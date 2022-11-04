Terörün değil terörle mücadelenin karşısındalar! Hepsi bir bir ayrıldı

CHP ve İYİ Parti'deki çatlakların kökeninde FETÖ ve HDP ile girilen örtülü ittifaklar yatıyor. Genellikle partiler içindeki milliyetçi kesim ittifak uğruna verilen tavizlerden rahatsız.

Siyasette öne çıkan, partilerinde de iyi bir konumdayken istifa eden üyeler, FETÖ ve HDP/PKK ile yapılan ittifakları deşifre eden açıklamalarıyla gündem oldular.

MEHMET ALİ ÇELEBİ: HEM 'PKK TERÖR ÖRGÜTÜDÜR' DEMEYENLERLE İŞ TUTMA HEM ÇELEBİ OLMAZ

CHP yöneticilerinin milli olaylardaki sessizliğine, siyasi rant uğruna verilen tavizlere dikkat çeken Çelebi istifa açıklamasında, "Emperyalizme diz çöktürmüş CHP'den, S-400, Mavi Vatan, Kıbrıs, Libya, Azerbaycan, Suriye gibi milli konularda kekeleyen yöneticilere, 'Hangi istiklal vardır ki yabancıların planlarıyla yabancıların nasihatlarıyla yükselebilsin. Tarih böyle bir olay kaydetmemiştir.' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ten, yabancılardan demokrasi dilenen yöneticilere, Atatürk demekten imtina edenleri sahiplenen ve el üstünde tutan CHP'ye geldik." ifadelerini kullandı.

Siyasete katıldığı günden istifa ettiği güne kadar karşılaştığı çelişkilere sessiz kalamayacağını dile getiren "Hem kurucu felsefeye aykırı tercihler hem Çelebi olmaz. Hem Ahmet Altan hem Çelebi olmaz. Hem Abdullah Gül ve türevleri hem Çelebi olmaz. Hem 'PKK terör örgütüdür.' demeyenlerle iş tutma hem Çelebi olmaz. Hem Cumhuriyet yıkıcılarla ve kumpasçılarla dostluk hem Çelebi olmaz." dedi.

ÖZTÜRK YILMAZ'DAN KILIÇDAROĞLU'NA AĞIR SÖZLER: FETÖ'CÜLER KASET KUMPASIYLA ONU GÖREVE GETİRDİ

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, katıldığı canlı yayında, eski partisi CHP'den ayrılma sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyerine dikkat çeken Yılmaz, "Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin başına yakışmayan bir adam. FETÖ'cüler CHP'yi kontrol etmek isteyip, kaset kumpasıyla onu göreve getirdi." diye konuştu.

CHP'de 14'üncü kat olduğunu ve gizli görüşmelerin burada yürütüldüğünü ifade eden Yılmaz, "CHP yönetimi 15 Temmuz'u önceden biliyordu" dedi.

EMİNE ÜLKER TARHAN: CHP YÖNETİMİNİN TERCİHLERİNİ DEĞİŞTİREMEYECEĞİMİ ANLADIĞIMDAN İSTİFA EDİYORUM

2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan görevi bırakmasını isteyen milletvekillerinden Emine Ülker Tarhan, partisinden istifa etmişti.

CHP Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan yaptığı yazılı açıklamada, "Belirsiz politikalar ile halkımızın duyarlılıklarından kopuk muhalefet anlayışında ısrar edeceği anlaşılan CHP yönetiminin olası vahim tercihlerini değiştiremeyeceğimi anladığımdan, iktidar umudu da hedefi de bulunmayan yanlış ve zayıf politikaların parçası olmamak için büyük umutlarla geldiğim CHP'den istifa ediyorum." İfadelerini kullandı.

CHP İÇİNDEKİ CIA İŞBİRLİKÇİSİNİ DEŞİFRE ETTİ, SİYASİ HAYATI SON BULDU

CIA'ya özel istihbarat üreten Stratfor'un Wikileaks'te yayınlanan iç yazışmalarındaki TR-705 kodlu bilgi kaynağının CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu olduğu iddia edilmişti. Söz konusu iddiayı belgeleriyle ortaya koyan ve Tanrıkulu'nun CIA'daki kod numarasını da ifade eden o zamanın CHP Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, CHP tarafından disiplin cezası almıştı.

İYİ PARTİ KURUCULAR KURULU ÜYESİ VE ESKİ GENEL BAŞKAN BAŞDANIŞMANI EMEKLİ TUĞGENERAL ALİ AYDIN, AKŞENER'İN HDP İLGİSİNE GÖZ YUMMADI

24 Haziran 2018 seçiminde İYİP ile HDP arasındaki örtülü ittifak seçmenler arasında tartışma konusu olmuş, taraflar sessizliğe gömülmüştü. Her ne kadar HDP zamanla bu ilişkiyi zamanla ifşa etse de İYİ Parti'den bugüne kadar konu ile ilgili doğrudan bir açıklama gelmedi.

HDP'nin elinde şehit kanı olduğunu ifade eden Ali Aydın, Akşener'in açıklamaları için "Hem Yüce Türk milletini hem de Yüce Türk devletine gönülden bağlı Kürt kardeşlerimizi derinden yaralamıştır. Ne yazık ki bu talihsiz açıklama da şahsım gibi terörle mücadeleye yıllarını vermiş birisi adına bardağı taşıran son damla olmuştur" şeklinde konuşmuştu.

Balyoz Davası'nda 11 Şubat 2011 tarihinde tutuklanarak 32 ay cezaevinde kalan Tuğgeneral Ali Aydın, kendisi gibi İYİP'e katılan Ergenekon mağduru isimlerin, FETÖ'yle mücadelelerinin siyasi malzeme yapıldığını, kendisi gibi isimlerin İYİ Parti'nin vitrininde yer alarak kamuoyunda bir meşruiyet kurmak için kullanıldığını belirtmişti.

DÖNEMİN İZMİR MİLLETVEKİLİ BİRGÜL AYMAN GÜLER: CHP, FETÖ İLE İŞ BİRLİĞİ YAPTI

CHP eski milletvekili Birgül Ayman Güler, 30 Mart 2014 seçimlerinden kısa süre sonra "Her ne kadar parti yönetimimiz inkâr etse de 30 Mart seçimlerinde cemaatle ittifak yaptı. İllerde ve ilçelerde cemaatin çeşitli unsurlarının Cumhuriyet Halk Partisi'yle yürüdüğünü hepimiz gördük" şeklinde konuştu, ilerleyen süreçte de siyasi rant uğruna terör örgütü FETÖ ile kurulan bu iş birliğinden dolayı partiden istifa etti.

MİLLETVEKİLİ İSMAİL OK: İYİP, SOROS VAKIFLARINDA GÖREV YAPANLARI BAŞKANLIK DİVANINDA EN HASSAS GÖREVLERE GETİRDİ VE HDP İLE BİRLİKTE HAREKET ETTİ

O dönem İYİ Parti Balıkesir Milletvekili olan İsmail Ok, 2020 Şubat ayında partisinden istifa etti. Soros vakıflarında görev yapanların Başkanlık Divanında en hassas görevlere getirildiğini, Genel Başkan Meral Akşener'in durumu bilmesine rağmen bu kişilerin en hassas birimlerde görevlendirilmesinde bir sakınca görmediğini ifade eden Ok, bu tutumun kendisinde şok etkisi yarattığını söyledi.

Bunun yanı sıra İsmail Ok 2020 yıllarında dahi, CHP'nin HDP ile ittifak içinde olduğunu ve İYİ Parti'nin de bu ittifaka dahil olduğunu ifade ediyordu. İYİ Parti'in ortaya koyduğu kuruluş dinamikleri ile gerçek kimliği arasındaki çelişkiye dikkat çeken Ok, "İYİ Parti'nin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucu değerlerini benimseyen, bütün vatandaşları hiçbir ayrım yapmadan kucaklayan milli bir parti olarak kurulduğunu, ancak iddialarının çok kısa bir zamanda yerle bir olduğunu, hayallerinin yıkıldığını" ifade etmişti.

ADANA MİLLETVEKİLİ İSMAİL KONCUK, HDP İLE ÖRTÜLÜ İTTİFAKA 2020 YILINDA İSYAN ETMİŞTİ

Dönemin Adana Milletvekili İsmail Koncuk da partisinden ayrılan isimlerden biriydi. Koncuk yaptığı açıklamada HDP ile yapılan Anayasa çalışmasına dikkat çekerek, "Divan üyesi olarak görevlendirilen bazı kişilerin Türk milliyetçiliği ile taban tabana zıt görüşleri ile PKK, FETÖ konusundaki açıklamaları göz önüne alındığında partinin vitrine koyduğu bu tür kişilerle nereye savrulduğu meçhuldür." demişti.

İYİ PARTİ MEDYADAN SORUMLU ESKİ BAŞKAN YARDIMCISI ADEM TAŞKAYA: PARTİNİN ÜST DÜZEY YETKİLİLERİ ABD KONGRESİ BAĞLANTILI KURULUŞLARDAN FONLANIYOR

Adem Taşkaya, partide üst görevlerde bulunan birçok kişinin ABD Kongresi tarafından fonlanan "Denge ve Denetleme Ağı" (DDA) adlı kuruluşla bağlantılı olduğunu iddia etmişti.

Taşkaya'nın verdiği bilgiye göre bu kişiler arasında, Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, Siyasi İşler Başkanı Salim Ensarioğlu ve partinin kurucularından Selda Tandoğan Demirel öne çıkıyor. DDA, turuncu devrimlerin finansörü National Endowment for Democracy'nin (NED) desteklediği bir organizasyon. Taşkaya, ABD'nin bu kuruluşlar aracılığıyla ve bu kuruluşları partilere yerleştirerek bölücü faaliyetlerini gerçekleştirdiğini, İYİP ise bu faaliyetlerin aleti haline geldiğini anlattı.

Taşkaya daha önce de HDP ile 4 ay boyunca gizli görüşmeler yürüten İYİ Partili'nin Nuri Okutan olduğunu söylemişti.

MUHARREM İNCE: ABD'DEN DEMOKRASİ DİLENENLERLE YOLUMU AYIRIYORUM (8 ŞUBAT 2021)

Muharrem İnce istifa açıklamasında CHP'nin konu Türkiye olunca yanlış yerde durduğunu ifade ederek, "Mavi vatanı kavrayamayanlarla yolumu ayırıyorum. FETÖ'cüleri, Soros'çuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum. 'Ne işimiz var Libya'da' deyip, Mavi Vatan'ı kavrayamayanlarla yolumu ayırıyorum. 'Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım etti' diyenlerle yolumu ayırıyorum. Bu yönetimin değersizleştirdiği ilkeleri yaşatmak için bu arkadaşlardan ayrılıyorum... ABD'den demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum. Mustafa Kemal Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. Atatürk'e kefere diyenlerle yolumu ayırıyorum." demişti.