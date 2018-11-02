Teröristler kazdığı çukura gömülecek
Münbiç’te de hendekler kazıldığını belirten Akar “Terör örgütü, yeri ve zamanı geldiğinde kazdığı çukurlara kendisinin gömüleceğini bilmelidir” dedi. Akar, Ege ve Akdeniz’de oldubittiye izin verilmeyeceğinin de altını çizdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, bakanlığının 2019 yılı bütçesinin sunumunu yaptı. Akar, konuşmasında, küresel güvenlik ve istikrar üzerindeki baskının ve risklerin arttığı bir ortamdan geçildiğini, son dönemde gerginlikler ve kırılmaların yaşandığını, ihtilafların arttığını belirtti.
BEDELİ AĞIR OLACAK
Terörle mücadelenin, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar büyük bir azim ve kararlıkla devam edeceğini vurgulayan Akar, “Terör örgütüne tarihin en büyük faturası ödetilecektir” ifadesini kullandı. Suriye ve Irak’taki istikrarsız ortamın bu ülkelerde her türlü terör örgütünün barınmasına ve eğitilmesine imkan tanıdığını belirten Akar, süregelen istikrarsızlığın ülkeyi ve bölgeyi ciddi şekilde olumsuz etkilediğini anlattı. Hulusi Akar, Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının düzenlendiğini anımsatarak, sivil zayiatı önlemek için TSK’nın gerektiğinde risk aldığını vurguladı. Bakan Akar, ABD’nin PKK/PYD’yle yakın iş birliğinin ABD-Türkiye ilişkilerini olumsuz yönde etkilediğini belirterek, “ABD, DEAŞ’la mücadele kisvesi altında PKK/PYD/YPG’ye silah ve mühimmat desteği sağlamış ve sağlamaya devam etmektedir” diye konuştu.
OLDUBİTTİYE İZİN YOK
Ege ve Akdeniz’deki duruma değinen Akar, iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi isteğinde ve “kazan-kazan” anlayışında olduklarını her fırsatta dile getirmekle birlikte Kıbrıs’ta, Ege’de ve Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye rağmen atılacak hiçbir adıma ve oldubittiye asla müsaade edilmeyeceğini vurguladı. Hulusi Akar “Muhataplarımız, Ege ve Akdeniz’de Türkiye ve KKTC’nin yer almadığı bir projenin başarılı olamayacağını bilmeli ve bölgeyi tehlikeye atacak provokasyonlardan vazgeçmelidirler.
Tek tip askerlik 2-3 aya geliyor
MİLLİ Savunma Bakanı Akar, “2-3 ay içinde tek tip askerlik gelecek. Bedellidir, dövizlidir bunu gündemden çıkarıp bir zemine kavuşturmamız gerekiyor” dedi.
İdlib mutabakatını hatırlatan Akar “Başkanımız şahsi gayretleri ve Rusya’nın da olumlu yaklaşımıyla varılan mutabakat sonunda İdlib’de yaşayan 3,5 milyon civarında sivil Suriye halkının rejim tarafından katledilmesinin önüne geçildi.
BEDELLİ İÇİN 724 BİN BAŞVURU
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar “Bedelli askerlik için şu an itibariyle 724 bin 144 kişi müracaatta bulunmuş, bunlardan 578 bin 887’sinin işlemleri tamamlanmıştır” dedi. TSK’da 397 bin 762’si askeri, 38 bin 274’ü sivil olmak üzere toplam 436 bin 36 personelin görev yaptığını ifade eden Akar “15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle TSK’dan 150 general, 7 bin 595 subay, 5 bin 723 astsubay, bin 261 uzman erbaş/sözleşmeli er, 424 devlet memuru/işçi olmak üzere toplam 15 bin 153 personel ihraç edilmiş, ihraç edilen 323 personel ise göreve iade edilmiştir” bilgisini paylaştı.
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