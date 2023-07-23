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Politika

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa'ya açılan sınır kapılarında incelemede bulundu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Edirne ve Kırklareli'ndeki sınır kapılarında incelemede bulundu.

AA23 Temmuz 2023 Pazar 20:24 - Güncelleme:
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa'ya açılan sınır kapılarında incelemede bulundu
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Bolat, modernizasyonu tamamlanan Pazarkule Sınır Kapısı'nın açılışının ardından Kapıkule Sınır Kapısı'na hareket etti.

Trakya Dış Ticaret ve Gümrük Bölge Müdürü Nihat Kınık'tan bilgi alan Bolat, Ticaret Bakanlığı ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın gurbetçileri karşıladığı ve ikramda bulunduğu stantları ziyaret etti.

Gümrükte görevli personelle sohbet eden Bakan Bolat, yurda giriş yapan gurbetçilerle görüşerek, "Anavatana hoş geldiniz." dedi.

Bazı gurbetçiler, Türkiye'ye girişte bir sıkıntı yaşamadıklarını ifade ederek Bakan Bolat'a teşekkür etti.

Bakan Bolat, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nı da ziyareti sonrası Kırklareli'ne hareket etti.

- Dereköy'de modernize çalışmaları başlayacak

Dereköy Sınır Kapısı'ndaki incelemesinde Bakan Bolat'a Kırklareli Valisi Birol Ekici bilgi verdi.

Bolat, yaptığı açıklamada Dereköy'ün modernize edilmesi için çalışmaların başlatılacağını belirtti.

Dış ticaretin yüzde 40'ının kara yoluyla yapıldığını ifade eden Bolat, bu bağlamda Dereköy Sınır Kapısı'nın da modernize edileceğini bildirdi.

TOBB ile işbirliği halinde çalışmaları başlatacaklarını anlatan Bolat, "İnşallah 1 yıl gibi kısa bir sürede Kırklareli ilimiz Avrupa'ya çıkış noktası olan Bulgaristan sınırında çok modern, geniş ve hızlı işleyen ve Kırklareli'ne, ülkemize yakışır yeni bir gümrük kapısına kavuşmuş olacak. İnşallah Allah nasip ederse 1 yıl sonra bu güzel gümrük kapısını açmak bizlere nasip olur." diye konuştu.

  • Ticaret Bakanı Ömer Bolat
  • Bakan Bolat
  • Ömer Bolat

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