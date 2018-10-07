Teröristleri baştacı ediyor

AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Kızılcıhamam’da yapılıyor. ‘Tevazu, Samimiyet, Gayret ile Önce Millet Önce Memleket’ temasıyla düzenlenen toplantının açılış konuşmasını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Özellikle gençlere seslenen Erdoğan şunları söyledi: “Gençlerimize özellikle seslenmek istiyorum. Sizlerden kendinizi AK Parti’nin ve ülkemizin geleceğine en iyi şekilde hazırlamanızı istiyorum. Gençlerimizin iktisattan hukuka kadar her alanda en iyileri arasına girmesi de önemlidir. 16 Nisan halk oylaması ve 24 Haziran seçimleri milletimizle aramızdaki güçlü ilişkiyi bir kez daha görmemize vesile oldu.”

MİLLETİMİ İNSAFLARINA TERK ETMEYECEĞİM

“Bizler ilk göreve geldiğimizde ülkemizin hali ekonomik olarak neydi hatırlayın. Ülkemizi çok kısa sürede nereye getirdiğimizi unutmayın. Bu işin tedavi yollarını da biliyoruz. Kısa zamanda bu işi toparladık ve yolumuza devam ediyoruz. Özel sektörümüzün bu krizi fırsata çevirecek maharete sahip olduğuna inanıyorum. 2 aydan sonra yeniden bir toparlama ve yükseliş dönemine girdiğimizi görüyorum. Bazıları krizi fırsata çevirmekle fırsatçılığı birbirine karıştırıyor. Milletime sesleniyorum. Bunun adı fırsatçılıktır. Milletimizi fırsatçıların insafına terk etmeyeceğiz, bunu böyle bilsinler. Serbest piyasa kuralları içinde bu fırsatçılarla mücadele edip kendilerine gereken yaptırımları uygulayacağız. Ekonomi reçetemizde üretim, tasarım, teknolojiyi geliştirmek, ihracat, istihdam vardır.”

HER TÜRLÜ DESTEĞE KATKIYA BİZ HAZIRIZ

“Her türlü desteğe, katkıya açığız. Bunun bedelini egemenliğimize ve geleceğimize göz dikerek ödetmeye çalışmasınlar. Türkiye borcuna sadıktır, yeter ki işi diyet borcuna döndürmesinler. İşte o zaman külahları değişiriz. Ak Parti döneminde ülkemizi diyet borçlarından kurtarana kadar çok mücadeleler ettik. Son günlerde finansal danışmanlık hizmeti alınan bir şirket üzerinden yapılan tartışmalar güya bizi töhmet altında bırakarak aslında örtülü bir şekilde ülkemizi aynı cendereye sokma girişiminden ibarettir. Ama biz bu oyuna gelmeyiz Bu can bu tende oldukça hiç kimse Türkiye’yi yeniden uluslararası kuruluşların boyunduruğu altına sokamaz. Ana muhalefetin başındaki zat şunu da çok iyi bilsin Sınırlarımız içinde bayrağımızın dalgalanması konusunda ne kadar kararlıysak bu konuda da aynı hassasiyete sahibiz, onu seninle de paylaşmayız. Ekonomik bağımsızlık olmadan siyasi bağımsızlığın olmayacağını biz çok iyi biliyoruz.”

BEN O ZATI BİN KEZ REZİL, KEPAZE ETTİM

“Hadi terör örgütlerinin ve Türkiye düşmanlarının hezeyanlarını anladık, bunu biliyoruz, Son yıllarda tüm terör örgütlerinin başını öyle ezdik ki ne yapsalar yeridir. Ülkemizin yaşadığı sıkıntılara adeta ateşin üzerine benzinle gider gibi yaklaşan ana muhalefet partisine ve onun başındaki malum zata ne diyeceğiz? Biz bu zatın iftiralarını yüzüne vurmaktan, eline tutuşturulan kağıt parçalarının belge değil paçavra olduğunu anlatmaktan yorulduk. Kendisini başbakanlığımız ve cumhurbaşkanlığımız döneminde belki bin kez rezil kepaze ettik. Ama bu zat aynı iftira vagonuna binmekten vazgeçmedi. Türkiye’de ne kadar terörist, ne kadar provokatör, ne kadar şaibeli tip varsa hepsi bu zat tarafından grup konuşmalarında baş tacı ediliyor, övülüyor, destekleniyor. Ankara’dan İstanbul’a yürüyüşte koluna kimlerin girdiğini baktığımızda mesele tüm açıklığıyla ortaya çıkıyor. Teröristlerle el ele kol kola yürüyebiliyor. Son grup konuşmasında önce Kudüs meselesine girdi, sonra hızını alamayıp Erdoğan BM’de Filistin ile ilgili tek söz etmedi diyor. Ben buna nasıl cevap vermeyeyim. Filistin denince akla AK Parti gelir, Gazze denince akla AK Parti gelir.Biliyorum benim milletim buna inanmaz, hele hele Filistinli hiç inanmaz. Orada kimin posterleri ile Türk Bayrakları ile Filistinlinin nasıl dolaştığını biliyoruz. Bu zatın adamlarının da benim Filistinli kardeşlerimin düşmanları ile nasıl bir arada olduğunu da biliyorum.”

‘ÖNCE MİLLET, ÖNCE MEMLEKET’ TEMALI TOPLANTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam’da düzenlenen AK Parti’nin Önce Millet, Önce Memleket temalı 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın açılış programına katıldı. Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı da eşlik etti. Hizmet yeterli değil gönüllere gireceğiz “Mart 2019 seçimlerinin önemi çok daha artmıştır. Seçim dönemlerinde zamanımızın önemli bir bölümünü saha çalışmalarına ayırmak durumundayız. Yeni yönetim sistemimiz Cumhurbaşkanı ve Meclis’in önünde 5 yıllık bir dönemi açarak istikrarı garanti altına alıyor. Ülkemizin geldiği seviye itibariyle belediye hizmetleri artık sadece kaldırım, yol, kanalizasyon hizmeti olmaktan çıkmıştır. Bunları yapmak belediye başkanlarının boynunun borcudur. Hizmet gerektir ama yeterli değildir. Yeterli olan nedir, gönüllere girmektir. Artık belediye başkanı olacak arkadaşlarımızdan bunu istiyoruz. Ama gönül, tevazu bunu başaracağız. Bunu başarmak zorundayız. Kapı kapı dolaşacağız. Alacaksın hanımını, beyini yanına, birlikte evleri dolaşacaksın. Gönüllere gireceksin. Bunu başardığımız zaman bu millet bizlere inanıyor, güveniyor ve bizi yerelde bizi iktidar olmaya devam edecektir. Buna karşılık belediyeler artık sosyal belediyecilik denilen hizmetlerle daha çok görülür hale gelmiştir. Bütün Güneydoğu’yu malum partinin belediyeleri delik deşik etti mi, çukurlarla kanallarla her tarafı açtı mı? Devletin gönderdiği parayı, desteği bunları Kandil’e gönderdiler mi, terör eylemlerinde bunları kullandılar mı? Şu anda aynı uygulamayı Münbiç’in çevresinde yapıyorlar. Kim? PKK / YPG. Karakter aynı.” TEDBİRLERİMİZ VAR “Kayyumları atadık. Yeni dönemde bunlara bu fırsatı vermeyeceğiz. Tedbirlerimiz var, şimdiden söyleyeyim. İlk hedefimiz bu vatan topraklarını ihanet içinde olanlara teslim etmeyeceğiz. Bazı illerimizde hiç beklemediğimiz sonuçlarla karşılaştık. Bunların her biri bizim için önemli birer derstir. Cumhur ittifakının yerel seçimlerde listelerde olmasa bile gönüllerde devam edeceğine inanıyorum. Biz bu ittifaka hiçbir zaman sandık ittifakı gözüyle bakmadık, bugün de öyle de bakmıyoruz. Yerel seçimlerle ilgili hazırlıklarımızda tek ölçümüzün en doğru adayla milletimizin karşısına çıkıp en yüksek oyu almasıdır. Adaylarımızın klasik belediyecilik hizmetleri yanında, sosyal belediyeciliği de en iyi şekilde uygulayacak isimler olması gerekir. Bu vasıflara sahip, AK Parti’nin değerleriyle çelişmeyen her isim bizim için makbuldür.” BU STRATEJİ KORTAKLIĞA SIĞMAZ