Teröristlerin başı ezilmelidir

TBMM’nin ev sahipliğinde Avrasya Meclis Başkanları Üçüncü Toplantısı, Antalya’nın turizm bölgesi Belek’teki bir otelde ‘Avrasya’da Ekonomik İşbirliği, Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma’ temasıyla devam ediyor. 38 ülkenin meclis başkanlarının katıldığı ve dün başlayan toplantının bugünkü açılış konuşmasını, TBMM Başkanı Binali Yıldırım yaptı.

EKONOMİK BASKILAR

Toplantıda küresel ölçekte önem taşıyan sorunları ele alıp küresel barış ve istikrar için çaba göstereceklerini söyleyen Yıldırım, baş döndürücü gelişmelere sahne olan dünyada yüzleşmek ve çözüm bulmak zorunda oldukları meseleler olduğunu belirterek, “Suriye’de yangın sönmüyor. Yemen yanıyor. Filistinli kardeşlerimiz özgür ve insanca yaşama hakkını henüz elde edemedi. Afganistan barış ve istikrara hasret. Azerbaycan toprakları işgalde. Kıbrıs Türklerine karşı izolasyon sürüyor, haklarının verilmesi geciktiriliyor. Irak işgal sonrası yeniden toparlanmak üzere gayret gösteriyor. Uygulanan siyasi yaptırımlar, ekonomik baskılar Avrasya’da dengeleri bozuyor. Dünyamızda savaş, açlık, bulaşıcı hastalık, terör ve doğal afet gibi birçok sorunu bir arada yaşıyoruz. Bu sorunları çözecek olan yine bizleriz” dedi. Türkiye, İran ve Rusya’nın Suriye’de aldığı inisiyatifin meyvelerini vermeye başladığını dile getiren Yıldırım, İdlib’de masumların katledilmesinin önüne geçildiğini söyledi.

İNSANLARIN HUZURU İÇİN

Yıldırım, “Çağın belası olan terör birçok ülkenin canını yakıyor. Biz de terörden çok çeken bir ülkeyiz. Terör örgütleri insanların huzuru için en büyük engellerden biridir. Terör ile mücadele uluslararası alanda işbirliği gerektiriyor. Teröristlerin hepsi kötüdür. Görüldükleri yerlerde başları ezilmelidir. ‘Senin teröristin, benim teröristim’ demeden bu alçak örgütlere karşı gereken dayanışma ve destek gösterilmelidir. Bu örgütlerin silah, lojistik ve para gibi gelirlerine birlikte engel olmak zorundayız” diye konuştu.

800 MİLYON İNSAN AÇ

İnsanların hayattaki bütün varlıklardan sorumlu olduğunu belirten Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Her gün yüzlerce insanın geçmeye çalıştığı Akdeniz’in göçmen mezarlığı haline dönmesi hepimizin vicdani sorumluluğundadır. 700 milyon insanın aşırı beslenme sorunu yaşadığı dünyada, 800 milyon insan açlık sorunu çekiyor. Buna seyirci kalamayız. 10 kişiden birinin temiz suya ulaşamamasını görmezden gelemeyiz. 2050 yılında dünya nüfusu 9,5 milyara ulaşacağından bugünden neler yaşanabileceğini iyi görmeliyiz.”