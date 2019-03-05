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'Teröristlerden medet umuyor'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MHP Hatay İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada CHP’yi eleştirdi.

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Bakan Çavuşoğlu “CHP’nin içinde DHKP-C’liler var. Geçtiğimiz seçimle birlikte bunlar meclise de girdiler. CHP’nin içinde teröristlerin cenazesine giden milletvekili var. Bu nedir biliyor musunuz? İktidara gelemeyen partilerin marjinalleşmesidir. Avrupa’da şu anda aşırı sağda ve aşırı solda marjinalleşen partiler gibi CHP de yıllarca darbelerden umut bekledi ve diye hayal etti, olmayınca marjinalleşmeye başladı. Şimdi tek umudu teröristler. Ne kadar terör örgütü, hain,  bölücü varsa hepsi Zillet ittifakının içinde” dedi. 

BOZKURT İŞARETİ TEPKİSİ 

Avusturya’daki ‘Sembol Yasası’na değinen Çavuşoğlu, şöyle devam etti: Avusturya, Almanya’da olduğu gibi terör örgütü PKK’nın sembollerini, yani paçavralarını, işaretlerini yasaklamak için çıkardığı kanuna  bozkurt işaretini de ekledi. Ben de Avusturya Dışişleri Bakanı’na ‘Hiç kusura bakma Avusturya’ya geldiğim zaman ilk bu işareti yapacak kişi ben olacağım ve bu yasağı deleceğim’ dedim. 

''Bu yıl Ay´a önümüzdeki yıl da Mars´a gideceğiz''

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