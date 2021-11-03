Tezkereye ''Hayır'' diyen Kılıçdaroğlu'ndan hayrete düşüren sözler! Cevabını Bakan Varank verdi

3 Kasım 2021 Çarşamba 15:03 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 15:08

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerektiği takdirde Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin tezkere, CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Partinin "evet" oylarıyla TBMM'de kabul edildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yozgat'ta STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, ağızları açık bırakan sözler sarf etti.

Kılıçdaroğlu, "Söz veriyorum o Kandil denilen yuvayı yerle yeksan etmezsem Kılıçdaroğlu demesinler." diye konuştu.

Sınır ötesi harekat tezkeresine "Hayır" diyen Kılıçdaroğlu'na cevap Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi.

Varank Twitter hesabından, "Kandil'i yerle yeksan etmek için bizim gibi sınır ötesi operasyon yapmanız lazım. Mehmetçiğimizi sınır ötesine gönderebilmek için de tezkere çıkarmanız lazım. Hani şu geçtiğimiz hafta mecliste hayır dediğiniz tezkerelerden..." diye yazdı.