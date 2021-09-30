''Terörle mücadelede Türkiye'nin desteğine ihtiyacımız var''

AA 30 Eylül 2021 Perşembe 15:34 - Güncelleme: 30 Eylül 2021 Perşembe 15:46

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Türkiye'nin Afrika ile kurduğu ortaklık ve iş birliğine ilişkin, "Ben bu ortaklıktan memnun olduğumu söyleyebilirim. Her geçen günle birlikte ilerleme kaydediyoruz. Olumlu adımlar atıyoruz." dedi.

Muhammed, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Bakanlık'ta ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye-Afrika ilişkilerinin hem tarihi hem kültürel hem de değerlerin paylaşımında kendine önemli yer edindiğini gördüklerini belirten Muhammed, Afrika kıtasının bu nedenlerle Türkiye'yi stratejik bir ortak olarak değerlendirdiğini ve değerlendirmeye de devam ettiğini söyledi.

Türkiye ile Afrika'daki diplomatik ve ekonomik ilişkilerinin arttığına değinen Muhammed, "Birkaç hafta sonra da 3. zirveyi (3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi) burada, Türkiye'de gerçekleştireceğiz. Daha fazla ortaklığımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz ve sadece rakamlara bakıldığında bile bakanımızın telaffuz etmiş olduğu ikili ticaret hacmi 25 milyar doları aşmış durumda. Bunun dışında büyükelçilik sayılarının, Türk Büyükelçiliklerinin Afrika'daki sayıları ve Afrikalı büyükelçiliklerin Ankara'da artan sayısına bakıldığında somut bir kanıt görüyoruz. Bu ortaklığın gidişatının gelişiminin somut göstergesini görmüş oluyoruz. " ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede Afrika Birliğinin öncelikleri olan konular ile Türkiye ile Afrika arasında ortak çıkar gözeten konuları görüştüklerini kaydeden Muhammed "Barış ve güvenlik konuları, kalkınma konuları, ticaret ile ilgili konular, ortaklık ile ilgili konular bunun yanı sıra özellikle bu ortaklığın güçlendirilmesi konularını ele aldık." diye konuştu.

Muhammed, Türkiye ile Afrika arasında stratejik ortaklığın, daha somut ve etkin gelişebilmesi için birkaç hafta içerisinde Türkiye'de düzenlenecek Türkiye-Afrika zirvesinde ilgili konuların gündeme geleceğini anlattı.

AFRİKA'NIN TERÖRLE MÜCADELEDE TÜRKİYE'NİN DESTEĞİNE İHTİYACI VAR

Özellikle Afrika'daki terör eylemleri sonrası Libya'dan Sahel bölgesine, Çad, Afrika boynuzu ve terörden etkilenmeyen bölgelerde de zorluklar yaşandığını kaydeden Muhammed, "Bu konularda ben Türkiye'nin desteğine kıymet veriyorum. Afrika devletlerinin ve Afrika birliğinin kurumlar bazındaki çabalarına vermiş oldukları desteğe kıymet veriyorum." dedi.

"Terörizm tehlikesi global bir sorundur. Kuşkusuz bununla ilgili uluslararası camianın müdahalesine ihtiyacımız var. Türkiye gibi önde gelen devletlerin desteğine ihtiyacımız var ki bu çabalarla birlikte terörist eylemleri sonlandırabilmeliyiz. Bunlar tüm Afrika kıtasını etkileyen eylemler." diyen Muhammed, Afrika kıtasının belli bölgelerinde çatışmaların olduğunu ve Bakan Çavuşoğlu ile görüşmesinde bunları ele aldıklarını aktardı.

Libya'da paralı asker ve askeri hareketliliğin olduğunu da bildiklerini vurgulayan Muhammed, "Bunlar aslında ciddi şekilde Afrika kıtasının önemli kısmını tehdit ediyor, özellikle Sahel bölgesindeki devletleri." değerlendirmesini yaptı.

Etiyopya-Sudan sınır bölgesinde anlaşmazlık olduğuna işaret eden Muhammed, Türkiye'nin bu alanda ara bulucu teklifine çok olumlu baktıklarını söyledi.

Somali'nin çok zor koşullarda seçime hazırlandığını ve Somali konusuna ilişkin Çavuşoğlu ile görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Muhammed, "Bu ülkeye tüm desteğimizi verebileceğimizi ifade ettik. Türkiye'ninkini de olumlu karşılıyoruz. Bu ülkelerin istikrara kavuşmasını son derece önemli buluyoruz. Onlarca yıldır bu ülkeler son derece zor koşullar altında yaşamaya devam etmektedirler. " diye konuştu.

"3. TÜRKİYE-AFRİKA ORTAKLIK ZİRVESİ'NİN FIRSAT OLMASINI DİLİYORUZ"

Muhammed, Türkiye ile Afrika arasında ekonomik ortaklık konunun son derece elzem bir konu olduğuna dikkati çekerek "Önümüzdeki, şu anda hazırlıklarına iki tarafın da devam ettiği zirvenin bir fırsat olmasını diliyoruz. Daha da önemli gelişim kaydetmemize fırsat olmasını diliyoruz." dedi.

Afrika-Türkiye ortaklığına ilişkin, "Ben bu ortaklıktan memnun olduğumu söyleyebilirim. Her geçen günle birlikte ilerleme kaydediyoruz. Olumlu adımlar atıyoruz. Afrika toplumları somut olana inanır, görülebilir olana inanır, günlük hayatlarına etki eden şeylere inanır. Ne kadar somut adım atarsak o kadar hepimizin yararına olduğunu söyleyebilirim. Türkiye ile olan ortaklığın da bu anlamda gerçekten stratejik sıfatını hak ettiğini söyleyebilirim." diyen Muhammed, gittiği Afrika ülkelerinde Türkiye'nin inşa ettiği altyapıları, elektrik santrallerini, hastaneleri, yolları gördüğünü ve aradıkları şeyin de tam olarak bu olduğunu belirtti.

Muhammed, şöyle devam etti:



"Bizler bu ortaklıktan memnunuz. Bu, eşit-eşit seviyesinde, arkadaş düzeyinde, arkadaşlar arasında, tabuları olmayan, samimi ve açık bir şekilde konuşulan, beraber hareket etmeyi hedefleyen, insanların karşılaşmış olduğu hedeflerin beraber üstesinden gelmeyi hedefleyen bir ortaklık."

İstanbul'da 17-18 Aralık'ta düzenlenecek 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne ilişkin ise Muhammed, şunları kaydetti:

"Hedeflerimizin büyük kısmı konusunda ortak hedeflerimiz var. Türk iş adamlarının Afrika'da neler yapabildiğini gördük. Yine bu süre içinde (2014'teki Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nden bu yana) yatırımcıların Afrika pazarını daha iyi tanıdıklarını söyleyebilirim ve Afrikalılar da Türk iş adamlarını, Türk yatırımcılarını, ticari olanakları ve Türkiye'nin imkanlarını daha iyi tanıdılar. Dolayısıyla kademe kademe gidilecek olduğunda bu önemli bir kademe ve bizim daha da derinleşmemizi sağlayacaktır."

Muhammed, Türkiye ziyareti çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ile görüşeceğini, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığını ziyaret edeceğini kaydetti.