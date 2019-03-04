Teröristlerin kâbusu olacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’nın Polatlı ilçesinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve oda başkanlarıyla bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Bakan Soylu “Şimdi insansız hava aracına bir yazılım geliştirdik. Bundan sonra onların dağlarda yürümesi dahi mümkün olmayacak, kafalarını bile çıkaramayacaklar. Mayıs ayının ortalarından itibaren bütün dünya bu yazılımın nasıl bir şey olduğunu konuşacak. Allah’ımıza şükürler olsun evlatlarımız ve mühendislerimiz var başkalarının ellerine bakmıyoruz” dedi.

Bakan Soylu, şu anda jandarma ve poliste kurdukları özel birimle binin üzerindeki aileye “Çocuklarınızı çağırın adalete teslim olsun” dediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

İKNA OLAN DAĞDAN İNDİ

Terör örgütünün en korktuğu işlerin başında bu var. İki ayda teslim olan PKK’lı terörist sayısı kış olmasına rağmen 42. Bunların 27’sini ikna ederek getirdik ve adalete teslim ettik. Katılım sayısı da 11. Artık örgütün gücü de cazibesi de bitti. PKK’dan teslim olanların binlercesinin sadece 5’i PKK’ya tekrar katılmış.

800 TERÖRİST TESLİM OLDU

Örgüte katılım, gençlerin kullandığı tabirle ‘yerlerde sürünüyor’ diyen Soylu, şöyle konuştu: Eskiden örgüte yıllık katılım rakamları binlerle ifade ediliyordu. 2017 ve 2018 yıllarında toplam 294 kişi PKK’ya katılmış. Teslim olanların sayısı ise 2017 ve 2018 yıllarında toplam 800 kişi. PKK terör örgütünü söktük biz. Bu kadar açık ve net. Bu teslim olan 800 kişinin, 350’sini aileleriyle konuşarak ikna yöntemiyle getirdik.