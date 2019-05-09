'Teröristlere dağları dar ettik'

Başkan Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi öğrencileriyle Kara Harp Okulu Komutanlığı’ndaki iftarda bir araya geldi. MSB Üniversitesi öğrencilerinin gayretleriyle FETÖ’nün TSK içindeki tahribatını sonlandırdıklarını belirten Erdoğan, “Ordumuzun, 15 Temmuz sonrasında ardı ardına yürüttüğü operasyonlarda ve elde ettiği başarılarda bu büyük kucaklaşmanın çok önemli katkısı olduğuna inanıyorum. ‘Asker millet’ olarak ifade edilen bir ecdadın torunları olarak zaferlerimizle tarihe yön verdik. Öyle ki bir zamanlar, biz de millet, hem nasıl milletmişiz, gelmişiz dünyaya millet, milliyet nedir öğretmişiz. Biz böyle bir milletiz, sıradan değil. Birileri tarafından hasta adam olarak yaftalandığımız dönemde dahi herkese parmak ısırtan başarılar kazandık. Sadece son 1 asırda yaşadıklarımız bile ordumuzun büyüklüğünü ve gücünü göstermeye yeterlidir” diye konuştu.

ZAFERLER KAZANDINIZ

Türk ordusunun dün olduğu gibi bugün de istiklal ve istikbalin teminatı olmaya devam ettiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemizi terör örgütlerini kullanarak kuşatmaya, karada, denizde ve havada haklarımızı kullanmamızı engellemeye çalışanlar karşısında en büyük gücümüz yine kahraman ordumuzdur. Son 35 yıldır terör örgütlerine dağları yine siz dar ettiniz. Suriye’deki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında, İdlib’de, Irak’ın kuzeyinde dünyayı kendine hayran bırakan zaferlere sizler imza attınız. İnşallah en yakın zamanda Münbiç’i ve Fırat’ın doğusunu terör örgütlerinden sizler temizleyeceksiniz. Bölücü terör örgütünün başına Kandil’i de, Sincar’ı da sizler yıkacaksınız.

SİZ DURDURACAKSINIZ

“Doğu Akdeniz ve Ege´deki haklarımıza giderek artan tecavüz teşebbüslerini sizler durduracaksınız. Çünkü siz bu milletin tunç yüreği, çelik yumruğu, karanlığı delen gözü, geleceği kucaklayan kollarısınız. Siz, ‘Ölürsem şehit kalırsam gazi olurum’ inancı ile yola çıkmış Türk askerisiniz.”