'Terörist cenazesine gitsinler de görelim'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ihlamurlar Kasrı’nda muhtarlarla bir araya gelerek gündeme dair açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin karıştırılmaya çalışıldığına dikkati çeken Soylu “Mardin’de 300-500 kişiyle, güya aday açıklayacaklar HDP’ciler, ‘PKK’nın siyasi kolu’ diyorum onlara, hala kafaları, birilerinin talimatlarıyla aynı nokta üzerinden devam ediyor. Gerilla marşı okuyorlar, biz gereğini yerine getiriyoruz, öbür taraftan milletimizi orada birtakım şeylere çağırıyorlar. Burada söylemek istiyorum, onların da propagandalarını yapmak istemiyorum. Terörist başı, şu anda kimin umurunda. Onun için açlık grevi de yapan güya sözde eski bir milletvekilinin evine gidip, onunla beraber nöbet tutmaya çalışıyorlar. İşi tekrar etnik köken üzerinden nasıl hareketlendirilir, onlar eski zamanlardaydı. Şimdi teröristler ölüyor, öldürüyoruz teröristleri. Cenazelerine gitmeye çalışıyor milletvekilleri, hadi gitsinler de görelim bakalım” ifadelerinin kullandı.

YENİ KAPI RUHU

Türkiye’nin 31 Mart akşamından beklentisinin, 15 Temmuz’daki kararlı duruşun altına kalın bir imza, ‘Yenikapı ruhu’nun altına güçlü bir mühür vurabilmek olduğunu ifade eden Bakan Soylu “Bizim meselemiz, Türkiye’nin başına yıllardır türlü türlü çorap örmeye çalışanlara karşı milli iradeden, demokrasiden ve istikrardan yana sağlam bir duruş ortaya koymaktır” diye konuştu. Soylu, her on yılda kirli bir tezgah ortaya konup Türkiye’nin önünün darbelerle kesmeye çalışıldığını belirterek “Taşeronlarına PKK’yı kurdurdular, bu milleti etnik kökenleri üzerinden ayrıştırmak istediler. İnsanlarımızı şehit ettiler, paramızı verdik, enerjimizi verdik. Üç kuruşluk ülkeler turizm ve üretim zengini olurken, bizi bu saydığım işlerin tamamıyla meşgul ettiler” dedi.