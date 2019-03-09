'Topraklarımızı kimse bölemez'

Türkiye Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şanlıurfa İl Başkanlığınca Abide Toplanma Merkezi yanında düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Şanlıurfa’nın tüm ilçelerini tek tek sayarak selamlayan Erdoğan ayrıca, “Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Şanlıurfa’nın tüm kadınlarını özellikle selamlıyorum” dedi. Geleceğe kasdedenlere inat Şanlıurfa’yı her alanda 2023 Türkiyesi’ne hazır hale getirmek için kol kola hedeflerimize yürüyeceklerini anlatan Erdoğan “Biz milletimizle Urfalılarla birlikte yürüyoruz. Karşımızda da kimin kiminle yürüdüğünü de en iyi siz biliyorsunuz” dedi.

PKK GÖNÜLLÜ VE PARALI TAŞERON

“Bu örgüt bugüne kadar en başta benim Kürt kardeşlerim olmak üzere sadece ülkemize ve milletimize zarar vermiştir. Bunlar doğmamış bebekleri, masum çocukları öldürerek nice evlere ateş düşürmüştür. Silahını camide namaz kıldıran imamlarımıza, çocuklarımıza eğitim vermek için çırpınan öğretmenlerimize, sağlık görevlilerimize, yol yapan işçilerimize, ekmeğini peşindeki çiftçilerimize, işinin başındaki esnafımıza çevirerek, savunmasız insanlarımızı hedef almıştır. Askerlerimizin, polisimizin, korucularımızın karşısında tutunamayanlar, silahsız vatandaşlarımıza etmediklerini bırakmamışlardır. Bu örgütün hiçbir zaman Kürt kardeşlerimizin veya bölgemizdeki herhangi bir kesimin hakkını, hukukunu savunmak gibi bir derdi asla olmamıştır. Bunlar ilk günden beri bölgemizde birtakım güçlerin gönüllü veya paralı taşeronluğunu yapmıştır. Dün öyleydi bugün de öyle.” Başkan Erdoğan, vatandaşlara, HDP’nin parti yöneticileri ve milletvekillerine ait teröre destek veren konuşmalarını içeren videoyu da dev ekrandan izletti. Alandakilere, “Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı?” diye seslenen Erdoğan, “Hayır” yanıtını aldıktan sonra, “Bu beyefendi Kürdistan özlemiyle yatıp kalkıyorsa Irak’ın kuzeyinde Kürdistan var, buyursun oraya gitsin” dedi. Erdoğan, şunları söyledi:

BİZİM ARKAMIZDA ALLAHIMIZ VAR

Türkiye’de 1984’ten bu yana vahşi eylemler gerçekleştiren bir bölücü terör örgütü olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi: “Bizim bu topraklarımızı bölmeye, bu vatanı bölmeye kimsenin gücü yetmez ve yetmeyecek. Öbürü ne diyor, ‘bizim arkamızda YPG var, PYD var, PKK var.’ Kadına bak ya, söylediği lafa bak. Bizim arkamızda da Şanlıurfa var, Allah’ımız var. Biz, ‘yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan’ böyle yürüdük, böyle yürüyeceğiz. Bu işin teferruatı yok. Ne diyor? ‘1 Temmuz’a kadar terörle mücadeleyi, kaldırmazsanız bu yasayı savaş kapıyı çalar’. Ne oldu, 1 Temmuz geride kaldı. Cudi’de inlerine girdik, Gabar’da inlerine girdik, Tendürek’te inlerine girdik hatta Kandil’de inlerine girdik. Neden? Benim milletimin huzurunu kim kaçırıyorsa biz onların kapısını çalarız.”

ŞANLIURFA