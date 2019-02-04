17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2204
  • 5,9738
  • 220.838
  • 102.937
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Teröristlerin son çırpınışı

ABD’nin Suriye’den çekilme kararı almasının ardından korkulu rüyalar görmeye devam eden terör örgütü YPG/PKK İngiltere Başbakanı’na bir mektup yazarak bölgede acil himaye edilme talebinde bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

PYD/YPG’nin sözde yöneticileri Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May’e bir mektup göndererek yardım istedi. Mektupta “ABD’nin çekilmesinin ardından bölgede insiyatifi siz almalısınız. Bizi korursanız ‘ileride verilecek savaşlar’ için de bir müttefik kazanmış olursunuz. ABD’nin bizi yılbaşı hindisi gibi Türkiye’nin önüne atmasına izin vermeyin” denildi. 

BATI’YI TEHDİT ETTİ 

Mektup, örgüte yakınlığıyla bilinen bir gazetede yayımlandı. Mektupta DEAŞ’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın iddia ettiği gibi yenilmediği önü sürülerek, örgütün başta Avrupa olmak üzere tüm dünyayı tehdit etmeye devam ettiği ifade edildi. Örgüt, mektubunda Fırat’ın doğusunda DEAŞ’la halen mücadele ettiklerini öne sürerek “Geri çekilirsek geri dönerler ve Türkiye destekli ve korumasında olan El-Kaide bağlantılı gruplar bölgedeki varlığını arttırır” yalanlarıyla hem Türkiye’yi karaladı hem de Batı’yı tehdit etti. Mektuptaki tehdit bununla da sınırlı kalmadı. Batı ülkelerine “gelecekte bölgedeki savaşlarında destek bulamayacakları, olası bir Türkiye operasyonunda DEAŞ’lı üst düzey tutukluların mecburen serbest bırakılmak zorunda kalınacağı, Deyrizor’da DEAŞ’la verilen mücadeleden de Türkiye karşısında savunmaya geçebilmek için mecburen vazgeçilmek zorunda kalınacağı” belirtildi. Mektupta, AB liderleri Suriye’den yeni bir göç dalgasıyla korkutulurken ABD’ye duyulan güvensizlik şu cümlelerle ortaya konuldu: 

KORKU DAĞLARI SARDI 

Trump başından beri otoriter rejim ve liderlerle yan yana duruyor. Çekilme olur olmaz Türkiye havadan ve karadan operasyon yapacak dolayısıyla Fransa ve Büyük Britanya bölgedeki gücü eline almalı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne de giderek Kürtlerin korunması için YPG’nin hakimiyetindeki bölgelerin uçuşa yasak bölge edilmesi için çabalamalı. 

BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar: T3 Vakfı´na kamudan para aktarıldığı yönünde iddialar tümüyle asılsızdır

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Meteoroloji uyardı: Yalancı bahar geliyor

Meteoroloji uyardı: Yalancı bahar geliyor

AB ve Latin Amerika ülkelerinden Venezuela hamlesi

AB ve Latin Amerika ülkelerinden Venezuela hamlesi

Yıldırım: Diğer ittifak içinde maskeli adaylar var

Yıldırım: Diğer ittifak içinde maskeli adaylar var

Netanyahu duyurdu: Yeni "utanç" duvarı

Netanyahu duyurdu: Yeni 'utanç' duvarı

Guaido'dan 12 Şubat'ta yeniden sokağa çıkma çağrısı

Guaido'dan 12 Şubat'ta yeniden sokağa çıkma çağrısı

Yeni hal yasası geliyor, meyve sebze ucuzlayacak

Yeni hal yasası geliyor, meyve sebze ucuzlayacak

Trump'ın 'Irak Üssü' planına sert tepki

Trump'ın 'Irak Üssü' planına sert tepki

Başkan Erdoğan'dan Çengelköy'de Pazar sürprizi

Başkan Erdoğan'dan Çengelköy'de Pazar sürprizi
 

POPÜLER HABERLER

II. Murat´ın vefatı - Tarihte bugün 3 Şubat 1451

II. Murat´ın vefatı - Tarihte bugün 3 Şubat 1451

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA