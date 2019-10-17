'Teröristler çekilsin harekatı bitirelim'

Türkiye Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, kritik mesajlar verdi. Erdoğan şunları söyledi:

• Türkiye, tarihinin hiçbir döneminde sivil katliamı yapmamıştır, yapmaz. Buna karşılık, bize bu ithamı yöneltenlerin geçmişleri sivil katliamlarıyla doludur. Fransa önce kendine baksın.

• Sivil katliamı görmek istiyorsanız, aynanın karşısına geçin ve tarih boyunca ellerinize bulaşmış olan masum kanlarına bakın.

• Biz, tüm operasyonlarımızda, kendi güvenlik güçlerimizin hayatlarını riske atma pahasına tek bir sivilin zarar görmemesi için çalışmış bir ülkeyiz.

• Barış Pınarı Harekatında, teröristler, sırf sivil kayıp oluşsun diye askerlerimize evlerden, kiliselerden, camilerden saldırırken, biz asla aynıyla mukabele etmedik.

DÜNYAYA 6 UYARI

• Herkesin kolaylıkla anlayabilmesi için şu 6 hususu, tane tane anlatmak istiyorum:

1- Türkiye, Suriye’de ne Kürtleri, ne Arapları, ne de başka bir kesimi değil, sadece ve sadece teröristleri hedef alıyor. Ülkemiz Suriye topraklarında işgal ve istila değil, terörle mücadele harekatı yürütüyor.

• Sırf ülkemize zarar vermek için teröristleri makamlarında ağırlayanlar, bunun utancını ömür boyu taşıyacaklardır.

• Teröristlerle bizim aramızda arabuluculuk yapmaya çalışan liderler var. Siz ne zamandan beri bir ülkenin teröristlerle masaya oturduğunu gördünüz. Türkiye tarihinde teröristlerle masaya oturulmadı, bundan sonra da olmayacak.

2- Türkiye, operasyon bölgesi içinde kalacak DEAŞ’lıların sorumluluğunu üstlenmeye hazır olduğunu en başta ifade etmiştir. Buna karşılık PKK-YPG terör örgütü, şantaj malzemesi olarak kullandığı DEAŞ mensuplarını serbest bırakmaya başlamıştır.

• Biz ülkemizi hedef almaya kalkacak DEAŞ’lıları bir şekilde tepeleriz, gerisini bunların yöneleceği diğer yerlerin yöneticileri düşünsün.

• Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine saygılıdır. Bu ülkede tüm kesimleri temsil eden meşru bir hükümet kurulduğunda, güvenliğini sağladığımız yerlerin sevk ve idaresini kendilerine bırakacağız.

Barış Pınarı Harekatı, Münbiç’ten Irak sınırına kadar olan hattın tamamında, daha önceden ilan ettiğimiz 30-35 kilometrelik derinliğe ulaşana kadar sürecektir. Bu konuda hiçbir istisnamız, hiçbir tereddüdümüz, hiçbir açık kapımız yoktur.

Güvenli hale getirdiğimiz yerlerde 1 milyon ile 2 milyon arası Suriyelinin geri dönüşü için çalışmalara hemen başlamak istiyoruz. Uluslararası toplumdan ricamız, elindeki imkanları bu projeye destek vermek için kullanmasıdır.

SİLAH BIRAKIP ÇEKİLSİNLER

Türkiye, teröristlerle pazarlık yapılmayacağını bilecek kadar tecrübe ve dirayet sahibi bir ülkedir. Biz bu yola asla tevessül etmeyiz.

Bizi arayıp teröristler adına taleplerde bulunanlara şunları söylemek istiyorum. Madem terör örgütüyle bu kadar içli-dışlısınız, öyleyse size bir teklifimiz var. Bizim, terörist bile olsa kimseyi taammüden öldürmek gibi bir niyetimiz zaten olamaz.

Suriye’deki sorunun en kestirme yolu için teklifimiz şudur: Hemen bu gece, tüm teröristler silahlarını, malzemelerini, her şeylerini bırakıp, kurdukları tuzakları imha edip, belirlediğimiz güvenli bölgenin dışına çıksınlar.

Münbiç’ten Irak sınırına kadar olan bölgede bu dediğimiz yapıldığında, sadece teröristleri hedef alan Barış Pınarı Harekatımız zaten kendiliğinden sona ermiş olacaktır.

Şayet dert bölge halkının can güvenliği değil de, teröristlerin canını kurtarmak ise, yine bu teklife olumlu cevap verilmesini bekleriz.

Yok dert terör örgütünün ülkemize yönelik saldırılarının ve bölge halkı üzerindeki baskısının devamı ise, hiç kimse kusura bakmasın, böyle bir şeye rıza göstermeyiz.

Bu yöndeki tekliflere de, üstü örtülü veya açık tehditlere de eyvallah etmeyeceğimiz, bugüne kadarki tavrımızla herhalde anlaşılmıştır.

Barış Pınarı Harekatıyla veya harekat alanındaki herhangi bir yerle ilgili kimseye bir söz vermedik. Soranlara sadece terör örgütünün sınırlarımızın 30 kilometre uzağına çekilmesiyle ilgili, sayısız defa tekrarladığımız duruşumuzu ifade ettik.

Ne zamanki Münbiç’ten Irak sınırına kadar olan hat boyunca, istisnasız bir şekilde 30-35 kilometrelik bir derinliği kontrol altına aldık, işte o zaman harekatımız sona erer. Bu hedefe ulaşana kadar hiçbir güç bizi durduramaz.