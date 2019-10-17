'Teröristler çekilsin harekatı bitirelim'
Başkan Erdoğan, yaptırım tehdidiyle ‘harekatı bitirin’ diyerek terör örgütüne destek çıkan ülkelere seslendi: Bu gece tüm teröristler silahlarını bırakıp Güvenli Bölge’den çıksınlar. Barış Pınarı Harekatımız zaten kendiliğinden sona ermiş olacak.
Türkiye Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, kritik mesajlar verdi. Erdoğan şunları söyledi:
• Türkiye, tarihinin hiçbir döneminde sivil katliamı yapmamıştır, yapmaz. Buna karşılık, bize bu ithamı yöneltenlerin geçmişleri sivil katliamlarıyla doludur. Fransa önce kendine baksın.
• Sivil katliamı görmek istiyorsanız, aynanın karşısına geçin ve tarih boyunca ellerinize bulaşmış olan masum kanlarına bakın.
• Biz, tüm operasyonlarımızda, kendi güvenlik güçlerimizin hayatlarını riske atma pahasına tek bir sivilin zarar görmemesi için çalışmış bir ülkeyiz.
• Barış Pınarı Harekatında, teröristler, sırf sivil kayıp oluşsun diye askerlerimize evlerden, kiliselerden, camilerden saldırırken, biz asla aynıyla mukabele etmedik.
DÜNYAYA 6 UYARI
• Herkesin kolaylıkla anlayabilmesi için şu 6 hususu, tane tane anlatmak istiyorum:
1- Türkiye, Suriye’de ne Kürtleri, ne Arapları, ne de başka bir kesimi değil, sadece ve sadece teröristleri hedef alıyor. Ülkemiz Suriye topraklarında işgal ve istila değil, terörle mücadele harekatı yürütüyor.
• Sırf ülkemize zarar vermek için teröristleri makamlarında ağırlayanlar, bunun utancını ömür boyu taşıyacaklardır.
• Teröristlerle bizim aramızda arabuluculuk yapmaya çalışan liderler var. Siz ne zamandan beri bir ülkenin teröristlerle masaya oturduğunu gördünüz. Türkiye tarihinde teröristlerle masaya oturulmadı, bundan sonra da olmayacak.
2- Türkiye, operasyon bölgesi içinde kalacak DEAŞ’lıların sorumluluğunu üstlenmeye hazır olduğunu en başta ifade etmiştir. Buna karşılık PKK-YPG terör örgütü, şantaj malzemesi olarak kullandığı DEAŞ mensuplarını serbest bırakmaya başlamıştır.
• Biz ülkemizi hedef almaya kalkacak DEAŞ’lıları bir şekilde tepeleriz, gerisini bunların yöneleceği diğer yerlerin yöneticileri düşünsün.
• Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine saygılıdır. Bu ülkede tüm kesimleri temsil eden meşru bir hükümet kurulduğunda, güvenliğini sağladığımız yerlerin sevk ve idaresini kendilerine bırakacağız.
Barış Pınarı Harekatı, Münbiç’ten Irak sınırına kadar olan hattın tamamında, daha önceden ilan ettiğimiz 30-35 kilometrelik derinliğe ulaşana kadar sürecektir. Bu konuda hiçbir istisnamız, hiçbir tereddüdümüz, hiçbir açık kapımız yoktur.
Güvenli hale getirdiğimiz yerlerde 1 milyon ile 2 milyon arası Suriyelinin geri dönüşü için çalışmalara hemen başlamak istiyoruz. Uluslararası toplumdan ricamız, elindeki imkanları bu projeye destek vermek için kullanmasıdır.
SİLAH BIRAKIP ÇEKİLSİNLER
Türkiye, teröristlerle pazarlık yapılmayacağını bilecek kadar tecrübe ve dirayet sahibi bir ülkedir. Biz bu yola asla tevessül etmeyiz.
Bizi arayıp teröristler adına taleplerde bulunanlara şunları söylemek istiyorum. Madem terör örgütüyle bu kadar içli-dışlısınız, öyleyse size bir teklifimiz var. Bizim, terörist bile olsa kimseyi taammüden öldürmek gibi bir niyetimiz zaten olamaz.
Suriye’deki sorunun en kestirme yolu için teklifimiz şudur: Hemen bu gece, tüm teröristler silahlarını, malzemelerini, her şeylerini bırakıp, kurdukları tuzakları imha edip, belirlediğimiz güvenli bölgenin dışına çıksınlar.
Münbiç’ten Irak sınırına kadar olan bölgede bu dediğimiz yapıldığında, sadece teröristleri hedef alan Barış Pınarı Harekatımız zaten kendiliğinden sona ermiş olacaktır.
Şayet dert bölge halkının can güvenliği değil de, teröristlerin canını kurtarmak ise, yine bu teklife olumlu cevap verilmesini bekleriz.
Yok dert terör örgütünün ülkemize yönelik saldırılarının ve bölge halkı üzerindeki baskısının devamı ise, hiç kimse kusura bakmasın, böyle bir şeye rıza göstermeyiz.
Bu yöndeki tekliflere de, üstü örtülü veya açık tehditlere de eyvallah etmeyeceğimiz, bugüne kadarki tavrımızla herhalde anlaşılmıştır.
Barış Pınarı Harekatıyla veya harekat alanındaki herhangi bir yerle ilgili kimseye bir söz vermedik. Soranlara sadece terör örgütünün sınırlarımızın 30 kilometre uzağına çekilmesiyle ilgili, sayısız defa tekrarladığımız duruşumuzu ifade ettik.
Ne zamanki Münbiç’ten Irak sınırına kadar olan hat boyunca, istisnasız bir şekilde 30-35 kilometrelik bir derinliği kontrol altına aldık, işte o zaman harekatımız sona erer. Bu hedefe ulaşana kadar hiçbir güç bizi durduramaz.
‘Azdan az gider, çoktan çok gider’ diyoruz
Suriye’deki gelişmeler sebebiyle bizi ekonomik yaptırımla tehdit edenlere de diyoruz ki, “azdan az gider, çoktan çok gider”. Bizde açtığınız her yaranın çok daha büyüğü sizin ekonominizde açılır.
Bizim kesilen sakalımız bir süre sonra çok daha gür şekilde yerine gelir, ama sizin kayıplarınızın telafisi o kadar kolay olmaz.
Suriye konusunu görüşmek üzere ülkemize gelecek veya bizi arayacak olan herkes, Türkiye’nin bu gayet açık, gayet samimi, gayet makul yaklaşımını göz önünde bulundurarak hazırlıklarını yapmalıdır. Aksi takdirde beyhude yere zaman ve enerji harcamış oluruz.
Yaşadığımız süreç, Suriye meselesinin sadece Suriyelileri ilgilendirmediğini, asıl hedefin bizim ülkemizin ve milletimizin bekası olduğunu, tüm açıklığıyla ortaya koymuştur.
KARŞIMIZDA DEĞİL, YANIMIZDA YER ALIN
Müttefiklerimizin yüzümüze başka konuştuğu, arkamızdan ise başka işler çevirdiği, inkarı mümkün olmayan bir şekilde açığa çıkmıştır.
Suriye meselesi, Kuzey Afrika ve Ortadoğu coğrafyasını yeniden dizayn edilmesini amaçlayan bir projenin ürünüdür.
Ey Arap Ligi acaba siz ne kadar Suriyeliyi kabul ettiniz. Arap Ligi mültecilerle ilgili 1 kuruş bile vermedi.
DEAŞ’ı proje olarak geliştiren, maddi olarak destekleyen, fiilen yönlendiren ülkeler, bugün karşımıza güya en büyük DEAŞ düşmanı görüntüsüyle çıkıyor.
DEAŞ’ın bölgemizde çöküşünü başlatan ise Türkiye olmuştur.
Meselenin DEAŞ değil, hele PKK hiç değil, sadece ve sadece bölgemize yönelik bir projenin hayata geçirilmesi olduğu gerçeği, attığımız her adımda bir kez daha karşımıza çıktı.
Ya, Avrupa’da ve Amerika’da yazılan bu senaryoda bize biçilen role teslim olacak, kasap bıçağına boynumuzu uzatacaktık, ya da mücadele edecektik.
Şimdi Barış Pınarı Harekatını yürütüyoruz, bu defa çok daha aleni bir dirençle, hatta saldırıyla karşı karşıyayız. Bugünlerde hemen her gün, hatta kimi günler birkaç tane batılı lider, Barış Pınarı Harekatını durdurmamız için bizi arıyor.
Ama bugüne kadar bizi, teröristler tarafından ülkemize atılan 900’e yakın havan ve roketler için üzüntülerini bildirmek üzere kimse aramadı.
Ey Batı, ey Arap Birliği, ey azıcık da olsa ahlak ve vicdan sahibi tüm ülkeler. Hepinize sesleniyorum. Bu devran elbet dönecek.
Şunu bilin ki, yarın öbür gün siz de bizimle benzer sıkıntılarla karşı karşıya kalacaksınız. İşte o zaman birileri de sizin karşınıza, terörle mücadelenize destek için değil de teröristlere kol-kanat germek için çıkacak. Emin olun, o zaman bizi çok iyi anlayacaksınız, ama iş işten geçmiş olacak.
Unutmayın, bu dünya etme-bulma dünyasıdır.
Onun için diyorum ki, gelin bu mücadelesinde Türkiye’nin karşısında değil yanında yer alın, en azından karışmayın.
Başkan Erdoğan, AK Parti grup toplantısını izlemeye gelen vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Türkiye’ye büyük saygısızlıktır haddini bilmemektir
Başkan Erdoğan konuşmasının ardından soruları cevapladı. Rusya ziyaretiyle ilgili olumsuz bir durum olmadığını bildiren Erdoğan “Büyük ihtimalle gerçekleşecek” dedi. Erdoğan ABD seyahatiyle ilgili de şunları söyledi: “Amerika seyahati, buraya gelecek olan heyetlerle yapılan görüşmelerden sonra değerlendirilecek olan bir durum. Çünkü kongredeki bu yapılan tartışmalar, müzakereler, konuşmalar; şahsım, ailem, bakan arkadaşımla ilgili olan bütün bu değerlendirmeler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne karşı çok büyük bir saygısızlıktır, haddini bilmemektir. Dolayısıyla böyle bir durum karşısında tabii ki bunun değerlendirilmesinden daha doğru bir şey olamaz. Değerlendirip ondan sonra kararımızı veririz.”
Erdoğan, ABD’den gelen heyetle görüşüp görüşmeyeceğini dair soruya da ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dışındakilerle görüşmesinin söz konusu olmadığı cevabını verdi. Erdoğan, Münbiç’te SDG ile rejimin anlaştığı yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine de şunları kaydetti: “Rejimin, SDG ile herhangi bir anlaşması olduğuna ihtimal vermek istemiyorum. Zira burayla ilgili bizim Rusya ile daha önce bir anlaşmamız var. Zaten Sayın Putin ile bir araya geldiğimizde o haritaları, bunların Türkçesi, Rusçası hepsi var, kendilerinin önüne sereceğiz. Kaldı ki bizim zaten özellikle Münbiç’te olmak diye bir derdimiz yok. Bizim tek derdimiz var o da şudur: Ama Rusya ama rejim, terör örgütü YPG/PYD’yi buradan çıkarmalarıdır. Bizim derdimiz bu toprakları sahiplerine teslim etmektir. Biz bunu istiyoruz. Yoksa, ‘Bize bunu verin.’ diye bir derdimiz yok.”
SOÇi’DE PUTİN’LE BULUŞACAK
22 Ekim’de Rusya Federasyonu’na günübirlik ziyarette bulunacak olan Erdoğan, Soçi’de Rus Lider Vladimir Putin ile görüşecek.
Pence ile bugün görüşecek
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan’ın ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’i bugün kabul edeceğini bildirdi.
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