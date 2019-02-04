Teröristlerin son çırpınışı

PYD/YPG’nin sözde yöneticileri Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May’e bir mektup göndererek yardım istedi. Mektupta “ABD’nin çekilmesinin ardından bölgede insiyatifi siz almalısınız. Bizi korursanız ‘ileride verilecek savaşlar’ için de bir müttefik kazanmış olursunuz. ABD’nin bizi yılbaşı hindisi gibi Türkiye’nin önüne atmasına izin vermeyin” denildi.

BATI’YI TEHDİT ETTİ

Mektup, örgüte yakınlığıyla bilinen bir gazetede yayımlandı. Mektupta DEAŞ’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın iddia ettiği gibi yenilmediği önü sürülerek, örgütün başta Avrupa olmak üzere tüm dünyayı tehdit etmeye devam ettiği ifade edildi. Örgüt, mektubunda Fırat’ın doğusunda DEAŞ’la halen mücadele ettiklerini öne sürerek “Geri çekilirsek geri dönerler ve Türkiye destekli ve korumasında olan El-Kaide bağlantılı gruplar bölgedeki varlığını arttırır” yalanlarıyla hem Türkiye’yi karaladı hem de Batı’yı tehdit etti. Mektuptaki tehdit bununla da sınırlı kalmadı. Batı ülkelerine “gelecekte bölgedeki savaşlarında destek bulamayacakları, olası bir Türkiye operasyonunda DEAŞ’lı üst düzey tutukluların mecburen serbest bırakılmak zorunda kalınacağı, Deyrizor’da DEAŞ’la verilen mücadeleden de Türkiye karşısında savunmaya geçebilmek için mecburen vazgeçilmek zorunda kalınacağı” belirtildi. Mektupta, AB liderleri Suriye’den yeni bir göç dalgasıyla korkutulurken ABD’ye duyulan güvensizlik şu cümlelerle ortaya konuldu:

KORKU DAĞLARI SARDI

Trump başından beri otoriter rejim ve liderlerle yan yana duruyor. Çekilme olur olmaz Türkiye havadan ve karadan operasyon yapacak dolayısıyla Fransa ve Büyük Britanya bölgedeki gücü eline almalı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne de giderek Kürtlerin korunması için YPG’nin hakimiyetindeki bölgelerin uçuşa yasak bölge edilmesi için çabalamalı.