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Politika

''Terörsüz Türkiye''de kritik aşama: Başkan Erdoğan DEM heyetini kabul edecek

Başkan Erdoğan, DEM heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. DEM Parti heyetinde Pervin Buldan ve Mithat Sancar yer alacak. Saat 15.00'teki görüşmede MİT Başkanı Kalın da bulunacak.

HABER MERKEZİ7 Temmuz 2025 Pazartesi 08:46 - Güncelleme:
''Terörsüz Türkiye''de kritik aşama: Başkan Erdoğan DEM heyetini kabul edecek
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında DEM Parti heyetini bugün saat 15.00'te kabul edecek.

Terörsüz Türkiye sürecinde yeni haftada kritik bir aşamaya geçilecek.

DEM Parti İmralı heyeti, dün terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı Adası'nda görüştü. DEM heyetinde DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Faik Erol yer aldı.

DEM heyeti bugün de Başkan Erdoğan ile görüşecek.

Erdoğan'ın bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DEM heyetindeki Mithat Sancar ve Pervin Buldan'ı kabul edeceği açıklandı.

DEM'DEN AÇIKLAMA

İmralı'da 2.5 saat süren görüşmenin ardından DEM Parti'den yapılan açıklamada "Öcalan, heyet üyelerimizin Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştireceği görüşmeye büyük önem verdiğini belirterek, bu görüşmenin tarihi nitelikte olduğunu dile getirdi" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerlerimiz için de taziye ifadelerine yer verildi.

Erdoğan ve DEM Parti heyeti arasındaki ilk görüşme, 10 Nisan'da gerçekleşmişti.

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