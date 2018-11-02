Teröristler kazdığı çukura gömülecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, bakanlığının 2019 yılı bütçesinin sunumunu yaptı. Akar, konuşmasında, küresel güvenlik ve istikrar üzerindeki baskının ve risklerin arttığı bir ortamdan geçildiğini, son dönemde gerginlikler ve kırılmaların yaşandığını, ihtilafların arttığını belirtti.

BEDELİ AĞIR OLACAK

Terörle mücadelenin, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar büyük bir azim ve kararlıkla devam edeceğini vurgulayan Akar, “Terör örgütüne tarihin en büyük faturası ödetilecektir” ifadesini kullandı. Suriye ve Irak’taki istikrarsız ortamın bu ülkelerde her türlü terör örgütünün barınmasına ve eğitilmesine imkan tanıdığını belirten Akar, süregelen istikrarsızlığın ülkeyi ve bölgeyi ciddi şekilde olumsuz etkilediğini anlattı. Hulusi Akar, Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının düzenlendiğini anımsatarak, sivil zayiatı önlemek için TSK’nın gerektiğinde risk aldığını vurguladı. Bakan Akar, ABD’nin PKK/PYD’yle yakın iş birliğinin ABD-Türkiye ilişkilerini olumsuz yönde etkilediğini belirterek, “ABD, DEAŞ’la mücadele kisvesi altında PKK/PYD/YPG’ye silah ve mühimmat desteği sağlamış ve sağlamaya devam etmektedir” diye konuştu.

OLDUBİTTİYE İZİN YOK

Ege ve Akdeniz’deki duruma değinen Akar, iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi isteğinde ve “kazan-kazan” anlayışında olduklarını her fırsatta dile getirmekle birlikte Kıbrıs’ta, Ege’de ve Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye rağmen atılacak hiçbir adıma ve oldubittiye asla müsaade edilmeyeceğini vurguladı. Hulusi Akar “Muhataplarımız, Ege ve Akdeniz’de Türkiye ve KKTC’nin yer almadığı bir projenin başarılı olamayacağını bilmeli ve bölgeyi tehlikeye atacak provokasyonlardan vazgeçmelidirler.

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