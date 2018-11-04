Teröristlerden bizi kurtarın

Akka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinin kontrolünü elinde bulunduran terör örgütü YPG/PKK’nın uyguladığı baskılar sonucu Türkiye’ye sığınan Suriyeliler, artık vatan hasretinin son bulmasını istiyor. Atalarından miras kalan topraklarda ticaret, tarım ve hayvancılık yaparak yaşamlarını sürdüren Tel Abyad halkı, terör örgütü YPG/PKK’nın ilçeyi ele geçirmesinin ardından zor günler geçirmeye başladı. Önceleri insanlardan kendilerine tabi olmalarını isteyen örgüt üyeleri, karşı çıkanlara sistemli bir şekilde baskı uygulamaya başladı.

HASRET SON BULSUN

Evleri zorla boşaltılan, ellerinde avuçlarında ne varsa silah zoruyla alınan Tel Abyad halkı, çareyi sınırın diğer tarafındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine kaçmakta buldu. Artık vatan hasretinin sona ermesini isteyen Tel Abyad halkı, terör örgütün ilçelerinden temizlenmesi için Türkiye’den destek istiyor. Tel Abyadlı Şakir Radeyni, yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG/PKK’nın Tel Abyad bölgesini ele geçirdikten sonra kabus dolu günler yaşamaya başladıklarını söyledi. Türkiye’de mutlu olduklarını ancak artık evlerine dönmekten başka bir şey düşünmediklerini anlatan Radeyni, şöyle konuştu: “Yaklaşık 3 yıl önce terör örgütü YPG/PKK’nın bizlere uyguladığı zulüm ve tehditler sonucu Akçakale ilçesine geldik.

ARAZİYE ESRAR EKMİŞLER

Terör örgütü başta ABD olmak üzere bazı ülkelerin desteğiyle bizleri özellikle de Sünni Arapları tehcir etti. Suriyelilerin yanında duran tek devlet Türkiye oldu. Tel Abyad ilçesinde kalan az sayıdaki akrabamızın çocuklarını zorla alarak kendi dillerinde eğitime zorluyorlar. Bizden aldıkları tarlalara ise esrar ekmişler. Geceleri evlere baskın yaparak gençleri zorla alıp sözde DEAŞ’a karşı savaştırıyorlar. Bu nedenle gençler geceleri tarlalarda saklanıyor. Esrar ve uyuşturucu hap verdikleri gençliğimizi bitirmeye çalışıyorlar. Çatışmalarda ölenler genelde bizim Arap gençlerimiz oluyor. Türk askerinin, ÖSO’nun da desteğiyle bu zalimleri evlerimizden çıkartmasını istiyoruz.”

EVİMİZE GİREMİYORUZ

Ahmet Şeyh Ahmet de Tel Abyad bölgesinde geçmişten bu yana Arapların yaşadığını söyledi. Terör örgütü YPG/PKK’nın DEAŞ ile mücadele adı altında gelip insanları evlerinden ve topraklarından atarak sürgüne yolladığını ifade eden Ahmet, şunları kaydetti: “Tarlalarımıza ektikleri esrarları satarak uyuşturucu ticareti yapıyorlar. 11-12 yaşındaki tüm çocukları zorla alıp saflarına katıyorlar. Bunların bizim topraklarımızda ne işi var. Ben ve tüm Suriyeliler vatan özlemiyle yaşıyoruz. Evimiz 200 metre ileride, her sabah gelip sınırdan evime ve topraklarıma bakıp hüzünleniyorum. Bu hasret bitsin artık, evlerimize topraklarımıza dönmek istiyoruz. Bu konuda tek destekçimiz Türkiye’den yardım istiyoruz. Bu zalim örgütünü topraklarımızdan çıkarıp atsın.”