Teröristin evini müzeye dönüştürme kararına KKTC'den tepki

Ertuğruloğlu, yazılı açıklamasında, Rum Yönetimi'nce yeni nesle Türk katili terörist Grivas'ın yaptıkları gösterilmek isteniyorsa onlara Kuzey Lefkoşa'daki Barbarlık Müzesi'nin gösterilmesinin gerektiğini belirtti.



Rum komşularının kendilerini yine şaşırtmadığını ifade eden Ertuğruloğlu, "Rum Meclisinin, Kıbrıs Türklerinin katili terör örgütü EOKA'nın kurucusu Yeoryos Grivas'ın Güney Lefkoşa'da bir dönem saklandığı Azina Evi'nin müzeye dönüştürülmesine karar vermesi, ırkçı ve Türk düşmanlığı hislerini her zaman canlı tutmaya çalıştıklarının ve Türk düşmanlığından beslendiklerinin en bariz göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

KKTC'nin dört bir yanında EOKA teröristlerinin katlettiği Türklerin toplu mezarlarının bulunduğunu anımsatan Ertuğruloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Rum komşularımız, güven içinde çok rahat bir şekilde KKTC'ye geçebiliyor. Grivas'ın lideri olduğu EOKA'nın yaptığı vahşetleri Muratağa, Atlılar, Sandallar, Taşkent ve diğer toplu mezarlarda da görebilirler. Bir kez daha hatırlatmak isterim ki bizimle barış görüşmelerinde bulunur gibi yapan Rum Yönetimi, bir yandan silahlanma girişimlerini hızlandırırken bir yandan da Kıbrıs Türklerine sistemli soykırım uygulamıştır. Rumların silahlanma girişimleri ve EOKA liderinin anılarını canlı tutmak için müze açma kararı, Kıbrıs'ta iki ayrı egemen devlet vizyonumuzun ne kadar haklı ve Türk askerinin Kıbrıs'taki varlığının ne kadar önemli olduğunu bir kere daha göstermektedir.



İstediğiniz kadar silahlanın, istediğiniz kadar teröristlerin anısına müze açın, Kıbrıs Türkleri, ana vatan Türkiye ile Kıbrıs'ta kendi egemen devletinde var olmaya devam edecektir."

