Teröristlere önce biz müdahale ederiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Elmar Mammadyarov ve İranlı mevkidaşı Cevad Zarif’in katılımıyla Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın 6’ncısı, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde yapıldı. Çavuşoğlu, Soçi mutabakatına en çok katkı sağlayan, destek veren ülkelerin başında da İran’ın geldiğini belirterek “Zaten birlikte bu süreci yürütüyoruz. Astana ve Soçi süreci. Şu anda bu memorandumun uygulanması konusunda bir sıkıntı yok. Halep’i Hama’ya ve Laskiye’ye bağlayan yolların açılması yılsonuna kadar gerçekleşecek. Şu anda her şey seyrinde gidiyor. Teröristler ve radikal gruplar aykırı bir tutum sergilerse ilk önce biz müdahale ederiz” dedi.

BARIŞÇIL BİR ÇÖZÜM

Çavuşoğlu “Bölgemizde ve ötesinde fırsatların yanında sınamalar da var. Ancak bu sınamaların üstesinden yerel ve bölgesel sahiplenmeyle gelebiliriz. Bu bakımdan bölgemizdeki sorunların barışçıl bir şekilde çözümü için, üç ülke birlikte çalışma konusunda mutabıktır, ortak irademiz vardır. Bölgesel barış, istikrar ve refah için işbirliği önemli.Ekonomik alanda birlikte atılacak her adımın, bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak. Ulaşımla ilgili gerçekleştirilecek her projenin, bölgedeki ülkelerin yanı sıra, Avrupa’dan Çin’e kadar olan güzergâhtaki ülkelerin ve bölgenin yararına olacak” ifadesini kullandı.

Azerbaycan ve İran’ın, Türkiye için enerji kaynağı olduğuna değinen Çavuşoğlu, her iki ülkeyle ticaretin ve projelerin hayata geçirilmeye devam edeceğiz. Eylem planlarını kabul etmek önemli ama onların uygulanması da önemli. Bundan sonraki süreçte uygulamadaki aksaklıkları gidermek için uzmanlarımız daha yakın işbirliği içinde olacaklar ve biz de bunu takip edeceğiz.” Üç ülke toplam nüfusunun 170 milyon ancak ticaretin 10 milyar 650 milyon dolar civarında bulunduğunu kaydeden Çavuşoğlu “Bizim sadece İran’la 30 milyar dolar hedefimiz var. Azerbaycan’la şu anda 1,4 milyar dolar ticaret hacmimiz var. İlk etapta hedefimiz 5 milyar dolar, ama 10 milyar dolara da çok rahatlıkla çıkabiliriz. Ülkelerimiz arasındaki ticareti ve yatırımları teşvik etmeliyiz”diye konuştu.

AZERBAYCAN CANIMIZ

Azerbaycan’ın Expo 2025’in adaylığına Türkiye’nin desteğini dün dile getirdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, “Diğer dost ülkeler de alınmasın. Önce can Azerbaycan, bizim için her zaman, Azerbaycan bizim canımızdır tabii ki bu ilk tercihimiz kardeş Azerbaycan olacaktır” dedi. Çavuşoğlu, bir sonraki toplantının İran’da yapılacağını bildirdi. Olası bir çatışma ortamında Türk askerinin orada bulunması risk taşıyor mu sorusana cevap veren Çavuşoğlu şunları söyledi: Biz de zaten bu amaçla Soçi mutabakatını, memorandumunu imzaladık. Astana, Soçi süreci. Bizim tüm mutabakatlarımızda, deklarasyonlarımızda bir taraftan Suriye’de ateşkesin sürdürülebilir olması, diğer taraftan da Suriye’nin toprak bütünlüğü için de siyasi bir çözüm için güçlü mesajlarımızı görürsünüz.

MİLLİ PARA ANLAŞMASI

Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda konuşan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif “Bilim ve teknoloji alanında Türkiye ve Azerbaycan ile daha çok iş birliği yapacağız. Milli paralarımızla ticaret yapalım diye anlaştık. İlişkilerimizi dış etkenlerden koruma altına alacağız” şeklinde konuştu.

Kremlin: Soçi mutabakatında tehdit yok

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Türkiye’nin Suriye’de İdlib bölgesinin silahsızlandırılması için yaptığı anlaşmanın bozulmasına yönelik bir tehdit bulunmadığını söyledi. Peskov İdlib’de varılan Soçi mutabakatının bozulmasına yönelik bir tehdit olup olmadığına dair sorularına karşı Peskov, “Hayır, şimdilik tehdit görmüyoruz” dedi. Türk tarafının Soçi’de varılan anlaşmayı yerine getirmek için hatırı sayılır şekilde çaba sarf etmesini Rus tarafının gördüğünü kaydeden Peskov, çalışmaların devam ettiğini dile getirdi. Peskov, Moskova’nın İstanbul’daki Suriye Zirvesi ile ilgili Şam’ı bilgilendireceğini kaydetti.