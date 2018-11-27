Teröristlerin önünden çekil

Türkiye Başkanı AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı kritik uyarılarda bulundu. Erdoğan, Türkiye’nin Akdeniz’de, Ege ve Kıbrıs’taki haklarını korumaya kararlı olduklarını belirterek “Arkasına kimi Avrupalı devletleri alan Yunanistan’ın ve onunla birlikte hareket eden Güney Kıbrıs Rum Kesiminin pervasız davranışları en başta kendileri için bir tehdit ve tehlike kaynağı haline gelmiştir” dedi.

HADLERİNİ BİLDİRİRİZ

Türkiye’yi 12 mil meselesiyle Ege Denizi’ne ayak basamaz, Kıbrıs’ta haklarını savunamaz duruma çabalarının beyhude olduğunu vurgulayan Erdoğan “Uluslararası hukuktan ve teamüllerden kaynaklanan haklarımızı sonuna kadar kullanmakta, buna engel olmak isteyenlere de hadlerini bildirmekte kararlıyız” diye konuştu. Erdoğan, sözlerini şöyle devam etti: “Akdeniz’de kimi ülkelerin kendi iç meseleleriyle uğraşmasını fırsat bilerek, hakları olmayan alanlarda ekonomik ve siyasi hakimiyet kurmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Mülteci akını karşısında adeta tir tir titreyenler, konu petrol, doğalgaz ve siyasi rant olduğunda, birden aslan kesiliyorlar... Bu oyunlara artık karnımız toktur. Türkiye olarak ne Doğu Akdeniz’de ne de diğer bölgelerde kendi tezlerimizden en küçük bir taviz vermeyecek, haklarımızı sonuna kadar savunacağız.”

DEAŞ BALONUNU PATLATTIK

Erdoğan, Suriye meselesinin, Türkiye’nin güvenlik öncelikleri arasında yer almayı hala sürdürdüğünün altını çizerek şunları söyledi: “DEAŞ bahanesiyle herkes Suriye topraklarında çıkar ve rant peşinde koşarken, biz risk alarak sahaya girdik, bu terör örgütüne en ağır darbeyi vurduk. Bölgemizdeki DEAŞ balonunu, Türkiye’nin Fırat Kalkanı Harekatı patlatmıştır. Dünyayı korkutmak için sürekli şişirilen, büyütülen, dev aynasında gösterilen DEAŞ’ın, aslında nasıl bir proje olduğu Türkiye’nin sahaya girmesiyle görülmüştür. Bu örgütü, biz çökertmeye başladık. Ama DEAŞ’a karşı olduğunu söyleyenler, ne yazık ki en ufak bir mücadele dahi vermediler. Artık Suriye’de DEAŞ yoktur. Sadece DEAŞ görüntüsü altında bu ülkeyi ve bölgeyi karıştırmak için yedekte bekletilen bir takım küçük çeteler vardır. Biz Türkiye olarak birkaç ayda bu örgütün kalıntılarını tamamen bitirmeyi taahhüt ediyoruz.”

Erdoğan, bir başka oyunun da ülke sınırları boyunca oynandığını belirterek, şunları kaydetti: “Türkiye sınırlarında tek bir DEAŞ unsuru kalmadığı halde, onbinlerce kişiyi silahlandıranların derdinin terörle mücadele olmadığı açıktır. Çünkü bu kesimler bizzat teröristlerle yatıp teröristlerle kalkıyor, bizzat teröristlerle yiyip teröristlerle içiyor. PKK’nın Suriye kolunu oluşturan, bu terör örgütünün tek hedefi ülkemizdir. Böyle bir tehdide karşı daha fazla tepkisiz kalmamız mümkün değildir. Kandil’deki terör elebaşılarının başına güya ödül koyanlar, onların emrindeki teröristlerle her gün iş tutuyorlar.”

TERÖRİSTİN ÖNÜNDEN ÇEKİL

Bugüne kadar verdikleri sözleri tutmayan, oyalama taktikleriyle Türkiye’yi idare edebileceklerini sananların, artık yolun sonuna geldiklerini işaret eden Erdoğan, “Bizim hedefimizde sadece teröristler vardır. Müttefik olduklarını, stratejik ortak olduklarını söyleyenler, ilişkilerimizi siyasi, ekonomik ve askeri olarak güçlendirerek geleceğe taşımak isteyenler için işte bu bir fırsattır. Ülkemizi hedef alan teröristlerin önünden çekildikleri takdirde Türkiye’nin yanında yer aldıklarını anlayacağız. Aksi takdirde kendi bekamız için ne yapmamız gerekirse onu yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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