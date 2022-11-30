TOGG'u gezmek isteyen Kılıçdaroğlu'na esprili gönderme: Varank senden bayağı çekiniyor

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TOGG'un Gemlik Kampüsü'nü ziyaret etmek istemesine ilişkin dikkat çeken bir detayı anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayın 3'ünde açıklama yapacakmış Bay Kemal. Biz de ayın 3'ünde Şanlıurfa'dayız. Biz de oradan açıklama yapacağız. Bu metni tartışmak abesle iştigaldir. Size biz paravan bir şirket kurdurmayız. Togg'a gelmek istediğini söylemiş yönetim kurulu başkanımıza ben de dedim ki Sanayi ve Teknoloji Bakanımızı da alacaksın yanına. 'O gelecekse ben gelmem' demiş" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı'na seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Varank senden bayağı çekiniyor ya. Bunların kafasıyla diplomasi olur mu? Ege'de Akdeniz'de haklarımızı nasıl koruyabilirler?" ifadelerini kullandı.