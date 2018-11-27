Teröristlerin önünden çekil
Başkan Erdoğan, sınıra kurulması planlanan gözlem noktalarına dikkat çekerek ABD’nin terör örgütü PYD/PKK ile işbirliğine sert tepki gösterdi: Oyalama taktiklerinin farkındayız. Artık yolun sonuna geldik. Bekamız için ne yapılması gerekiyorsa onu yaparız.
- ŞERİFE GÜZEL
Türkiye Başkanı AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı kritik uyarılarda bulundu. Erdoğan, Türkiye’nin Akdeniz’de, Ege ve Kıbrıs’taki haklarını korumaya kararlı olduklarını belirterek “Arkasına kimi Avrupalı devletleri alan Yunanistan’ın ve onunla birlikte hareket eden Güney Kıbrıs Rum Kesiminin pervasız davranışları en başta kendileri için bir tehdit ve tehlike kaynağı haline gelmiştir” dedi.
HADLERİNİ BİLDİRİRİZ
Türkiye’yi 12 mil meselesiyle Ege Denizi’ne ayak basamaz, Kıbrıs’ta haklarını savunamaz duruma çabalarının beyhude olduğunu vurgulayan Erdoğan “Uluslararası hukuktan ve teamüllerden kaynaklanan haklarımızı sonuna kadar kullanmakta, buna engel olmak isteyenlere de hadlerini bildirmekte kararlıyız” diye konuştu. Erdoğan, sözlerini şöyle devam etti: “Akdeniz’de kimi ülkelerin kendi iç meseleleriyle uğraşmasını fırsat bilerek, hakları olmayan alanlarda ekonomik ve siyasi hakimiyet kurmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Mülteci akını karşısında adeta tir tir titreyenler, konu petrol, doğalgaz ve siyasi rant olduğunda, birden aslan kesiliyorlar... Bu oyunlara artık karnımız toktur. Türkiye olarak ne Doğu Akdeniz’de ne de diğer bölgelerde kendi tezlerimizden en küçük bir taviz vermeyecek, haklarımızı sonuna kadar savunacağız.”
DEAŞ BALONUNU PATLATTIK
Erdoğan, Suriye meselesinin, Türkiye’nin güvenlik öncelikleri arasında yer almayı hala sürdürdüğünün altını çizerek şunları söyledi: “DEAŞ bahanesiyle herkes Suriye topraklarında çıkar ve rant peşinde koşarken, biz risk alarak sahaya girdik, bu terör örgütüne en ağır darbeyi vurduk. Bölgemizdeki DEAŞ balonunu, Türkiye’nin Fırat Kalkanı Harekatı patlatmıştır. Dünyayı korkutmak için sürekli şişirilen, büyütülen, dev aynasında gösterilen DEAŞ’ın, aslında nasıl bir proje olduğu Türkiye’nin sahaya girmesiyle görülmüştür. Bu örgütü, biz çökertmeye başladık. Ama DEAŞ’a karşı olduğunu söyleyenler, ne yazık ki en ufak bir mücadele dahi vermediler. Artık Suriye’de DEAŞ yoktur. Sadece DEAŞ görüntüsü altında bu ülkeyi ve bölgeyi karıştırmak için yedekte bekletilen bir takım küçük çeteler vardır. Biz Türkiye olarak birkaç ayda bu örgütün kalıntılarını tamamen bitirmeyi taahhüt ediyoruz.”
Erdoğan, bir başka oyunun da ülke sınırları boyunca oynandığını belirterek, şunları kaydetti: “Türkiye sınırlarında tek bir DEAŞ unsuru kalmadığı halde, onbinlerce kişiyi silahlandıranların derdinin terörle mücadele olmadığı açıktır. Çünkü bu kesimler bizzat teröristlerle yatıp teröristlerle kalkıyor, bizzat teröristlerle yiyip teröristlerle içiyor. PKK’nın Suriye kolunu oluşturan, bu terör örgütünün tek hedefi ülkemizdir. Böyle bir tehdide karşı daha fazla tepkisiz kalmamız mümkün değildir. Kandil’deki terör elebaşılarının başına güya ödül koyanlar, onların emrindeki teröristlerle her gün iş tutuyorlar.”
TERÖRİSTİN ÖNÜNDEN ÇEKİL
Bugüne kadar verdikleri sözleri tutmayan, oyalama taktikleriyle Türkiye’yi idare edebileceklerini sananların, artık yolun sonuna geldiklerini işaret eden Erdoğan, “Bizim hedefimizde sadece teröristler vardır. Müttefik olduklarını, stratejik ortak olduklarını söyleyenler, ilişkilerimizi siyasi, ekonomik ve askeri olarak güçlendirerek geleceğe taşımak isteyenler için işte bu bir fırsattır. Ülkemizi hedef alan teröristlerin önünden çekildikleri takdirde Türkiye’nin yanında yer aldıklarını anlayacağız. Aksi takdirde kendi bekamız için ne yapmamız gerekirse onu yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Yeni yatırım ve istihdam seferberliği başlatacağız
Ekonomide yaz aylarında maruz kalınan saldırıların olumsuz etkilerini yavaş yavaş sildiklerini vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi: “Seçim ikliminin, bu olumlu gidişi gölgelemesine izin vermeyeceğiz. Bazı kesimlerin hala tereddütle yaklaştıklarını, yatırımları ve harcamaları konusunda ‘bekle-gör’ politikasına devam ettiklerini görüyoruz. Halbuki gün, bekleme değil, tam tersine fırsatları değerlendirme günüdür. Uluslararası yatırımcıların giderek artan ilgisi, ülkemizdeki çevrelere de örnek olmalıdır. Kaynakları atıl tutarak değil, yatırıma, üretime, ihracata, ticarete, istihdama yönelterek değerlendirmek hem en doğru hem de en hayırlı yöntemdir. Aralık ayında bu çerçevede çok olumlu gelişmeler yaşanmasını bekliyoruz.” Türkiye’nin, İstanbul Havalimanı, STAR Rafinerisi, TANAP’ın açılışlarını yaptığını TürkAkım Projesini topraklarına çıkarttığını anımsatan Erdoğan “Bunca güzel gelişme ortada iken hala tereddütte kalmak bizim insanımıza yakışmıyor. Aralık ayı ile birlikte yeni bir yatırım ve istihdam seferberliği başlatarak 2019’a güçlü bir giriş yapacağız” ifadesini kullandı.
Karşılıklı jestlerimiz olacak
Başkan Erdoğan, gazetecilerin “İstanbul adayıyla” ilgli sorulara “Arkadaşlar şu anda çalışmalarını yürütüyorlar. Sorun falan herhangi bir şey söz konusu değil” cevabını verdi. Erdoğan, “Binali Yıldırım’ın ismi geçiyor.” sözleri üzerine, “Benim ağzımdan laf çekmeye çalışmayın” diye konuştu. Erdoğan, “AK Parti’nin jest olarak Adana, Osmaniye gibi illerde aday çıkarmayacağı konuşuluyor. AK Parti 81 ilde aday çıkaracak mı? MHP’ye bir jest olabilir mi?” sorusuna “Bizim de benzer şeylerimiz var. Eğer bir mutabakat yapıyorsak karşılıklı jestlerimiz tabii ki olacak” karşılığını verdi. “Dönüşte tekrar görüşecek misiniz?” sorusuna Erdoğan, “Ne demek? Tabii her zaman” dedi. Erdoğan, “O jest kapsamında Osmaniye, Adana ve Manisa olabilir mi?” sorusu üzerine de “Niye olmasın?” diye konuştu.
Latin Amerika turuna çıkıyor
Başkan Erdoğan 30 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında Arjantin, Paraguay ve Venezuela’ya gidecek. Erdoğan, Arjantin’deki G-20 Zirvesi'nin ardından Paraguay ve Venezuela’ya ilk Cumhurbaşkanı düzeyindeki ziyareti gerçekleştirecek.
G-20’DE ERDOĞAN-TRUMP ZİRVESİ
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD Başkanı Donald Trump’ın Arjantin’deki G20 Zirvesi’nde, Başkan Erdoğan ile görüşeceğini, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MBS) ile görüşme planının ise olmadığını açıkladı. Arjantin’de hafta sonu gerçekleştirilecek G20 Zirvesi öncesinde Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında Bolton, Trump’ın programını ve ikili görüşmelerine ilişkin takvimini değerlendirdi. Bolton, ABD Başkanı Trump’ın zirve kapsamında Arjantin, Çin, Rusya, Almanya, Japonya, Hindistan ve Güney Kore liderleriyle bir araya geleceği bilgisini paylaşarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de ikili bir görüşme yapacağını bildirildi.
Prens’le görüşme planı yok
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından Trump’ın, Veliaht Prens ile Arjantin’de görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruya ise Bolton, “Hayır. Şu anda Başkanın ikili görüşmeleri tamamen dolu durumda, size az önce bu görüşmeleri sıraladım zaten” şeklinde yanıt verdi. Bolton ayrıca, Kaşıkçı cinayetine ilişkin ses kaydını dinleyip dinlemediği hakkındaki bir soru üzerine, “kaydı dinlemediğini, Arapça olduğu için dinlese bile anlamayacağını ancak kaydın dökümünü okuduğunu” söyledi.
Daha sonra kürsüye gelen Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders ise resmi programı dışında Trump ile MBS’nin bir araya gelme ihtimalinin olup olmadığına ilişkin, “bu ihtimali göz ardı edemeyecekleri” değerlendirmesini yaptı. Sanders’ın bu açıklaması, ikili görüşme şeklinde olmasa bile Trump ile MBS’nin bir araya gelebileceği ihtimaline “yeşil ışık yaktığı” şeklinde yorumlandı.
CHP’ye aday ödevi
Başkan Erdoğan, seçim manifestosunu Aralık’ta ilan edeceklerini belirterek “Kim ne derse desin, belediyecilik AK Parti’nin işidir” dedi. Ziya Paşa’nın, “Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri” sözünü aktaran Erdoğan, “Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Ana muhalefet gibi sadece akşam başka, sabah başka yalanlarla değil. Varsa eserin konuş. Yok. Belediye hizmetlerinin mazereti, bürokrasisi, manisi olmaz. Belediye başkanının mesai saati olmaz. Millet size mazeretinizi sormaz, biletinizi keser, gönderir” diye konuştu. Partisinin belediye başkanlarına da mesaj gönderen Erdoğan, “Partimde de bu tür arkadaşlarım varsa kusura bakmasınlar onlarla da yol yürümeyiz” uyarısında bulundu.
CHP SİYASETİ ZEHİRLEDİ
Erdoğan, Türkiye’nin son beş yılında yaşananların, her alanda köklü bir değişimin kaçınılmaz olduğunu gösterdiğini ifade etti. Bu alanların başında da “siyaset yapma tarzı” geldiğini belirten Erdoğan, “Ana muhalefet partisi CHP, tek parti döneminden beri ülkemiz siyasetini adeta zehirlemiştir” diye konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “CHP’li başkanların yönettiği yerlerde hayat kalitesinin yüksekliğinden bahsettiğini” anımsatan Erdoğan, “Halbuki CHP’li başkanların yönettiği yerler bugünkü seviyesine belediyelerin değil büyükşehirin veya hükümetin yatırımları sayesinde gelmiştir” diye konuştu.
MİHENK TAŞI AK PARTİ
Hizmet götürürken CHP’li, AK Partili belediye ayrımı yapmadıklarını vurgulayan Erdoğan CHP’nin aday gösterme taktiğinin zavallılığının gösterdiği olduğunu söyledi. Erdoğan “CHP, AK Parti’nin adaylarını açıklamasını bekliyor. Hayırlı olsun. Niçin biliyor musunuz? Ona göre aday açıklayacaklarmış. Elhamdülillah. Çünkü mihenk taşı AK Parti. Yani bunların kafasında ‘bu şehri kim daha iyi yönetir?’ diye bir düşünce kesinlikle yok. Bunun yerine AK Parti’nin ve diğer partilerin oylarını alabilecek aday bulma cinliğine kafa yoruyorlar. İşte bu günle birlikte 60 büyükşehir ve il belediye başkan adayımızı açıklamış oluyoruz. Şimdi buradan CHP yönetimine bir ödev veriyorum: İyi takip etsinler, alsınlar 60 kişilik listeyi önlerine, teker teker her birinin karşısına stratejilerine, taktiklerine, cinliklerine göre isimler koysunlar. Görelim bakalım 31 Mart gecesi milletimiz hizmete talip olanlara mı yoksa cinlik yapanlara mı itibar edecek?”
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