Teröristlerin başı ezilmelidir
Avrasya Meclis Başkanları Üçüncü Toplantısı’nda konuşan Yıldırım: Çağın belası olan terör birçok ülkenin canını yakıyor. Biz de terörden çok çeken bir ülkeyiz. Terör ile mücadele uluslararası alanda işbirliği gerektiriyor ve görüldükleri yerlerde başları ezilmelidir.
TBMM’nin ev sahipliğinde Avrasya Meclis Başkanları Üçüncü Toplantısı, Antalya’nın turizm bölgesi Belek’teki bir otelde ‘Avrasya’da Ekonomik İşbirliği, Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma’ temasıyla devam ediyor. 38 ülkenin meclis başkanlarının katıldığı ve dün başlayan toplantının bugünkü açılış konuşmasını, TBMM Başkanı Binali Yıldırım yaptı.
EKONOMİK BASKILAR
Toplantıda küresel ölçekte önem taşıyan sorunları ele alıp küresel barış ve istikrar için çaba göstereceklerini söyleyen Yıldırım, baş döndürücü gelişmelere sahne olan dünyada yüzleşmek ve çözüm bulmak zorunda oldukları meseleler olduğunu belirterek, “Suriye’de yangın sönmüyor. Yemen yanıyor. Filistinli kardeşlerimiz özgür ve insanca yaşama hakkını henüz elde edemedi. Afganistan barış ve istikrara hasret. Azerbaycan toprakları işgalde. Kıbrıs Türklerine karşı izolasyon sürüyor, haklarının verilmesi geciktiriliyor. Irak işgal sonrası yeniden toparlanmak üzere gayret gösteriyor. Uygulanan siyasi yaptırımlar, ekonomik baskılar Avrasya’da dengeleri bozuyor. Dünyamızda savaş, açlık, bulaşıcı hastalık, terör ve doğal afet gibi birçok sorunu bir arada yaşıyoruz. Bu sorunları çözecek olan yine bizleriz” dedi. Türkiye, İran ve Rusya’nın Suriye’de aldığı inisiyatifin meyvelerini vermeye başladığını dile getiren Yıldırım, İdlib’de masumların katledilmesinin önüne geçildiğini söyledi.
İNSANLARIN HUZURU İÇİN
Yıldırım, “Çağın belası olan terör birçok ülkenin canını yakıyor. Biz de terörden çok çeken bir ülkeyiz. Terör örgütleri insanların huzuru için en büyük engellerden biridir. Terör ile mücadele uluslararası alanda işbirliği gerektiriyor. Teröristlerin hepsi kötüdür. Görüldükleri yerlerde başları ezilmelidir. ‘Senin teröristin, benim teröristim’ demeden bu alçak örgütlere karşı gereken dayanışma ve destek gösterilmelidir. Bu örgütlerin silah, lojistik ve para gibi gelirlerine birlikte engel olmak zorundayız” diye konuştu.
800 MİLYON İNSAN AÇ
İnsanların hayattaki bütün varlıklardan sorumlu olduğunu belirten Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Her gün yüzlerce insanın geçmeye çalıştığı Akdeniz’in göçmen mezarlığı haline dönmesi hepimizin vicdani sorumluluğundadır. 700 milyon insanın aşırı beslenme sorunu yaşadığı dünyada, 800 milyon insan açlık sorunu çekiyor. Buna seyirci kalamayız. 10 kişiden birinin temiz suya ulaşamamasını görmezden gelemeyiz. 2050 yılında dünya nüfusu 9,5 milyara ulaşacağından bugünden neler yaşanabileceğini iyi görmeliyiz.”
BAŞKANLARA FETÖ UYARISI
FETÖ konusunda da konuk meclis başkanlarına uyarıda bulunan Binali Yıldırım, bu örgütün 15 Temmuz 2016 gecesi darbe girişiminde bulunduğunu, 251 Türk vatandaşını şehit ettiğini kaydetti. Örgütün 164 ülkede faaliyet gösterdiğine dikkat çeken Yıldırım, örgüte karşı dost ülkeleri uyardıklarını ve destek beklediklerini aktardı.
ULUSAL PARAYLA TİCARETİ TEŞVİK ETTİK
Yıldırım, Avrasya Meclis Başkanları 3. Toplantısı’nın ardından düzenlenen basın toplantısında, ortak bildiri hakkında açıklamada bulundu. Avrasya coğrafyasından 39 ülkeden 700 civarında katılımcıyla toplantıyı başarılı bir şekilde tamamladıklarını söyleyen Yıldırım, şöyle devam etti: “PKK, PYD, DEAŞ, FETÖ gibi birçok terör örgütü ile mücadele konusunu paylaşma fırsatı bulduk. Terörle mücadelede ırk, din, dil ayrımı gözetmeksizin, çifte standartta düşmeden mücadelenin kaçınılmaz olduğunu teyit ettik ve buna bildiride yer verdik.
Uluslararası ticaret alanında yaşanan son günlerdeki olumsuzluklar özellikle korumacılık eğilimleri ekonomik manüplasyonlar, egemen paralar üzerinden diğer ekonomiler üzerinde baskı kurma girişimleri konusunu hakkında da yine bildiride Avrasya ve dünya kamuoyunun dikkatini çektik. Ortak bildiride, dünya ticaret örgütünün kurallarını hatırlatarak ulusal paralarla ticaretin teşvik edilmesini önerdik. Kalkınmanın önünde engel teşkil eden ekonominin baskı aracı olarak kullanılmasının sakıncalarını da ortaya koyduk.”
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