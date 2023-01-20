The Economist'ten haddini aşan Türkiye kapağı! AK Parti'den sert tepki: Bu derginin bizi sevmemesi gurur vesilesi

Londra merkezli The Economist dergisi bu haftaki sayısında büyük bir skandala imza attı.
Kapağında Türk bayrağı üzerindeki hilale Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siluetini yerleştiren dergi, seçim analizinde 'Türkiye felaketin eşiğinde' ifadesini kullandı.
CNN Türk'te katıldığı canlı yayında The Economist'in skandal kapağına tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "AK Parti döneminde 15 seçim yapıldı. Halkımızdan başka referansımız olmadı şimdiye kadar. Erdoğan ile Türkiye'nin kaderi birleşti. Erdoğan, onlarca bir risk... Bu derginin bizi sevmemesi gurur vesilesi. İçerde de dışarıda da Erdoğan eleştirisine bakın aynı şeyleri söylüyorlar. Türkiye'de halkın kanaatlerini sisteme yansıtan bir sistem var. Diktatörlüğü bırakın tam tersi millet birlikte yürüyen bir sistem var Türkiye'de." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Güvenlik ve terör uzmanı Coşkun Başbuğ ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğur Yasin Asal derginin seçim analizinde yer alan skandal ifadeleri canlı yayında değerlendirdi.
Başbuğ, derginin kapağı için, "Bu haddini aşan, küstahça ve alçakça bir saldırı." dedi ve sözlerine şöyle devam etti: Economist 2017 referandumunda da benzer şeyler yaptı. Batı Türkiye'yi asla terk etmemeli diye manşet attı. Avrupa'ya akıl verdi, hangi cüretle bunun cevabı yok. Referandum öncesi yaptığı yayınlarda bir değişiklik yapabildi mi asla. Bu manşeti de bizim için bu manşet şaşırtıcı değil. Alçakça ifadeler ve saldırılar var. Akıl tutulması diyebileceğiniz ifadeler var.
Ekonomist ne yapmaya çalışıyor? Bunu sorguluyorsunuz ama benim için şaşırtıcı bir şey yok. Ekonomist, diktatör görmek istiyorsa Lady Diana'nın katline yönelik makale hazırlasın diktatör kimmiş ona baksın. Diktatör arıyorsa kendi ülkesine baksın. Bu söylemlerin maksatlı olduğunu asla unutmamak gerekir. Türk milleti şerbetli.
Coşkun Başbuğ, bu doğrudan tehdit ve alçakça saldırının sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'a değilaynı zamanda Türk milletine de yönelik olduğununaltını çizdi ve"Daha önce de 'Seçilmiş bir diktatör' dediler. Diktatör seçen millet demek istiyorlar" dedi.
Başbuğ Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın neden hedefte olduğunu ise şu sözlerle açıkladı:
Batı'nın tüm tuzaklarını yerle bir eden bir lideri konuşuyoruz. Trump'ı devrin dışına alacaklar demiştik öyle de oldu. Yıkamadıkları tek lider kaldı, Erdoğan. Erdoğan güçlenerek geliyor. 2023'te savunma sanayiinde gelinen noktayı göreceğiz. Muhalefet kanadından gemileri satacağız gibi açıklamalar geldi. Bunlar tesadüf mü asla değil. Erdoğan'ın Yunanistan'a karşı kışkırtıcı politika izleyecek diyor.
Asal da Yunanistan'da da seçimlerin yaklaştığına dikkat çekti ve"Türk dış politikası Yunanistan ve Suriye'yle dengeyi koruyor. Dış politikada ulaşılması istenen bir hedefti. Seçim sürecinde bu yayınların artması muhtemel" ifadelerini kullandı.
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğur Yasin Asal ise konuya ilişkin değerlendirmesinde "Özellikle siyasal iletişimde 5N1K denilen bir yöntem var. Burada buna baktığımızda kim sorusunun cevabında küresel ekonomiye yön vermek isteyen bir ekonomist var. Bu hazırlık daha öncesi için planlanıyordu ama öne çekildiği anlaşıyor. Üretilmiş gerçeklikler içerisinde yapılıyor. Türk demokrasisi sandık siyasetinin güçlü bir ülkedir. Bu seçimlerde Ekonomiste diğer yayınlarda eklenecektir. Meseleleri hem küresel boyutta değerlendirdiğiniz de seçim tarihi ilan edilir edilmez dünyaya nasıl bir imaj vermek istediklerini görüyoruz. Şu anda Türkiye demokrasisine yönelik açık bir saldırı yönünde. Devletler kendi tezlerini ve argümanlarını arzu ettikleri için kullanıyorlar. Önümüzdeki seçimler sadece Türkiye için değil dünya için de belirleyici olacak." ifadelerini kullandı.