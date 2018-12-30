'Teröristlerden temizleyeceğiz'
Moskova’da gerçekleştirilen Türk ve Rus heyetin toplantısından mutabakat çıktı. Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini savunulurken, bunlara halel getirecek tüm çabalara da karşı olunduğunun altı çizildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suriye’deki iç savaşla ilgili temaslarda bulunmak üzere Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ve Başkanlık Sözcüsü İbrahim Kalın’la birlikte Moskova’da temaslarda bulundu. Türk heyeti Rus mevkidaşlarıyla Suriye’deki iç savaşı, bölge sorunlarını ve mülteci sorununu görüştü. Rusya Savunma Bakanlığı’nda Rus heyetle gerçekleştirdiği Suriye konulu görüşmenin ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Rus tarafıyla gerçekleştirilen toplantının son derece verimli geçtiğini vurgulayan Çavuşoğlu “İki bakanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımız, askerlerimizin ve istihbaratımızın katıldığı toplantıda, öncelikle Astana ve Soçi süreçleriyle, bugüne kadar attığımız adımları ve bundan sonra ne yapabileceğimizi gözden geçirdik” diye konuştu.
İDLİB MUHTIRASI
Görüşmede, ABD’nin Suriye’den çekilme kararının da ele alındığını dile getiren Çavuşoğlu “Ayrıca, terör örgütleriyle mücadele konusunda da kararlılığımızı vurguladık. Tüm terör örgütlerinin Suriye topraklarından temizlenmesi konusunda ortak irademiz var” ifadelerini kullandı. Türkiye ve Rusya arasında imzalanan Soçi mutabakatının önemine işaret eden Çavuşoğlu “Soçi’de imzaladığımız İdlib muhtırası gerçekten bugün sükûnetin sağlanması ve siyasi sürecin işlemesi bakımından çok önemli bir mutabakattı. Bunun da uygulanması ve aksaklıkların giderilmesi konusunda da mutabıkız” değerlendirmesinde bulundu.
HALEL GETİRMEYİZ
Çavuşoğlu, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasının öneminin altını çizerek, şunları kaydetti: Tüm terör örgütlerinin Suriye topraklarından temizlenmesi konusunda ortak irademiz var. Astana garantörleri olarak Suriye’nin toprak bütünlüğünü, siyasi birliğini savunuyoruz ve bunlara halel getirecek tüm çabalara da karşıyız. Bazıları Astana sürecini ya da Soçi sürecini baltalamaya çalışıyor olabilir ama şunu unutmasınlar; bugün Suriye için bir anayasa komisyonunun kurulması konuşuluyorsa, bu Rusya, İran ve Türkiye’nin birlikte attığı adımlar ve sarf ettiği çabalar sayesinde olmuştur. Suriye ve bölgesel konularda Rusya ve İran’la yakın iş birliğine devam edeceğiz.
MÜLTECİ SORUNU
Suriye’deki insani soruna değinen Çavuşoğlu “Mültecilerin gönüllü bir şekilde Suriye’ye dönmesi konusunda iş birliğimizi nasıl güçlendirebiliriz ve gönüllü bir şekilde Suriye topraklarına dönen insanlara nasıl yardım edebiliriz, bunu da değerlendirdik. Suriye’de kalıcı bir barış için, siyasi çözüm için önümüzdeki süreçte çabalarımızı yoğunlaştıracağız” dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Akar ile Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Şoygu toplantı öncesi bir araya geldi.
ABD’nin çekilmesi doğru bir adım
Rusya Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nebenzya, ABD’nin askeri güçlerini Suriye’den çekmesi yönünde verdiği kararı değerlendirdi. Nebenzya “ABD’nin Suriye’den çekilmesi doğru bir hamle. Suriye hükümetinin onayını almaksızın bölgede konumlanan yabancı bir gücün geri çekilmesi doğru bir adım” dedi.
Kritik görüşme ilk hafta olacak
Rusya Dışişleri Bakanlığı, 2019 yılının ilk haftasında Türkiye, İran ve Rusya arasında zirve gerçekleştirileceğini duyurdu. Açıklamada, Moskova’nın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılacağı zirveye ev sahipliği yapacağı bildirildi. Rus Dışişleri Bakanı Lavrov 1.5 saat süren toplantı sonrası “Suriye’de terörist tehlikesini ortadan kaldırmak için birliklerimizin koordinasyonu konusunda mutabakata vardık” dedi.
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