Terörün ‘T’si bile kalmayacaktır
Yıldırım, “Ne yaparsa yapsınlar, hangi alçaklığa başvurursa vursunlar şunu cümle alem bilmelidir ki bu topraklarda terörün ‘t’si kalmayacak. Devletimizin bu kararlılığı vardır” dedi.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi’ndeki Ege Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Açılışı ve Fahri Doktora Törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Yıldırım, alçak bölücü terör örgütü PKK’nın bu sabah arama tarama görevi için sahaya çıkan jandarmalara tuzak kurduğunu, el yapımı patlayıcının uzaktan patlatılması sonucu kahraman Mehmetlerden bazılarının şehit olduğunu, bazılarının da yaralandığını söyledi.
DEVLETİMİZİN KARARLILIĞI VAR
Şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa, şehit yakınlarına sabır dileyen Yıldırım, “Milletimizin başı sağ olsun. Ne yaparsa yapsınlar, hangi alçaklığa başvurursa vursunlar şunu cümle alem bilmelidir ki bu topraklarda terörün ‘t’si kalmayacak. Devletimizin bu kararlılığı vardır. Esasen bu canilerin yapmaya çalıştıkları da son zamanlarda teröre karşı verilen mücadelede elde edilen mutlak başarılı sonuçlar karşısındaki can havliyle yaptıkları hareketlerdir” dedi.
EN HAKLI MÜCADELEMİZ
Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabı üzerinden terörle mücadeleye ilişkin, değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin terörle mücadelesine ilişkin paylaşımlarda da bulunan Çelik, Türkiye’nin etrafında olanların son zamanlarda her zamankinden daha çok berraklaştığını belirterek, şöyle devam etti: “Terörün ülkemize ve bölgemize karşı, kimler tarafından ne amaçla beslendiği daha açık görülüyor. Bu da mücadelemizin haklılığını çok daha net gösteriyor. Türkiye’nin terörle mücadelesi, yeryüzünün en gerekli ve en haklı mücadelesidir. Ülkemizin güvenliği için olduğu kadar yakın coğrafyamızdaki halkların onurlu geleceği için de verdiğimiz bir mücadeledir bu. Türkiye’nin terörle mücadelesi en yüksek siyasi meşruiyete sahiptir. Terör örgütlerine destek verenler, bu örgütler üzerinden bölge halklarına zulüm getirecek yeni politikaları hayata geçirmeye çalışıyorlar.”
BU MİLLET BERTARAF EDECEK
AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş ise, Batman’da 7 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Kurtulmuş, yaptığı açıklamada Allah’tan rahmet dileyerek, “Çok acı bir haber. Doğu ve güneydoğu Anadolu’nun birçok şehri diyarı huzur haline geldi. Amacımız vatandaşımızın her yerde huzur içerisinde yaşaması. Bunun için de devlet olarak her türlü hizmeti götürmek vazifemiz. Ulaşımın rahat sağlanabilmesi için karayollarının yapılması ve kardeşlerimizin en iyi hizmeti alabilmesi için gayret sarf ediyor. Maalesef terör örgütü de bu hizmetin alınmaması için yıllardır elinden geleni yapıyor” dedi. Kurtulmuş, “En son askerlerimiz yola döşenen EYP’nin patlatılması sonucu hain bir şekilde katledildiler. Bu millet bu terör saldırılarını bertaraf edecek, ipleri başkaları elinde olan terör sürülerini bertaraf edecektir. Ortadoğu’da yaşanan kıyameti görüyoruz. Terörün niçin kullanıldığını görüyoruz” diye konuştu.
BAHÇELİ: BİZ BU HESABI MAHŞERE BIRAKMAYIZ
MHP lideri Devlet Bahçeli Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Pusu kuran leşler, bomba tuzaklayan cesetler, kurşun atan hain teröristler bilsinler ki elbette hesap mahşere kalmayacak, bu dünyada görülecektir. Döktüğünüz şehit kanlarında boğulacaksınız, devirdiğiniz umutların altında inim inim inleyeceksiniz. Onların isimlerini bugüne kadar hiç duymamıştık! Nerede doğup nerede görev yaptıklarını da bilmiyorduk! Allah şahit, hepsinin kahraman olduğundan eminiz. Onlar ki, Batman’da şehit düştüler; vatan nöbetine millet hizmetine, beka mücadelesine kanlarıyla imza attılar. İzmir’den Antalya’ya, Eskişehir’den Ankara’ya, Amasya’dan Samsun’a, Balıkesir’den yurdun dört bir köşesine al bayrak olduk tabutlara sarıldık, ağıt olduk semalarda yankılandık, milli ant olduk hainlerin tepesine ateş olup düşeceğimiz günlere odaklandık. Onlar kahramandı, onlar korkusuzdu, onlar vatan sevdalısı, millet aşıklarıydı. Şimdi Peygamberlere komşu oldular, tartışmasız uçmağa vardılar. Tereddütsüz en yüce makama ulaştılar” dedi.
Oktay: Misliyle cevap verilecek
Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, “Devletimiz, teröre ve destekçilerine sınırlarımız içinde ve dışında misliyle cevap verecektir.” ifadesini kullandı. Oktay, Batman’da gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin Twitter’dan paylaşımda bulundu. Terör saldırısında şehit düşen kahraman askerlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Oktay, “Devletimiz teröre ve destekçilerine sınırlarımız içinde ve dışında misliyle cevap verecektir. Milletimizin başı sağolsun” değerlendirmesinde bulundu.
Terör bitmeden mücadele bitmez
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları toplantısı için gittiği Brüksel’de Batman’daki terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Akar, “Alçak ve hain bir saldırı sonucunda 7 şehidimiz ve yaralılarımız var. Ben öncelikle şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.‘Terörle mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilene kadar devam edecektir.’ ifadelerini kullanan Hulusi Akar, şunları kaydetti: “Bu konuda azimliyiz, kararlıyız. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz artan bir şiddette, artan bir tempoda devam edecek. Terörist bitmeden, mücadelemiz bitmeyecek. Terör biter, o zaman mücadele biter.”
Al bayrak özgürce dalgalanacaktır
Başkanlık sözcüsü İbrahim Kalın Batman’da 7 şehit verdiğimiz hain saldırının ardından sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Sözcü Kalın, mesajında: “Batman’da şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Ne yaparlarsa yapsınlar al bayrağımız özgürce dalgalanmaya devam edecek” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.