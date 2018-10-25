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TİM Başkanı Gülle: Tuzakları bozacağız

Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve beraberindeki heyeti, Çankaya Köşkü’nde kabul etti.

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TİM Başkanı İsmail Gülle, ihracat ailesinin Türkiye’nin yerli gücü ve Türkiye’nin milli gücü olduğunu belirterek “Hiçbir tereddüttüm olmadan şunu ifade etmeliyim ki, ihracat ailesi ülkemize kurulacak tuzakları bozacak en kritik yapılardan biridir. Döviz kurları üzerinden ülkemize karşı oynanan oyunları, döviz kazandırıcı faaliyetleri genişleterek yine biz bozacağız” dedi. TİM Heyeti kabul sonrasında Başkan Erdoğan’a tablo hediye etti. 

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