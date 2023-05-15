Teröristlere özgürlük vadetmişti... Gergerlioğlu Meclis'e giremedi

14 Mayıs seçimlerinde artık son sandıklar açılıyor. Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.37 oy aldı. En yakın rakibi Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44.94 oy aldı.

Seçimlerin resmi sonuçları dört gözle beklenirken HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu için ise hüsranla sonuçlandı.

FETÖ ve KHK'lılara desteği ile bilinen Gergerlioğlu, meclise giremedi.

FETÖ'YE DESTEK VERİYORDU



Yaptığı açıklamalarda KHK'nın kaldırılması gerektiğini iddia eden Gergerlioğlu, iki yıl önce de 'terör örgütü propagandası' yapmak suçlamasıyla hakkında fezleke hazırlanmış daha sonra Meclis'te oy birliğiyle milletvekilliği düşürülmüştü. Gergerlioğlu, hakkındaki dava sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Daha sonrasında avukatları tarafından AYM'ye yapılan başvuruda, Yüksek Mahkeme, Gergerlioğlu'nun 'siyasi faaliyette bulunma hakkı' ve 'ifade hürriyeti'nin ihlal edildiğine oy birliğiyle hükmetmişti.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hak ihlali kararı sonrasında Kocaeli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce tahliye edilen Gergerlioğlu, sosyal medya hesabından 'Nerede kalmıştık?' paylaşımı yapmış, bu paylaşıma FETÖ firarilerinden destek gelmişti. Emre Uslu, Adem Yavuz Arslan gibi FETÖ'cüler ve Can Dündar gibi firariler, bu kararı sevinçle karşılamıştı.