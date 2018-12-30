'Teröristlerden temizleyeceğiz'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suriye’deki iç savaşla ilgili temaslarda bulunmak üzere Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ve Başkanlık Sözcüsü İbrahim Kalın’la birlikte Moskova’da temaslarda bulundu. Türk heyeti Rus mevkidaşlarıyla Suriye’deki iç savaşı, bölge sorunlarını ve mülteci sorununu görüştü. Rusya Savunma Bakanlığı’nda Rus heyetle gerçekleştirdiği Suriye konulu görüşmenin ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Rus tarafıyla gerçekleştirilen toplantının son derece verimli geçtiğini vurgulayan Çavuşoğlu “İki bakanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımız, askerlerimizin ve istihbaratımızın katıldığı toplantıda, öncelikle Astana ve Soçi süreçleriyle, bugüne kadar attığımız adımları ve bundan sonra ne yapabileceğimizi gözden geçirdik” diye konuştu.

İDLİB MUHTIRASI

Görüşmede, ABD’nin Suriye’den çekilme kararının da ele alındığını dile getiren Çavuşoğlu “Ayrıca, terör örgütleriyle mücadele konusunda da kararlılığımızı vurguladık. Tüm terör örgütlerinin Suriye topraklarından temizlenmesi konusunda ortak irademiz var” ifadelerini kullandı. Türkiye ve Rusya arasında imzalanan Soçi mutabakatının önemine işaret eden Çavuşoğlu “Soçi’de imzaladığımız İdlib muhtırası gerçekten bugün sükûnetin sağlanması ve siyasi sürecin işlemesi bakımından çok önemli bir mutabakattı. Bunun da uygulanması ve aksaklıkların giderilmesi konusunda da mutabıkız” değerlendirmesinde bulundu.

HALEL GETİRMEYİZ

Çavuşoğlu, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasının öneminin altını çizerek, şunları kaydetti: Tüm terör örgütlerinin Suriye topraklarından temizlenmesi konusunda ortak irademiz var. Astana garantörleri olarak Suriye’nin toprak bütünlüğünü, siyasi birliğini savunuyoruz ve bunlara halel getirecek tüm çabalara da karşıyız. Bazıları Astana sürecini ya da Soçi sürecini baltalamaya çalışıyor olabilir ama şunu unutmasınlar; bugün Suriye için bir anayasa komisyonunun kurulması konuşuluyorsa, bu Rusya, İran ve Türkiye’nin birlikte attığı adımlar ve sarf ettiği çabalar sayesinde olmuştur. Suriye ve bölgesel konularda Rusya ve İran’la yakın iş birliğine devam edeceğiz.