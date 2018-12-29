Terörist İsrail 2018’de de katliamlara devam etti

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’nin Filistin’de ölüm ve yaralanmaların kaydını tutmaya başladığı 2005’ten beri en fazla sayıda Filistinli 2018’de yaralandı. Hayatını kaybeden Filistinlilerin 180’inin, yaralananlarınsa 23 bininin Gazze sınırında “Büyük Dönüş Yürüyüşü” adı altındaki gösterilerde İsrail askerlerinin hedefi olduğu belirtildi. İsrail güçlerinin katlettiği 57, yaraladığı 7 bin Filistinlinin 18 yaşından küçük olduğu bildirildi. OCHA’nın kayıtlarına göre, 2018’de Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarında da büyük artış görüldü. Bu yıl başından beri Yahudi yerleşimcilerin Filistinlileri katlettiği, yaraladığı ya da mallarına zarar verdiği 265 olay meydana geldi.

İsrail askerleri dün de abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl “Büyük Dönüş Yürüyüşü” gösterilerine müdahale etti. İsraillli katillerin saldırısında Kerem Fiyad (26) şehit olurken 6 Filistinli de vurularak yaralandı.