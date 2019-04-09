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'Teröre ortak hedef olmalı'

Şentop, “Din, dil, inanç farkı gözetmeden, terörün hiçbir şekline herhangi bir kisve altında müsamaha göstermeden, teröre karşı samimi, kararlı ve tutarlı bir şekilde ortak mücadele Asya kıtasındaki tüm ülkelerin ortak hedefi olmalıdır” dedi.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirilen Parlamentolararası Birliği (PAB) 140. Genel Kurulu’na katılarak bir konuşma yaptı. Dış politikada terörle mücadele ve bölgesel buhran yönetiminin en büyük öncelikleri arasında yer aldığını anlatan Şentop, “Bu sorunların üstesinden ancak uluslararası toplum olarak doğru ortak paydalarda buluşarak, samimi bir dayanışma sergileyerek gelinebileceğine inanıyoruz. Din, dil, inanç farkı gözetmeden, terörün hiçbir şekline herhangi bir kisve altında müsamaha göstermeden, teröre karşı samimi, kararlı ve tutarlı bir şekilde ortak mücadele Asya kıtasındaki tüm ülkelerin ortak hedefi olmalıdır” diye konuştu. ‘PKK/PYD/YPG, FETÖ, DEAŞ ve diğer terör örgütlerinin hepsi eşit derecede teröristtir, insani değerlere, toplumların kalkınma ve refahına aynı ölçüde tehdit oluşturmaktadır’ diyen Şentop, “Bu gibi örgütler diğer bölgelerde olduğu gibi Asya kıtasının güvenliği için de tehdit. Terör ve onun ortaya çıkardığı ‘Yabancı Terörist Savaşçılar’ sorunu bugün Avrupa’ya olduğu gibi Asya ülkeleri için de büyük tehlike. Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde cuma namazını kılan cemaate yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı insanlığımızı derinden etkilenmiş, hepimizi yaralamıştır.”

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