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Politika

Terörle mücadele operasyonların durmasını isteyenlere AK Parti'den tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Terör örgütüne destek veren kesimler, terörle mücadele operasyonlarımızın durmasını istiyorlar. Bunlar egemenliğimizi terör örgütlerine ve onların arkasındaki yabancı odaklara devretmek isteyenlerdir. Egemenliğimizi koruyacağız, terörle mücadeleye tavizsiz devam edeceğiz.

21 Kasım 2022 Pazartesi 16:34 - Güncelleme:
Terörle mücadele operasyonların durmasını isteyenlere AK Parti'den tepki
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Terör örgütüne destek veren kesimler, terörle mücadele operasyonlarımızın durmasını istiyorlar. Bunlar egemenliğimizi terör örgütlerine ve onların arkasındaki yabancı odaklara devretmek isteyenlerdir. Egemenliğimizi koruyacağız, terörle mücadeleye tavizsiz devam edeceğiz.

Bu şebekeler, Türkiye'nin terörle mücadele operasyonlarına "savaş politikası" diyor. Terörle mücadelemize savaş politikası diyenler "terör siyaseti"nin üyesi olarak konuşuyorlar.

Bu zihniyet, Türkiye Cumhuriyeti ile terör örgütünü eşit göstermeye çalışan sapkın bir zihniyettir.

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