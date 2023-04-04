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Politika

The Economist'ten çarpıcı analiz: Türkiye'deki seçimi Erdoğan'ın kazanacağını öngörüyoruz

14 Mayıs'taki seçimlere kısa süre kalmışken, dünya basınının Türkiye'ye ilişkin analizleri devam ediyor. Son olarak The Economist dergisi, Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimini Başkan Erdoğan'ın kazanmasını öngördüklerini yazdı.

4 Nisan 2023 Salı 14:38 - Güncelleme:
The Economist'ten çarpıcı analiz: Türkiye'deki seçimi Erdoğan'ın kazanacağını öngörüyoruz
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Londra merkezli dergi The Economist dergisinin araştırma ve analiz bölümü Economist Intelligence Unit (EIU), Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimi Erdoğan'ın kazanmasını öngördüklerini belirtti. "Erdoğan ve kabinesinin deprem bölgesinde 7/24 gösterdiği çaba, atılan temeller; ekonomide emekliler başta olmak üzere açıklanan reformlar, Kılıçdaroğlu'nun gafları, Millet İttifakı'nın dağınık görüntü vermesi, Muharrem İnce'yle girilen soğuk savaş gibi sebepler, kararsız seçmenlerin Cumhur İttifakı'na yönelmesini sağladı. Bu son anket sonuçlarına da yansıdı." ifadeleri kullanıldı.

Londra merkezli dergi The Economist'in araştırma ve analiz bölümü olan Economist Araştırma Birimi (EIU) 14 Mayıs'taki seçimlere dair bir değerlendirmede bulundu.

Economist Intelligence Unit'in (Economist Araştırma Birimi) kıdemli araştırmacıları Agathe Demarais ve Adeline VanHoutte, "Yarışın mevcut cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında olduğuna şüphe yok" değerlendirmesinde bulundu.

'ERDOĞAN'IN YENİDEN SEÇİLECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyundaki profilinin güçlü oluşuna ve medya üzerindeki ağırlığına değinilen analizde, "Erdoğan seçim yaklaştıkça maaş artışı ve düşük kredi faizi gibi bir dizi somut adımlar atarak 'seçim ekonomisi' taktiğini kullanıyor. EIU, muhafazakar seçmenlerin çoğunun desteğini elinde tutan Erdoğan'ın yeniden seçileceğini öngörüyor" denildi.

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