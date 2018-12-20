Teröristler oradan çıkacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile ilişkilerde, pastör Brunson’un bırakılmasından bu yana olumlu gelişmeler yaşandığını belirterek, “Cumhurbaşkanımız’ın ‘Fırat’ın doğusuna gireriz’ açıklamasının yankısı oldu. Münbiç’te mutabakatın gereğini yapmış olsaydık gerginliğe gerek kalmayacaktı” dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye, Rusya ve İran’ın garantörlüğünde yürütülen Suriye anayasa sürecinin BM Suriye Özel Temsilcisi Stefan De Mistura’nın katılımıyla İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılan son toplantısının ardından hem süreci, hem de son gelişmeleri değerlendirdi:

SURİYE ANAYASASI İÇİN YENİ ZİRVE: Şu anda siyasi çözüm için en ileri noktadayız diyebiliriz. Rejim ve muhalifler anayasa komisyonu için 50’şer kişilik listeleri vermişti; şimdi BM’nin belirleyeceği sivil toplum temsilcileri bekleniyor. Yeni isimler var. Bunların kim olduğunun değerlendirilmesi gerekiyor. Dengeli olmasını istiyoruz. De Mistura’nın da görev süresi dolacak, yeni özel temsilci gelecek. BM çalışmalarını yoğunlaştıracak. Garantör ülkeler de Soçi formatındaki 3’lü liderler zirvesinin yenisini yapacak, Rusya’nın evsahipliğinde. Bu süreçlerde bir tek PKK/YPG yok ama Kürtler, Araplar, Türkmenler, bütün etnik ve dini gruplar var.

ABD İLE İLİŞKİLER DAHA İYİ: ABD ile YPG gibi bazı konularda farklı görüşlerimiz devam ediyor ama Pastör Brunson’un serbest bırakılmasından bu yana belli konularda mesafe kat etmeye başladık. Münbiç süreci hızlanmaya başladı, Hakan Atilla ile ilgili Başsavcılık temyizi geri çekti. Trump ‘FETÖ’nün iadesiyle ilgili çalışıyoruz’ dedi. Bunu da netleştirelim; bazı yerlerde ‘iade ediliyor’ diye çıktı bu. Böyle bir şey söylemedim. Bilgi eksikliği mi, son dakika merakı mı bilmiyorum. Ayrıca FETÖ’ye yönelik FBI soruşturmaları var, bu çok ciddi bir şey. Geldiğimiz nokta her iki taraf açısından tatmin edici mi? Hayır değil. Önümüzdeki 100 günde ilerleyebileceğimiz bir yol var.

TRUMP GELMEK İSTİYOR: Trump, Arjantin’de de, Cumhurbaşkanımız’la son telefon görüşmesinde de Türkiye’ye ziyaret yapmak istediğini söyledi. Bunların zamanını planlamamız lazım. Birçok ziyaret için tarihleri belirliyoruz. Çin lideri Şi Jinping, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Türkiye’ye gelmek istediklerini söyledi.

ERDOĞAN’IN SÖZLERİ YANKI BULDU: Cumhurbaşkanımız’ın Fırat’ın doğusu için ‘giriyoruz’ sözlerinin yankısı şu oldu: Türkiye Fırat Kalkanı operasyonu ile ‘DEAŞ’ı yok etmek için gireceğim’ dedi, girdi. ‘Afrin’e gireceğim’ dedi, girdi. Şimdi ‘Fırat’ın doğusuna gireceğim’ diyor, girer... Zamanlaması teknik bir konudur. Biz buralarda ABD ile karşı karşıya gelmek istemediğimizi söylüyoruz, ABD’nin oradaki mevcudiyeti bizim hedefimiz değildir. Hedefimiz YPG ve PKK’dır. Ama ABD de YPG ve PKK’nın koruyuculuğuna bürünmesin, müttefik durumuna düşmesin. Herhangi bir dost ateşi olmasın, bir kaza olmasın diye Milli Savunma Bakanlarımız ve Genelkurmay Başkanlarımız temasta.

YPG/PKK BÖLGEDEN GİDECEK: Talebimiz son derece net; YPG’nin bu bölgeden çıkarılması gerekiyor. Münbiç yol haritası da bunu söylüyor. Şu ana kadar Münbiç bitip de buralara başlasaydık böyle bir gerginlik olmayacaktı. YPG/PKK provokasyona, ABD nezdinde ajitasyona da devam edecektir. Biz DEAŞ’a karşı savaşmayız, şudur budur. ABD de umarım böyle bir terör örgütü tarafından Suriye politikalarında diğer politikalarda rehin alınmaz, ona da müsade etmez. Teröre bulaşmamış Kürtlerle çalışılsın.