen bütün gayreti, şehadetlerini göze alarak mücadele ortaya koyuyorlar. Terör örgütüne tarihinin en ağır darbesini vuruyoruz” dedi.

FİNANS KAYNAĞINA DARBE

Terörün finansal kaynaklarına da darbe vurulduğunun altını çizen Süleyman Soylu “Nefes aldırmıyoruz onlara. Belediyeler kayyum atanmasına çok kızdılar. Çünkü para oradan geliyordu onlara. Millet vergi verecek belediyeye onlar dağa terör örgütlerine götürecekler” ifadesini kullandı. Terör örgütü PKK’nın çirkin yüzünün örgütten kaçanlarca anlatıldığını ifade eden Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

TERÖR SEVİCİ MİLLETVEKİLLERİ

Aynı zamanda diyorlar ki (Eğer sen dağa gidersen kardeşini de belediyeye alırız) diyorlar. Aynı zamanda lojistik sağlıyorlar. Kampanyalar düzenliyorlar, festivaller düzenliyorlar. Oraya birisi geldiği zaman o çocukları kandırıp, dağa götürüyorlar. Dağda ne yapılıyorlar, o Murat Karayılan, alçak, namusuz adam. Cemil Bayık, alçak namusuz adamlar 14-15 yaşındaki çocukları taciz ediyorlar, tecavüz ediyorlar. Kaçmayı başaranlar neler anlattılar, hakim karşısında. O milletvekilleri Meclis’te sanki bunlar hiç yokmuş gibi davranıyor. Kadın hakları gündeme geldiğinde en büyük savunucuları, çocuk haklarının en büyük yalandan savunucuları da bunlar. Şikayet ediyorlar bizi, Cumartesi Annelerine, İstiklal Meydanında niye izin vermedik diye. PKK örgütünün elebaşları tek tek açıklamalarda bulundu. Gidip 700’üncü toplantıya destek vereceksiniz diye. PKK orada, DHKP-C orada diğer terör örgütü üyeleri orada. Devlet olarak, bu milletin emanet verdiği birisi olarak bakıp kalacağız, öyle mi? Ne söylerlerse söylesinler. Biz sosyete siyaseti yapmıyoruz. Biz milletin, halkın siyasetini yapıyoruz.