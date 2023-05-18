Teröristlere özgürlük vadetti! PKK medyasında Kılıçdaroğlu'na tam destek

HDP, 14 Mayıs seçimleri öncesi cumhurbaşkanlığında Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıklamıştı. Bunun üzerine Kandil'de PKK'nın sözde elebaşları da yaptığı açıklamalarla Kılıçdaroğlu'na destek açıklamaları geldi.

Seçimin ikinci tura kalmasının ardından HDP ve PKK'lılar Kılıçdaroğlu'na desteklerini sürdürüyor. Son olarak HDP/YSP milletvekili Serhat Eren PKK'nın yayın organında Kemal Kılıçdaroğlu'na destek istedi.

KAYYUM ATANMAMASI İÇİN, CEZAEVLERİNİN BOŞALMASI İÇİN OYLAR KILIÇDAROĞLU'NA

HDP'nin milletvekili Serhat Eren, PKK'nın yayın organı Meyda Haber'de yaptığı açıklamada, belediyelere kayyum atanmaması ve cezaevinde yatan PKK'lı teröristlerin tahliyesi için sandığa gidin çağrısı yaptı.

Eren açıklamasında, "Belediyelerimize kayyum tayin edilememesi için, cezaevlerinde olan on binlerce arkadaşımızın özgürlüğü için, 28 Mayıs'ta inançla karalılıkla sandığa gidin. ifadelerini kullandı.

KANDİL VE PKK'DAN PEŞ PEŞE DESTEKLER

14 Mayıs seçimleri öncesi, PKK'nın elebaşlarından Bese Hozat, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapmış ve AK Parti, MHP ittifakı iktidara geldiği takdirde PKK ile mücadeleye devam edeceğini belirtmişti.

ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK ÇAĞRISI

Bebek katili, teröristbaşı Abdullah Öcalan için özgürlük isteyen Hozat, "Dünya çapında ve güçlü bir sahiplenme gelişiyor. Ve bu sahiplenme beraberinde Önder Apo'nun fiziki özgürlüğü için de güçlü bir mücadele gücü ortaya çıkarıyor. Dikkat edersek; Önderliğin fiziki özgürlüğü için mücadele artık giderek dünyaya yayılıyor. Ciddi bir sahiplenme dünya çapında gelişiyor. Evrenselleşen bir mücadele haline geliyor. Bu son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.

HDP'Lİ PERVİN BULDAN: SEÇİMDEN SONRA SELAHATTİN DEMİRTAŞ CEZAEVİNDEN ÇIKACAK

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, 14 Mayıs seçimleri öncesi Kocaeli'nde düzenlediği mitingde, terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan HDP'lilerin 14 Mayıs seçimleri sonrasında cezaevinden çıkacağını söylemişti. 7'li koalisyon cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldıklarını duyuran Buldan, "Selahattin de, Figen de, Gülten de, Sebahat de, Ayla da bütün arkadaşlarım o cezaevlerinden çıkacaklar. Halkımızın gücüyle çıkacaklar. Seçimlerde elde edeceğimiz başarıyla çıkacaklar." ifadelerini kullanmıştı.