Teröristleri baştacı ediyor
Başkan Erdoğan, HDP ile ittifakını yerel seçimlere de taşımaya hazırlanan Kılıçdaroğlu’na yüklendi: Türkiye’de ne kadar terörist, provokatör varsa hepsini baştacı ediyor, övüyor, destekliyor.
- ŞERİFE GÜZEL
AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Kızılcıhamam’da yapılıyor. ‘Tevazu, Samimiyet, Gayret ile Önce Millet Önce Memleket’ temasıyla düzenlenen toplantının açılış konuşmasını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Özellikle gençlere seslenen Erdoğan şunları söyledi: “Gençlerimize özellikle seslenmek istiyorum. Sizlerden kendinizi AK Parti’nin ve ülkemizin geleceğine en iyi şekilde hazırlamanızı istiyorum. Gençlerimizin iktisattan hukuka kadar her alanda en iyileri arasına girmesi de önemlidir. 16 Nisan halk oylaması ve 24 Haziran seçimleri milletimizle aramızdaki güçlü ilişkiyi bir kez daha görmemize vesile oldu.”
MİLLETİMİ İNSAFLARINA TERK ETMEYECEĞİM
“Bizler ilk göreve geldiğimizde ülkemizin hali ekonomik olarak neydi hatırlayın. Ülkemizi çok kısa sürede nereye getirdiğimizi unutmayın. Bu işin tedavi yollarını da biliyoruz. Kısa zamanda bu işi toparladık ve yolumuza devam ediyoruz. Özel sektörümüzün bu krizi fırsata çevirecek maharete sahip olduğuna inanıyorum. 2 aydan sonra yeniden bir toparlama ve yükseliş dönemine girdiğimizi görüyorum. Bazıları krizi fırsata çevirmekle fırsatçılığı birbirine karıştırıyor. Milletime sesleniyorum. Bunun adı fırsatçılıktır. Milletimizi fırsatçıların insafına terk etmeyeceğiz, bunu böyle bilsinler. Serbest piyasa kuralları içinde bu fırsatçılarla mücadele edip kendilerine gereken yaptırımları uygulayacağız. Ekonomi reçetemizde üretim, tasarım, teknolojiyi geliştirmek, ihracat, istihdam vardır.”
HER TÜRLÜ DESTEĞE KATKIYA BİZ HAZIRIZ
“Her türlü desteğe, katkıya açığız. Bunun bedelini egemenliğimize ve geleceğimize göz dikerek ödetmeye çalışmasınlar. Türkiye borcuna sadıktır, yeter ki işi diyet borcuna döndürmesinler. İşte o zaman külahları değişiriz. Ak Parti döneminde ülkemizi diyet borçlarından kurtarana kadar çok mücadeleler ettik. Son günlerde finansal danışmanlık hizmeti alınan bir şirket üzerinden yapılan tartışmalar güya bizi töhmet altında bırakarak aslında örtülü bir şekilde ülkemizi aynı cendereye sokma girişiminden ibarettir. Ama biz bu oyuna gelmeyiz Bu can bu tende oldukça hiç kimse Türkiye’yi yeniden uluslararası kuruluşların boyunduruğu altına sokamaz. Ana muhalefetin başındaki zat şunu da çok iyi bilsin Sınırlarımız içinde bayrağımızın dalgalanması konusunda ne kadar kararlıysak bu konuda da aynı hassasiyete sahibiz, onu seninle de paylaşmayız. Ekonomik bağımsızlık olmadan siyasi bağımsızlığın olmayacağını biz çok iyi biliyoruz.”
BEN O ZATI BİN KEZ REZİL, KEPAZE ETTİM
“Hadi terör örgütlerinin ve Türkiye düşmanlarının hezeyanlarını anladık, bunu biliyoruz, Son yıllarda tüm terör örgütlerinin başını öyle ezdik ki ne yapsalar yeridir. Ülkemizin yaşadığı sıkıntılara adeta ateşin üzerine benzinle gider gibi yaklaşan ana muhalefet partisine ve onun başındaki malum zata ne diyeceğiz? Biz bu zatın iftiralarını yüzüne vurmaktan, eline tutuşturulan kağıt parçalarının belge değil paçavra olduğunu anlatmaktan yorulduk. Kendisini başbakanlığımız ve cumhurbaşkanlığımız döneminde belki bin kez rezil kepaze ettik. Ama bu zat aynı iftira vagonuna binmekten vazgeçmedi. Türkiye’de ne kadar terörist, ne kadar provokatör, ne kadar şaibeli tip varsa hepsi bu zat tarafından grup konuşmalarında baş tacı ediliyor, övülüyor, destekleniyor. Ankara’dan İstanbul’a yürüyüşte koluna kimlerin girdiğini baktığımızda mesele tüm açıklığıyla ortaya çıkıyor. Teröristlerle el ele kol kola yürüyebiliyor. Son grup konuşmasında önce Kudüs meselesine girdi, sonra hızını alamayıp Erdoğan BM’de Filistin ile ilgili tek söz etmedi diyor. Ben buna nasıl cevap vermeyeyim. Filistin denince akla AK Parti gelir, Gazze denince akla AK Parti gelir.Biliyorum benim milletim buna inanmaz, hele hele Filistinli hiç inanmaz. Orada kimin posterleri ile Türk Bayrakları ile Filistinlinin nasıl dolaştığını biliyoruz. Bu zatın adamlarının da benim Filistinli kardeşlerimin düşmanları ile nasıl bir arada olduğunu da biliyorum.”
‘ÖNCE MİLLET, ÖNCE MEMLEKET’ TEMALI TOPLANTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam’da düzenlenen AK Parti’nin Önce Millet, Önce Memleket temalı 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın açılış programına katıldı. Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı da eşlik etti.
Hizmet yeterli değil gönüllere gireceğiz
“Mart 2019 seçimlerinin önemi çok daha artmıştır. Seçim dönemlerinde zamanımızın önemli bir bölümünü saha çalışmalarına ayırmak durumundayız. Yeni yönetim sistemimiz Cumhurbaşkanı ve Meclis’in önünde 5 yıllık bir dönemi açarak istikrarı garanti altına alıyor. Ülkemizin geldiği seviye itibariyle belediye hizmetleri artık sadece kaldırım, yol, kanalizasyon hizmeti olmaktan çıkmıştır. Bunları yapmak belediye başkanlarının boynunun borcudur. Hizmet gerektir ama yeterli değildir. Yeterli olan nedir, gönüllere girmektir. Artık belediye başkanı olacak arkadaşlarımızdan bunu istiyoruz. Ama gönül, tevazu bunu başaracağız. Bunu başarmak zorundayız. Kapı kapı dolaşacağız. Alacaksın hanımını, beyini yanına, birlikte evleri dolaşacaksın. Gönüllere gireceksin. Bunu başardığımız zaman bu millet bizlere inanıyor, güveniyor ve bizi yerelde bizi iktidar olmaya devam edecektir. Buna karşılık belediyeler artık sosyal belediyecilik denilen hizmetlerle daha çok görülür hale gelmiştir. Bütün Güneydoğu’yu malum partinin belediyeleri delik deşik etti mi, çukurlarla kanallarla her tarafı açtı mı? Devletin gönderdiği parayı, desteği bunları Kandil’e gönderdiler mi, terör eylemlerinde bunları kullandılar mı? Şu anda aynı uygulamayı Münbiç’in çevresinde yapıyorlar. Kim? PKK / YPG. Karakter aynı.”
TEDBİRLERİMİZ VAR
“Kayyumları atadık. Yeni dönemde bunlara bu fırsatı vermeyeceğiz. Tedbirlerimiz var, şimdiden söyleyeyim. İlk hedefimiz bu vatan topraklarını ihanet içinde olanlara teslim etmeyeceğiz. Bazı illerimizde hiç beklemediğimiz sonuçlarla karşılaştık. Bunların her biri bizim için önemli birer derstir. Cumhur ittifakının yerel seçimlerde listelerde olmasa bile gönüllerde devam edeceğine inanıyorum. Biz bu ittifaka hiçbir zaman sandık ittifakı gözüyle bakmadık, bugün de öyle de bakmıyoruz. Yerel seçimlerle ilgili hazırlıklarımızda tek ölçümüzün en doğru adayla milletimizin karşısına çıkıp en yüksek oyu almasıdır. Adaylarımızın klasik belediyecilik hizmetleri yanında, sosyal belediyeciliği de en iyi şekilde uygulayacak isimler olması gerekir. Bu vasıflara sahip, AK Parti’nin değerleriyle çelişmeyen her isim bizim için makbuldür.”
BU STRATEJİ KORTAKLIĞA SIĞMAZ
“Son Almanya seyahatinde, 5 yıl 10 aya mahkum olan sözde gazeteci vardı ya boşluğunu buldu oraya kaçtı, orada da rahat durmadı. Orada da kendisine sahip çıkacak olanları, sözde siyasetçileri buldu. Haber de bize gelince, ‘Eğer bizimle beraber orada bulunacaksa biz müşterek bir basın toplantısı yapamayız. O zaman siz onunla basın toplantısı yaparsınız, daha sonra da biz onun olmadığı bir basın toplantısı yaparız.’ diye haber gönderdik. 5 yıl 10 aya mahkum olmuş bir sözde gazeteciyi siz bu ülkede (Almanya) barındırıyorsanız, bunun stratejik ortaklığa yakışan bir yanı yoktur.”
HEPSİNİN BAŞINI EZECEĞİZ
“8 şehidimiz oldu, 8 şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum.. Ama biz şuna inanıyoruz ki bu topraklar şehit kanlarıyla yoğrulmuştur. Ve biz buralara onlar sayesinde geldik. 8 şehidimiz mi var, o teröristler bilsinler ki bunu en az 800 teröristle ödeyecekler. Şu anda her yerde kaçacak delik arıyorlar ve kaçmaya devam edecekler. O deliklerde inlerine gire gire bunları bitireceğiz. Kandil’i de, Sincar’ı da bitireceğiz. Durmadan onlar kaçacak biz kovalayacağız. Bu milletin huzurunu, refahını yok etmeye bunların gücü asla yetmeyecektir.”
BAHÇELİ’YE TEŞEKKÜR EDERİM
“IMF’i söyledim. 2013’te biz borcu sıfırladık ve Türkiye’yi bu sıkıntıdan kurtardık. Son yaşanan hadiseler Türkiye’yi belki bir parça sarsmıştır ama asla yıkamamıştır. Çünkü bugünkü Türkiye ne 1994’ün ne de 2001’in Türkiye’sidir. İhracatımız geçen ay itibariyle yıllık 165 milyar doları geçti. 36 milyar dolardan 165 milyar dolara geldik, daha da artacak. Turizmde tarihimizin en başarılı sezonunu geride bırakıyoruz. Hamdolsun 40 milyon turisti ağırlıyoruz. Belki Daha da artacak. Uluslararası yatırımcıların ülkemize olan ilgileri, aleyhimizde çevrilen tüm fırıldaklara rağmen devam ediyor.”
MÜJDE ÇOK YAKINDA
“Çok önemli görüşmeler, temaslar var. Yakında inşallah bunların müjdelerini paylaşacağız. Milletimiz geleceğine umutla bakıyor. Yaşananların geçici bir türbülans olduğunu çok iyi biliyor ve iktidarına, kabinesine güveniyor. Böyle dönemlerde ülkelerin ve toplumların paradan çok morale ihtiyaca vardır. Böyle bir dönemde Türkiye’nin ABD’ye teslim olduğunu söylemek iş bilmezlik değilse ihanettir. Edirne’ye Enver gireceğine Bulgar girsin, diyebilecek kadar izanını kaybeden muhalefet anlayışının bugünkü temsilcisi CHP ve artık onun yoldaşı haline gelen HDP’dir.Tablo bu.”
YERLİLİK VE MİLLİLİK
“Buna karşılık Ülkesine ve milletine karşı sorumluluklarının farkında olan partiler, milli konularda birlikte hareket etmeyi başarıyorlar. Bu konuda Sayın Bahçeli’ye teşekkür ediyorum. Milli ve yerli olma şuurunu yakalamak her yiğidin harcı değil. Bay Kemal’in de böyle bir derdi yok. Cumhur ittifakı da bunun örneğidir. Basit bir seçim ittifakı olarak görenler yanılıyor. Türkiye’de yerlilik, millilik konusunda en son söz söyleyecek olanlar hiç değilse ağızlarına alıp bu kavramları kirletmesinler. Milletimizin kimin projeyle koltuğa oturtulduğunu, yenilgi üzerine yenilgi almalarına rağmen orada tutulduğunu çok iyi biliyor.”
EN BÜYÜK EKONOMiK SALDIRI
“Türkiye tarihinin en büyük ekonomik saldırılarına maruz kalmasına rağmen 2 ayı bulmadan durumu büyük ölçüde kontrol altına aldık. Döviz kurunun bir anda böyle bir artış göstermesini ekonomik sebeplerle izahı mümkün değildir. Ekonomide eksiklerimiz, sıkıntılarımız elbette var. Seçimlerin hemen ardından zaten kolları sıvamış, ekonomik reformlar için hazırlıklara başlanmıştır. Gerçeklerle yaşananlar arasında büyük orantısızlık var ki işin altında başka şeyler aramak durumunda kalıyoruz. Her kriz beraberinde bir çok fırsatı da getirir.”
MCKİNSEY’E SORMAYIN BİZ BİZE YETERİZ
“Dünyada kamu borcunun milli gelire oranı en düşük devletlerden biri Türkiye’dir. Biz ülkemizi faiz, enflasyon, kur şer üçgenine sıkıştırmaya çalışanların oyunlarını bozmakla meşgulüz. Cumhurbaşkanlığı külliyesiyle ilgili bunun iftiralarını dinlemekten bıktık. Hatırlarsanız külliyemiz ilk hizmete girdiğinde oraya gelmeyeceğini söylemişti. Altın klozetlerden falan bahsetti. Bunlar bu kadar iftira ile yetişmiş tipler. Dünyada başarı olarak gösterilen kamu-özel ortaklığı projelerini eleştirmesini mantıktan uzaktır. İşte üçüncü havalimanı, Bay Kemal, o da öyle. Üçüncü köprü, o da öyle. Bunlar nasıl yapılıyor, bunu öğren. Bay Kemal sen anlamazsın sen bu işten. SSK’yı da böyle batırdın zaten. Bunları biz kaynakları çeşitlendirerek hamdolsun yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Türkiye’nin bu kadar kısa sürede bu kadar büyük yatırımları hayata geçirmesini hala anlamayan birine anlatmayı söz israfı olarak görüyorum. Kamu özel ortaklığını Türkiye nasıl başardı bunu anlatın dediler G-20 Toplantısı’nda. Bu zat ücreti mukabil tutulmuş bir danışmanlık şirketi üzerinden aklı sıra bizi köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Bütün Bakan arkadaşlarıma, ‘Bunlardan fikri danışmanlık hizmeti de almayacaksınız’ dedim. Hiç gerek yok, biz bize yeteriz. Son yaşanan hadiseler Türkiye’yi belki bir parça sarsmıştır ama asla yıkamamıştır. “
BİR ANLAŞMA BULUNMUYOR
Başkan Erdoğan’ın kamp konuşmasında en dikkat çekici noktayı ekonomide danışmanlık hizmeti alınan McKinsey şirketine yönelik sözleri oldu. Erdoğan’ın, “fikri danışmanlık” da alınmaması talimatı verdiğini söylemesiyle gözler, danışmanlık hizmetinin alınıp alınmayacağına çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri, McKinsey şirketiyle yapılmış bir anlaşma bulunmadığını, Türkiye’nin yeni yönetim sistemiyle getirilen ve 16 bakanlığın temsilcilerinin olacağı “ofis”in yapılandırılmasıyla ilgili farklı firmalara bir ön çalışma yaptırıldığını, alınan hizmetin de zaten bununla sınırlı olduğunu kaydettiler. İleriki dönemde alınacak bir hizmetin bulunmadığına işaret ettiler.
Torunlarla Sıfır Atık Atölyesinde
Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde sürdürülen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında AK Parti’nin kampının yapıldığı otelde çocuklara yönelik atölye çalışması yapıldı. “Sıfır Atık Sanat Atölyesi” etkinliğini, Emine Erdoğan ziyaret ederek, çocukların ürettiklerini inceledi ve onlarla sohbet etti. 3 saatlik etkinliğe, Emine Erdoğan’ın torunları da katıldı. Etkinlikte Esra Albayrak ile bazı milletvekilleri de çocukların tasarımlarına eşlik etti. AK Parti teşkilatının kadın mensuplarıyla da bir araya gelen Erdoğan, “Aldığımız terbiye, bu makamlarla övünmeyi, gururlanmayı değil ‘ben daha ne yapabilirim’ sorumluluğunu gerektirir. Makamlar emanettir” dedi.
KAMPA EŞLERİYLE BİRLİKTE GELDİLER
Kampa milletvekillerinin yanı sıra Kadın ve Gençlik kolları yönetimleri ile kurucular ve ilk dönem milletvekilleri eşleriyle birlikte geldi. Partinin eski isimleri de böylelikle toplantıya katılmış oldu. Bu dönem yeni sistem dolayısıyla ilk kez Meclis dışından atanan bakanlar da ilk kez AK Parti kampına katılmış oldular. Bakanlarla birlikte tüm bakan yardımcıları da kampa geldiler. Cuma akşamdan itibaren kampın yapıldığı otele girişlerini yapan milletvekilleri, otel alanında çıktıkları yürüyüş ile dağ havası aldılar.
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