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Terörist sever Alman vekil Dağdelen: Türkiye Suriye’de işgalci!..

Türkiye’nin terör örgütü PKK/YPG’yi bitirme kararlılığı, Almanya’da PKK’nın siyasi kolu gibi hareket eden Sol Parti Meclis Grup Başkanvekili Sevim Dağdelen’i endişelendirdi.

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Sol Parti’nin Alman Federal Meclis Bilimsel Hizmetler Dairesi’ne hazırlattığı raporda ‘Türkiye, Suriye’de işgalci güç’ denildi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Almanya’da Dağdelen yan yana gelmişti.

MESNETSİZ SÖZLER

PKK destekçisi olan Grup Başkan Vekili Sevim Dağdelen, Türkiye hakkında Almanya’ya verdiği raporla bir skandala imza attı. Türkiye’nin Suriye’de işgalci olduğunu söyleyen Dağdelen “Tüm uzman raporları ve Alman meclisinde grubu bulunan bütün partilerin tutumuna rağmen Suriye’nin bazı bölgelerine NATO müttefiki Türkiye tarafından girilmesi ve işgalini hâlâ uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirmemek bir skandaldır” şeklinde mesnetsiz söylemde bulundu. Dağdelen’in bu değerlendirmeleri sonrasında Almanya Federal Meclis Bilimsel Hizmetler Dairesi tarafından hazırlanan raporda, Türkiye için “Suriye’de işgalci güç” tanımlaması yapıldı. 

DAYANAK BM 51. MADDESİ

Türkiye, Suriye’nin kuzeyindeki YPG güçlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’na hukuki gerekçe olarak Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nın 51’inci maddesinde düzenlenen meşru müdafaa hakkını kullanmıştı.

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