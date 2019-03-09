'Topraklarımızı kimse bölemez'
Başkan Erdoğan, Şanlıurfa’da HDP’lilerin “Kürdistan’da kazanacağız” dediği görüntüleri izletti, “Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı?” diye sordu. ‘Hayır’ cevabını alınca da ‘Bizi bölmeye güçleri yetmez’ ifadesini kullandı.
Türkiye Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şanlıurfa İl Başkanlığınca Abide Toplanma Merkezi yanında düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Şanlıurfa’nın tüm ilçelerini tek tek sayarak selamlayan Erdoğan ayrıca, “Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Şanlıurfa’nın tüm kadınlarını özellikle selamlıyorum” dedi. Geleceğe kasdedenlere inat Şanlıurfa’yı her alanda 2023 Türkiyesi’ne hazır hale getirmek için kol kola hedeflerimize yürüyeceklerini anlatan Erdoğan “Biz milletimizle Urfalılarla birlikte yürüyoruz. Karşımızda da kimin kiminle yürüdüğünü de en iyi siz biliyorsunuz” dedi.
PKK GÖNÜLLÜ VE PARALI TAŞERON
“Bu örgüt bugüne kadar en başta benim Kürt kardeşlerim olmak üzere sadece ülkemize ve milletimize zarar vermiştir. Bunlar doğmamış bebekleri, masum çocukları öldürerek nice evlere ateş düşürmüştür. Silahını camide namaz kıldıran imamlarımıza, çocuklarımıza eğitim vermek için çırpınan öğretmenlerimize, sağlık görevlilerimize, yol yapan işçilerimize, ekmeğini peşindeki çiftçilerimize, işinin başındaki esnafımıza çevirerek, savunmasız insanlarımızı hedef almıştır. Askerlerimizin, polisimizin, korucularımızın karşısında tutunamayanlar, silahsız vatandaşlarımıza etmediklerini bırakmamışlardır. Bu örgütün hiçbir zaman Kürt kardeşlerimizin veya bölgemizdeki herhangi bir kesimin hakkını, hukukunu savunmak gibi bir derdi asla olmamıştır. Bunlar ilk günden beri bölgemizde birtakım güçlerin gönüllü veya paralı taşeronluğunu yapmıştır. Dün öyleydi bugün de öyle.” Başkan Erdoğan, vatandaşlara, HDP’nin parti yöneticileri ve milletvekillerine ait teröre destek veren konuşmalarını içeren videoyu da dev ekrandan izletti. Alandakilere, “Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı?” diye seslenen Erdoğan, “Hayır” yanıtını aldıktan sonra, “Bu beyefendi Kürdistan özlemiyle yatıp kalkıyorsa Irak’ın kuzeyinde Kürdistan var, buyursun oraya gitsin” dedi. Erdoğan, şunları söyledi:
BİZİM ARKAMIZDA ALLAHIMIZ VAR
Türkiye’de 1984’ten bu yana vahşi eylemler gerçekleştiren bir bölücü terör örgütü olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi: “Bizim bu topraklarımızı bölmeye, bu vatanı bölmeye kimsenin gücü yetmez ve yetmeyecek. Öbürü ne diyor, ‘bizim arkamızda YPG var, PYD var, PKK var.’ Kadına bak ya, söylediği lafa bak. Bizim arkamızda da Şanlıurfa var, Allah’ımız var. Biz, ‘yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan’ böyle yürüdük, böyle yürüyeceğiz. Bu işin teferruatı yok. Ne diyor? ‘1 Temmuz’a kadar terörle mücadeleyi, kaldırmazsanız bu yasayı savaş kapıyı çalar’. Ne oldu, 1 Temmuz geride kaldı. Cudi’de inlerine girdik, Gabar’da inlerine girdik, Tendürek’te inlerine girdik hatta Kandil’de inlerine girdik. Neden? Benim milletimin huzurunu kim kaçırıyorsa biz onların kapısını çalarız.”
ŞANLIURFA
‘Nereden Nereye’yi düet yaptılar
Başkan Erdoğan, konuşmasının başında partisinin “Nereden nereye” adlı seçim şarkısını söylerken sanatçı İbrahim Tatlıses de platforma çıkarak, Erdoğan’ın yanında vatandaşları selamladı. Erdoğan, mitinglerde kullandığı tırın içerisinde yer alan haritada, Şanlıurfa’nın üzerini raptiye ile işaretledi.
TRENDEN İNEN BİR DAHA BİNEMEZ
“Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim etsin” diyen Erdoğan, seçmeni tezgah ve oyunlara gelmemeleri konusunda uyardı: “Çok tezgahlar kuruluyor. Neymiş beyefendi aday olmamış, aday olmayınca bakıyorsunuz ne dava var ne bir şey. Menfaat neredeyse oraya gidiyor. Ne diyorlar, ‘Ben kazanınca tekrar AK Parti’ye geleceğim.’ Bu trenden inenler bir daha bu trene binemezler. Bu davada bu treni terk edenleri, kusura bakmasınlar, bu can bu tende oldukça bir daha biz bu trene kabul etmeyiz. Biz bu dava da kimlerle bu yola çıktıysak bize ihanet etmedikçe biz beraber yolculuğumuza devam ederiz. Onun için de emaneti emin ellere teslim ettik, onlarla yola devam ediyoruz.”
MİLLETLE BERABER
Erdoğan, “Biz milletimizi birlikle, beraberlikle dayanışmayla geleceğe taşımak istiyoruz. Bize ihanet edenlerle değil. Biz şehirlerimizi hizmetle, muhabbetle yatırımla geliştirmek istiyoruz. Buna karşılık birileri ısrarla bölücülük fitnesini içimize sokmaya ve büyütmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.
BİZ YAPARIZ ONLAR SEYREDER
Erdoğan Şanlıurfa’yı Adana-Gaziantep hattı üzerinden tüm Türkiye’ye hızlı tren ağıyla bağlayacaklarını belirterek şunları söyledi: “Dün Mardin’deydim. Mardin’e hızlı tren müjdesini verdim. Benim arkamdan bu bölücü terör örgütünün desteklediği malum parti var ya, onun eş başkanı bir ifade kullanmış; ‘Mardin’e hızlı trenin ne işi var.’ Aynen Saadet Partisi... Onun başındaki zat da ‘Sivas’a trenin ne işi var’ dedi. Yani Allah’tan şunu demedi ‘Mardin’de havaalanının ne işi var.’ Hem bunu kullanırlar, ondan sonra havalanında gelir onunla uçuş yaparlar. Şimdi oraya hızlı tren geldiği zaman biliyorum ki o hızlı trenden de bunlar istifade edecekler. Ama bunlarda ufuk yok.” CHP’nin her yapılanın karşısına dikildiğini hatırlatan Erdoğan “Biz yaparız, onlar maalesef seyrederler.”
BAY KEMAL’İN KILAVUZU KARGA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Çiftçiler battı, ellerinden toprakları alındı” iddiasını hatırlatan Erdoğan “Bay Kemal, senin kılavuzun karga... Ben sana resmi rakam veriyorum. Son 17 yılda Şanlıurfalı çiftçilerimize toplamda 10 katrilyon lira tutarında tarımsal destek verdik. Bu yılın ilk üç ayı itibariyle de 8 milyar 777 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesini yapmış olacağız” dedi. Erdoğan, 31 Mart’tan sonra kenti çok daha büyük hizmetlerle buluşturacaklarını kaydederek “Şanlıurfa, hizmet siyasetini tercih ediyor muyuz? 31 Mart’ta ‘memleket işi gönül işi’ diyen kadroları işbaşına getiriyor muyuz? Tercihimizi istikrar ve güvenden yana kullanıyor muyuz? Şehrimizi gönül belediyeciliğiyle buluşturuyor muyuz?” sorularını yönelten Erdoğan’a alandakiler, hep bir ağızdan “evet” yanıtını verdi.
Barış için diplomasi
Başkan Erdoğan, açılış ve mitingler için bulunduğu Şanlıurfa’da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Hindistan-Pakistan sınırında yaşanan gelişmeler ve Suriye’deki son durum ele alındı.
Mutafyan için taziye telefonu
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan’ın vefatı nedeniyle Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan’ı telefonla aradı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Mutafyan’ın vefatı dolayısıyla Patrikvekili Başpiskopos Ateşyan’ı telefonla arayarak, taziye dileklerini iletti.
Tabuları yıkıyoruz diyerek aile yapımıza saldırıyorlar
Başkan Erdoğan, Şanlıurfa’da AK Parti’nin Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı’nca 11 Nisan Spor Salonu’nda düzenlenen “Aynı Gök Kubbe Altında Gönül Dilimiz Türkiye 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Buluşması”na katıldı. Erdoğan, “Kadına yönelik şiddetin, haksızlığın ve kötü muamelenin doğrudan doğruya insanı hedef aldığına inandık ve mücadelemizi de buna göre yürüttük. Eğer bugün bu topraklara ‘vatanımız’ diye sarılabiliyorsak bunda kadınlarımızın çok önemli rolü vardır” dedi. Erdoğan, şu mesajları verdi:
- Kadınlar, kendi başarılarına sahip çıkana kadar başarı hikayeleri hep erkekleri yüceltecektir. Halbuki hayatta ne varsa ve her ne başarılıyorsa bir tarafında erkek, bir tarafında da kadın vardır. Başka türlüsü yaradılışa aykırıdır.
- Batı dünyası aile kurumunu yıktıŞimdi toplumlarının temelleri çatırdıyor. Dün aileyi değersiz hale getirdikleri için bugün bağımlılık, alkol, uyuşturucu gibi birçok sosyal sorunla etkili şekilde mücadele edemiyorlar.
- Ülke ve millet olarak bugüne kadar yaşadığımız onca badireyi sapasağlam atlatabilmemizin en önemli sebeplerinden biri de aile yapımızın gücüdür. Bunun için aile yapımızı sarsmaya yönelik saldırılar altındayız. Üstelik bu saldırılar hep dolaylı yollarla yapılıyor. Bu amaçla milletimize örnek olarak gösterilen medya yoluyla adeta dayatılan çarpık toplumsal ilişki biçimlerine baktığımızda hepsinin de önce aileyi hedef aldığını görüyoruz.
- Bireyi ailesinden kopardığınızda onu istediğiniz gibi savurmanız, biçimlendirmeniz, korkutmanız, yönlendirmeniz, kullanmanız kolaylaşır. Güya ‘tabuları yıkıyoruz’ diye yola çıkanlar sonuçta insanlarımızı daha büyük tabulara mahkum ederek ailelerinden koparıyorlar.
- Bazıları benim en az 3 çocuk tavsiyemi özel hayata müdahale gibi göstermek için çırpınıyor. Halbuki ben bu tavsiyemle hem en büyük gücümüz olan nüfusumuza sahip çıkıyor hem de aile yapımızı ayakta tutmanın mücadelesini veriyorum.
- Tek çocuklu, iki çocuklu mikro düzeye indirilmiş ve eğitim sürecinin bitmesiyle de tamamen dağılmış aile yapısı geleceğimiz için en büyük tehdittir. Geleceğinden endişe duyduğu için daha çok çocuk yapmaktan çekinmesin. Unutmayın, rızık Allah’tandır.
- Bugün 4 çocuğa sahip olduğum için Rabb’ime hamdediyorum. Ama az. Keşke daha fazla olsaydı. Şu anda 7 torunum var ama az. İnşallah gerisini de bekliyoruz.
- Unutmayın bizim dinimizde kadın çok önemli. Ne buyuruyor sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam, ‘Cennet annelerin ayakları altındadır.’ diyor, babaların değil. Gençler annelerinizin hayattaysa ayaklarının altını öpmekten çekinmeyin. Öpün öpün. Orada cennetin kokusu var. Unutmayın.
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