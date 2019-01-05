'Teröristler bitene kadar mücadeleye devam'

Akar, mesajında şunları kaydetti: “Yedi iklim, üç kıtaya barış, adalet ve huzur götüren, mazlumun yanında, zalimin karşısında duran, milli ve manevi değerleri uğruna Sarıkamış’taki gibi her türlü fedakarlığı gösteren atalarımızdan aldığımız ilhamla bugün de vatanımıza ve asil milletimize yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürmekteyiz. Bu mücadelemiz, başta FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere, asil milletimizin huzur ve güvenliğine kasteden tüm terör örgütleri etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir.”