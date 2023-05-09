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Politika

Erdoğan düşmanlığında sınır tanımıyorlar! Tetikçi Batı medyası yine algı peşinde

14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala Batı'nın tetikçi medyası algılarına aralıksız devam ediyor. AK Parti'nin tarihe geçen mitinglerinin ardından yeniden Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığına soyunan Londra merkezli The Economist dergisi, sosyal medya hesabından yeni skandal bir görsele imza attı.

9 Mayıs 2023 Salı 00:46 - Güncelleme:
Erdoğan düşmanlığında sınır tanımıyorlar! Tetikçi Batı medyası yine algı peşinde
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Terör örgütü PKK'dan sonra Batı medyası da 14 Mayıs seçimlerinde 7'li koalisyona destek açıklamalarını yapmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan'a yönelik 'Erdoğan gitmeli' sloganı ile skandal bir kapak yayınlayan Londra merkezli The Economist dergisi bu sefer de derginin kapağında kullandığı söylevleri sosyal medya kapağına sabitleyerek başka bir skandala imza attı.

Terör örgütü PKK gibi The Economist'te benzer sloganlar ve iddialar ile Başkan Erdoğan'a karşı 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini ilan etti.

Batı medyasının başlıca dergilerinden biri olan The Economist Başkan Erdoğan ve 14 Mayıs seçimlerine karşı manipülatif içeriklerin üretilmesinde öncülük etmişti.

The Economist dergisi milyonlarca takipçisi olan resmi sosyal medya hesabının kapağını Türkiye ve Başkan Erdoğan'a karşı propaganda içerikleri ile değiştirdi. Dergi aynı hesapta sabit gönderi olarak da geçtiğimiz günlerde tepki çeken skandal kapağı kullanmakta.

7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Londra'dan temiz para getireceğim vaadinden sonra Londra merkezli The Economist başta olmak üzere Batı medyasının kendisine yoğun destek vermesi tartışmalara neden oldu.

"BU İŞ DERGİLERLE MERGİLERLER OLMAZ"

Başkan Erdoğan, bugün konuştuğu Tekirdağ mitinginde The Economist başta olmak üzere Türkiye'ye dışardan müdahale etmeye çalışan Batı medyasına sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Bu Batı alışacak, öyle dergilerle mergilerle Erdoğan'a saldırmak işi çözmez. İşte burası, işi burası (bu meydan) çözer." ifadelerini kullandı.

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