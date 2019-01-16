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'Terörle mücadele için kimseden müsaade istemeyiz'

Başkan Erdoğan, Rusya’nın Kommersant gazetesine “Türkiye-Rusya işbirliği, Suriye krizinin çözümü için kritik önemde” başlıklı bir makale kaleme aldı.

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Suriye iç savaşının ABD’nin çekilme kararıyla  yeni bir aşamaya geçtiğini belirten Erdoğan, Astana sürecini birlikte başlattıkları Rusya ile yakın işbirliğini sürdürme arzusunda olduklarını ifade etti. Erdoğan, “ABD’nin Suriye’den çekilmesi, doğru yönde atılmış bir adımdır. Zira Suriye’de yaşanan kriz, ancak Suriye’nin yaralarının iyileşmesinden fayda, derinleşmesinden ise zarar görecek ülkeler tarafından çözülebilir” dedi. Siyasi çözüme  ulaşılması için Türkiye ve Rusya’nın işbirliğinin sürmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan,Türkiye’nin Suriye Kürtleriyle sorunu olmadığını, YPG/PYD’nin Suriyeli Kürtleri temsil etmediğini anlattı. 

HAKKIMIZ SAKLI

Erdoğan, “Öte yandan otuz yılı aşkın süredir vatandaşlarımızı hedef alan bir terör örgütüyle ilgili ne yapılacağını kimseden öğrenecek, terörle mücadele etmek için kimsenin müsaadesini isteyecek değiliz. Koşullar olgunlaştığında Suriye topraklarından ülkemizi tehdit eden teröristleri hedef alma hakkımızı saklı tutuyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Suriye konusunda Türkiye’nin pozisyonunun çok açık olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti: “Bölgemizde yaşanan sorunlar, ancak kaderi bu coğrafyanın kaderine bağlı olan milletler tarafından kalıcı olarak çözülebilir. Artık gazete manşetlerine, sosyal medya kampanyalarına göre politika belirlemenin zamanı geçmiştir.”

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