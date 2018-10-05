Terörün ‘T’si bile kalmayacaktır  

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi’ndeki Ege Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Açılışı ve Fahri Doktora Törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Yıldırım, alçak bölücü terör örgütü PKK’nın bu sabah arama tarama görevi için sahaya çıkan jandarmalara tuzak kurduğunu, el yapımı patlayıcının uzaktan patlatılması sonucu kahraman Mehmetlerden bazılarının şehit olduğunu, bazılarının da yaralandığını söyledi.

DEVLETİMİZİN KARARLILIĞI VAR

Şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa, şehit yakınlarına sabır dileyen Yıldırım, “Milletimizin başı sağ olsun. Ne yaparsa yapsınlar, hangi alçaklığa başvurursa vursunlar şunu cümle alem bilmelidir ki bu topraklarda terörün ‘t’si kalmayacak. Devletimizin bu kararlılığı vardır. Esasen bu canilerin yapmaya çalıştıkları da son zamanlarda teröre karşı verilen mücadelede elde edilen mutlak başarılı sonuçlar karşısındaki can havliyle yaptıkları hareketlerdir” dedi.

EN HAKLI MÜCADELEMİZ

Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabı üzerinden terörle mücadeleye ilişkin, değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin terörle mücadelesine ilişkin paylaşımlarda da bulunan Çelik, Türkiye’nin etrafında olanların son zamanlarda her zamankinden daha çok berraklaştığını belirterek, şöyle devam etti: “Terörün ülkemize ve bölgemize karşı, kimler tarafından ne amaçla beslendiği daha açık görülüyor. Bu da mücadelemizin haklılığını çok daha net gösteriyor. Türkiye’nin terörle mücadelesi, yeryüzünün en gerekli ve en haklı mücadelesidir. Ülkemizin güvenliği için olduğu kadar yakın coğrafyamızdaki halkların onurlu geleceği için de verdiğimiz bir mücadeledir bu. Türkiye’nin terörle mücadelesi en yüksek siyasi meşruiyete sahiptir. Terör örgütlerine destek verenler, bu örgütler üzerinden bölge halklarına zulüm getirecek yeni politikaları hayata geçirmeye çalışıyorlar.”

BU MİLLET BERTARAF EDECEK

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş ise, Batman’da 7 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Kurtulmuş, yaptığı açıklamada Allah’tan rahmet dileyerek, “Çok acı bir haber. Doğu ve güneydoğu Anadolu’nun birçok şehri diyarı huzur haline geldi. Amacımız vatandaşımızın her yerde huzur içerisinde yaşaması. Bunun için de devlet olarak her türlü hizmeti götürmek vazifemiz. Ulaşımın rahat sağlanabilmesi için karayollarının yapılması ve kardeşlerimizin en iyi hizmeti alabilmesi için gayret sarf ediyor. Maalesef terör örgütü de bu hizmetin alınmaması için yıllardır elinden geleni yapıyor” dedi. Kurtulmuş, “En son askerlerimiz yola döşenen EYP’nin patlatılması sonucu hain bir şekilde katledildiler. Bu millet bu terör saldırılarını bertaraf edecek, ipleri başkaları elinde olan terör sürülerini bertaraf edecektir. Ortadoğu’da yaşanan kıyameti görüyoruz. Terörün niçin kullanıldığını görüyoruz” diye konuştu.