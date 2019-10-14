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Teröristlerin yalanları tek tek çürütülüyor

Barış Pınarı Harekatı aleyhine sosyal medyada yürütülen dezenformasyon girişimlerinde, terör örgütü yanlıları, tarihte sembolleşmiş fotoğrafları paylaşarak manipülasyon yapmaya devam ediyor.

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Fas’ın güneyindeki Batı Sahra bölgesinde 1975 yılında yüzbinlerce Faslının katıldığı “Yeşil Yürüyüş” sırasında çekilmiş sembolik fotoğrafı kullanan manipülatör bir hesap, görüntünün harekatın yapıldığı bölgelerde kaydedildiği yalanını dolaşıma sokmaya çalıştı. Terör örgütü yanlısı bir hesap, Suriye iç savaşı sırasında İdlib kentinde Rusların hava bombardımanı sırasında elinde hayatını kaybetmiş bir bebeği tutan adamın 17 Ağustos tarihli fotoğrafını sosyal medyaya yükleyerek harekat sırasında çekilmiş gibi çarpıtmak istedi.    

FOSFOR BOMBASI İFTİRASI    

Bununla birlikte, Yemen’de yaralanmış bir kız çocuğunun yer aldığı Kasım 2018 tarihli fotoğraf karesini kullanan örgüt yanlısı bir kullanıcı, dezenformasyon yapma girişiminde bulundu. Aynı şekilde, kulaklarını tıkayarak havaya bakan çocukların görüldüğü fotoğrafın Aralık 2016’da Yemen’de çekildiği ortaya çıktı. PYD/PKK’nın sözde eski eş başkanı Salih Müslim’e destek hesabından, harekat sırasında “fosfor bombası kullanıldığı” yalanıyla sahte bir fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafın ABD’nin Irak’ın Musul kentine Haziran 2017’de düzenlediği operasyon sırasında çekildiği ortaya çıktı.   

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