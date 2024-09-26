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Politika

Ticaret Bakanı Bolat, Almanya gidiyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Almanya'nın başkenti Berlin'de yarın gerçekleştirilecek Türkiye-Almanya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK/JETCO) 5. Dönem Toplantısı'nda yer alacak.

AA26 Eylül 2024 Perşembe 10:44 - Güncelleme:
Ticaret Bakanı Bolat, Almanya gidiyor
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Bolat, yarın gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında, Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck ile söz konusu toplantıya başkanlık edecek.

Ziyarette, Alman ve Türk iş dünyasının temsilci kuruluşlarıyla yapılacak çalışma gruplarının ortaya koyduğu çıktıları değerlendirecek olan Bolat, toplantının protokolünü de imzalayacak.

Bolat, Türk iş dünyasının kapasitesini artırmaya dönük işbirliği programını hayata geçirecek "Partnering with Germany" niyet beyanına da imza atacak.

- KARŞILIKLI YATIRIMLARIN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Türkiye ile Almanya arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 50 milyar dolara ulaştı.

Türkiye, dünyadaki en önemli ticaret ortaklarından olan Almanya ile bağlarını söz konusu ziyaret kapsamında daha da kuvvetlendirmeyi amaçlıyor. Bu nedenle özellikle karşılıklı yatırımlar, müteahhitlik, sanayi, turizm, üçüncü ülkelerde projeler, Avrupa Birliği (AB), yeşil dönüşüm, dijital ekonomi ve enerji gibi birçok konuda işbirliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

  • Türkiye Almanya Ekonomi
  • Ticaret Ortak Komitesi
  • Berlintoplantısı

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